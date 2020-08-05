美团回应外卖小哥与女店员互殴：已经安排专人跟进处理

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 美团最新资讯 > 正文

美团回应外卖小哥与女店员互殴：已经安排专人跟进处理

2020-08-05 21:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:今日，针对“外卖小哥与女店员互殴”的报道，美团方面回应称，双方冲突系商家出餐慢导致。目前涉事双方正在警方处接受调解，美团外卖已经安排专人跟进处理，优化商户出餐速度，同时敦促配送服务商加强骑手培训工作，避免此类事件的发生。

美团外卖

此前，一则外卖小哥与女店员互殴的视频在网上流传，视频显示，两女子与两名外卖小哥发生冲突，女子欲脱鞋打人，反被外卖小哥按倒殴打。

商家表示，女子是店员，因为催菜问题发生口角，已报警处理，双方正在协商解决中。

网友热搜:

美团王欣美团未来发展前景美团招股书美团云免费服务器摩拜卖身美团 几个亿美团外卖被收购了美团推广员持股吗美团外卖员怎么加入美团饿了么斗殴美团购电影票海澜之家入驻美团外卖美团大额神券怎么领取
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
网站 视频号助手 随刻 斗鱼虎牙合并 拼多多百亿补贴节 华为年薪201万天才少年 纸币 企业云直播 程序员用CPU烤肉 币圈交易所

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM