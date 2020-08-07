阿里旗下Lazada集团CTO郭东白加盟车好多集团

据财经涂鸦报道，阿里控股的东南亚电商平台Lazada集团前CTO郭东白于 7 月下旬正式加入车好多集团（瓜子二手车、毛豆新车网母公司）并担任CTO一职。
智能技术光速发展的当下，我们的生活、工作都经历着前所未有的变革，唯有与时俱进才能不落后于时代。在职场中，我们的办公模式从纸质文件传到变成了电子文档、无线演示；沟通模式也从传统的面对面式，变成了远程协作式。当我们需要召开沟通会议时，不再需要打印一沓沓的文件，远程的客户也不需要舟车劳顿，只需要打开腾讯会议，就能轻松发起沟通会议。当然，腾讯会议的痛点也轻而易见，不稳定的网络连接，不完美的视听体验以及简单
一份现已被删除的招聘启事显示，微软正在开发一款名为“云PC”的产品，这是一种桌面即服务的产品，每用户价格持平。消息出炉之际，COVID-19将家庭工人的数量提高到历史最高水平。因此，公司欢迎DaaS产品以固定价格从云中提供虚拟桌面。该职位发布最初由ZDNet报道，寻求Cloud PC项目经理，他说该服务基于Windows Virtual Desktop构建并且可以在Microsoft的Azure云平台上运行。它吹捧使用云的可扩展性和其他好处，同时指
阿里健康在官方微博中表示，阿里巴巴减持1.54亿股股份，称该消息是假的。19日早，有消息称据港交所资料显示阿里巴巴以平均每股 22.65 港元的价格出售了 1.54 亿股阿里健康股份，持股比例从 68.70% 降至 67.51%。对于此事，阿里健康表示“感谢关注，但请厘清基础事实。”（完）
阿里健康(0241.HK)在其官方微博发文称，有关阿里巴巴7月14日减持阿里健康1.54亿股股份等信息为谣言。近日，网传“阿里减持阿里健康”，阿里健康股价也出现较大波动。阿里健康表示，之所以7月14日在港交所申报权益披露是由于：此前，云锋基金旗下Innovare Tech减持阿里健康部分股份。而阿里巴巴旗下Perfect Advance与Innovare Tech属于“一致行动人士”，按照相关法例，阿里巴巴也应对此进行申报。但实际?
EDA软件被誉为芯片设计之母，利用EDA工具，电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统，完成电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程。作为几乎所有芯片设计
攒够了筹码后，阿里影业重新“回来”了。从 2016 年下半年调任淘票票算起，现任阿里巴巴集团副总裁、阿里影业总裁李捷已经经历过四个春节档了，然而从没有哪年的春节，像今年这般艰难——按照电影行业的普遍预期，今年春节档的大盘本有望冲击 100 亿，可是因为疫情的冲击，让整个上半年的美好预期都成了泡影。
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。
日前，有报道称，阿里巴巴减持阿里健康1. 54 亿股股份，持股比例降低至67.51%。对此，阿里健康今天中午回应：假的。
达菲 (DAFEX) 是一家全球专业金融技术服务提供商，一直以新时代革命为目标的领导者，数字化的财富管理机制铺平了创造金融新时代的崎岖路。达菲 (DAFEX) 多年来致力于精心研发人工智能和区块链的创新技术，让用户们可以通过小菲达人（AIT 3.0）的协助下执行稳定透明的各项金融衍生品交易。今天就让我们来了解小菲达人（AIT 3.0）人工智能技术里的三大关键，其中包括文艺复兴后的人工神经网络、靠巨量数据运作的机器学习和自然语言处
今天上午，阿里健康再度发布公开声明辟谣，称有关阿里巴巴 7 月 14 日减持阿里健康1. 54 亿股股份等信息为谣言。阿里巴巴和云峰基金所持有的股份均未减少，因理解差异造成了公众误读。
今日，苹果宣布了一项十年计划——承诺到2030年实现供应链和产品100%碳中和。苹果公司计划到2030年，为整个业务、生产供应链和产品生命周期实现碳中和。苹果目前在全球公司运营方面
今日，阿里集团市场公关委员会主席王帅发微博称，阿里巴巴不需要一派和气，永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。 王帅
流行的天气应用Dark Sky已经无法在谷歌的平台，也就是Android和Wear OS上下载或使用。按照苹果的安排，相应平台Dark Sky应用的用户现在无法获取天气报告，而必须参考其它应用来获取信息。
在商业社会,随着大数据技术的成熟与企业数字化革命升级的需要,越来越多企业催生出“大数据”相关岗位需求,“数据分析师、工程师”成为当下企业招聘热门岗位,“数据采集、数据可视化”成为数据从业者必备的核心职业技能。CDA(Certified Data Analyst)亦称“CDA数据分析师”, 专指在互联网、金融、电信、医药、旅游及其他传统行业中专门从事数据的采集、清洗、处理、分析并能制作业务报告、提供决策的新型数据分析人才。13年至今,通?
