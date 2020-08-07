阿里旗下Lazada集团CTO郭东白加盟车好多集团

智能技术光速发展的当下，我们的生活、工作都经历着前所未有的变革，唯有与时俱进才能不落后于时代。在职场中，我们的办公模式从纸质文件传到变成了电子文档、无线演示；沟通模式也从传统的面对面式，变成了远程协作式。当我们需要召开沟通会议时，不再需要打印一沓沓的文件，远程的客户也不需要舟车劳顿，只需要打开腾讯会议，就能轻松发起沟通会议。当然，腾讯会议的痛点也轻而易见，不稳定的网络连接，不完美的视听体验以及简单