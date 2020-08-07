阿里旗下Lazada集团CTO郭东白加盟车好多集团

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阿里旗下Lazada集团CTO郭东白加盟车好多集团

2020-08-07 10:13 · 稿源：站长之家

据财经涂鸦报道，阿里控股的东南亚电商平台Lazada集团前CTO郭东白于 7 月下旬正式加入车好多集团（瓜子二手车、毛豆新车网母公司）并担任CTO一职。


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