2020财富世界500强发布：7家互联网公司中国占4家

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息：今日，《财富》世界 500 强排行榜发布，榜单显示，今年《财富》世界 500 强排行榜企业的营业收入达到 33 万亿美元，创下历史新高，进入排行榜的门槛从 248 亿美元提高到 254 亿美元。

今年排行榜最引人注目的看点无疑是中国大陆企业实现了历史性跨越。不计算台湾地区的企业，中国大陆(包括香港)有 124 家企业出现在《财富》世界 500 强排行榜单上(加上台湾地区企业，中国上榜企业达到 133 家)。中国大陆企业的数量第一次超过了美国的 121 家，实现了历史性的跨越。

排行方面，今年，沃尔玛连续第七年成为全球最大公司，中石化仍位列第二，国家电网上升至第三位，中石油位列第四，而壳牌石油下降至第五位。

今年上榜的互联网相关公司共有 7 家，分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司，以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴，上升 50 位。

在盈利方面，沙特阿美仍以 882 亿美元的利润位居榜首。伯克希尔-哈撒韦紧随其后，以 814 亿美元的利润位列第二，苹果则退居第三。工、农、建三大中国银行继续位列利润榜前 10 位。微软公司凭借云业务的出色表现，利润同比暴增近137%，进入利润榜 10 强，位居第五。

在利润率榜上，排名最高的是台积公司，伯克希尔-哈撒韦位居第二，辉瑞利润率同比大幅提升位列第三。阿里巴巴以近29%的利润率位列第五。