Dan|访谈嘉宾 Lacy(头条小姐姐)|访谈主持 本期简讯 2020 年 7 月 7 日16：30，区块链头条特别访谈栏目《头条有约》第二期邀请到BTCC的首席研究官Dan做客直播间，本期直播以《乘风破浪的BTCC》为主题，Dan介绍了BTCC九年发展状况，提到BTCC作为一个老牌交易所，已成为全球运营最久的数字货币交易所，能在这个变幻莫测的行业里存活九年，是因为BTCC专注于一条产业链，专注合约交易，专注产品本身，专注用户本身。 Dan表示，BTCC 从
7 月 22 日，快手大数据研究院发布《 2020 快手内容生态半年报》。半年报提到， 2019 年 7 月至 2020 年 6 月期间，有 3 亿用户在快手发布作品，快手直播日活1. 7 亿，电商日活 1 亿+，快手游戏短视频日活 9000 万+，快手二次元日活 5000 万+。
昨天最新的新闻，蚂蚁准备在科创板+港股一起上市的消息，刷爆了我的朋友圈。昨天，人人都是柠檬精。蚂蚁的同学们虽然疯狂地在谦虚，并且表示也没多少。
昔日，云计算的异军突起犹如疾风劲草，顷刻就改写了IT部署的架构。此模式的最大优势便在于，只需少量的管理投入就能收获富饶的资源空间，在私有云、公有云以及混合云的形态下，IaaS、PaaS以及SaaS等服务力盛情绽放！“在国内云计算市场，阿里云不断创新，突破自我，普惠于众，开启了一个无法计算的价值空间！”阿里云优惠网负责人表示。事实上，传统的IT建设犹如砌烟囱一般，云计算的出现则打破常规，直接将IT资源演绎成为一个个水
尼日利亚网约车CEO被谋杀是怎么回事？据美国《纽约邮报》报道，一名白手起家的科技公司CEO，当地时间 14 日被人发现死在纽约曼哈顿一处豪华公寓，这名年轻富豪被证实是 33 岁的法希姆·萨利赫，他是孟加拉国和尼日利亚两家网约车公司的创始人。
2020 年以来，小程序发展呈现出爆发增长的态势，截至今年 6 月底，共有 11 家小程序自主开发平台，微信、百度、支付宝、抖音等多个平台均加速布局小程序，商业和流量的底层逻辑悄然改变。
dnf手游的幻影马戏团算是一个比较特殊的副本，每天可以刷五次，很多朋友还不清楚幻影马戏团的副本入场规则奖励等内容，下面就来为大家分享一下d..
挂羊头卖狗肉，日出千单 。先说下最近的抖音直播间玩法，一元秒杀手表，各式各样玲琅满目的男表女表统统一元秒杀，虽是一元秒杀但是邮费15，总共算..
今日，网易严选宣布，网易CEO丁磊将在抖音开启直播，为网易严选等网易系产品带货。直播时间定于 8 月 15 日晚 8 点，届时将在抖音和网易严选App双..
上山捡柴火、田里摸螺蛳、下地摘野菜，这些农村的日常生活，都是秋月的视频内容。同样身在四川农村、同样主攻美食领域，相比于李子柒的仙气飘飘，..
近日，艾瑞咨询发布了《 2020 中国零售科技产业研究报告》，该报告指出，今年疫情影响下，零售业线上线下融合加速，零售科技成为业内创新经营、重..
8月7日消息，日前，天津市与新电商平台拼多多达成全面战略合作，同时上线启动“天津优品馆”。在天津市委、市政府的指导下，天津市商务局、市工信..
2020 年 8 月1- 7 日是第 29 个世界母乳喂养周，本届主题为“支持母乳喂养，守护健康地球”。众所周知，母乳是婴儿最理想、最安全的天然食物，也是..
8 月 6 日，以“电商直播齐出海，乘风破浪新体验”为主题的华为线上研讨会(Huawei Developer Webinar)成功举办。此次研讨会围绕全球电商行业发展趋..
“电影《多力特的奇幻冒险》朋友反馈说不错!”“哇塞，偶必须也去支持下。”据电影专资办数据， 7 月全国电影市场总票房为2. 13 亿元，环比上月增..
“我们这届毕业生找份满意的工作着实不易，好不容易逮到个机会，却由于没有经验各种出错，刚上班就没给老板留下好印象。不过没关系，没什么能难倒..
自 2009 年国务院批准每年 8 月 8 日为“全民健身日”以来，这个具有象征性意义的日期就与体育健身结下了不解之缘。这一天既是北京奥运会纪念日，..
随着“三网融合”+“宽带提速”等政策实施，智能电视软件也成为继移动端后又一个研发热点。可随着智能电视的内容丰富，各家厂商也都纷纷入驻，想要..
2020 年是TFBOYS成团出道的第七年，从一开始的被黑出翔，到如今的第一男团，TFBOYS在全国观众的共同关注下一路成长，收获了很多粉丝。TFBOYS出道七..
今年以来，知识科普类视频的风头愈演愈烈。从年初与新冠肺炎相关的各种科普视频在全网刷屏，到后来又有巫师财经、李永乐老师等强势出圈，科普视频..
“眼睛是灵魂的窗户人的才智和意志可由此看出来。”——博厄斯（现代人类学先驱）其实，眼睛不仅仅是灵魂的窗户，更是全身健康的监测窗口。眼底健..
当前,中国正处于经济新旧动能转换的关键期,经济发展和技术进步给人们的生活带来便利,但也持续改变着保险企业的商业模式、产品及服务的交付方式,传..
8月7日，米家智能微烤一体机发布，微烤一机多用、微晶平板加热、石英烧烤、支持米家APP智能操控，将于8月11日上午10点首卖，售价549元。米家智能微..
盒子科技：从技术到生态的创新图谱 8 月 6 日，全域零售创新定制服务商盒子科技荣获“致敬深圳经济特区成立 40 周年——创新企业”。在当天由《经..
据悉，由李楠创办的珠海市怒喵科技有限公司（以下简称“怒喵科技”）获千万级融资，本轮融资由美团龙珠资本投资，所融资金将会投入怒喵科技新品牌..
斗玩网原创：在直播圈内其实颜值高的女主播数量不少，但是既有高颜值，游戏技术一流、性格又比较直爽大方的妹子主播却寥寥可数。能让人想到拥有以..