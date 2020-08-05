美团回应外卖小哥与女店员互殴：已经安排专人跟进处理

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:今日，针对“外卖小哥与女店员互殴”的报道，美团方面回应称，双方冲突系商家出餐慢导致。目前涉事双方正在警方处接受调解，美团外卖已经安排专人跟进处理，优化商户出餐速度，同时敦促配送服务商加强骑手培训工作，避免此类事件的发生。
此前，一则外卖小哥与女店员互殴的视频在网上流传，视频显示，两女子与两名外卖小哥发生冲突，女子欲脱鞋打人，反被外卖小哥按倒殴打。
商家表示，女子是店员，因为催菜问题发生口角，已报警处理，双方正在协商解决中。
站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:今日，针对“外卖小哥与女店员互殴”的报道，美团方面回应称，双方冲突系商家出餐慢导致。目前涉事双方正在警方处接受调解，美团外卖已经安排专人跟进处理，优化商户出餐速度，同时敦促配送服务商加强骑手培训工作，避免此类事件的发生。
此前，一则外卖小哥与女店员互殴的视频在网上流传，视频显示，两女子与两名外卖小哥发生冲突，女子欲脱鞋打人，反被外卖小哥按倒殴打。
商家表示，女子是店员，因为催菜问题发生口角，已报警处理，双方正在协商解决中。
美团和饿了么的暗斗还在继续，针对支付上的问题，王兴也是出来讲话了。近日，有用户在使用美团支付时发现，支付页面已经不再支持使用支付宝了，打开下方折叠区域也没有出现支付宝。也就是说，
最近不少用户会发现美团外卖和饿了么外卖这两家平台上的外卖员头盔上出现了兔耳朵或者竹蜻蜓的造型，这些造型相当的可爱，那么这些设计元素分别都代表着什么意思，有竹蜻蜓的外卖员是什么级别呢。
【TechWeb】8月4日消息，据网上爆料的截图显示，美团创始人王兴今日在饭否谈及美团股价时表示，美团这家公司不是为了股价而存在的，我个人更不是。 美团点评午后涨幅扩大至8%，创上市以来新高，市值达1.27万亿港元。国盛证券基于对美团盈利的更好预期和更高确定性，上调2021年目标价至247港币，维持买入评级。国盛证券预计美团二季度业绩环比有明显提升。
8月5日消息，据媒体报道，北京朝阳区发生了一起美团外卖小哥与女店员互殴的事情。网上曝光的视频显示，两名美团外卖小哥与两名女子发生冲突，女子欲脱鞋打人，反被外卖小哥按倒殴打。据媒体
14日晚间，针对美团CEO王兴“专业球员跑不过清华普通男生”的言论，中国足球名宿范志毅喊话王兴称：“美团那人让他别凑热闹了。你管好自己的企业，多挣钱，为老百姓谋点福利，同时为自己的员工创造一些福利。哪时候有球员说你美团没送好。中国足球没有一直好过，我们也都着急，都是在不断努力。在中国足球艰难的时候落井下石，没必要，真的没必要。说可以，胡说就大可不必!
“国足专业球员跑不过清华普通男生”，美团王兴的这一句吐槽，近段时间也激起了不小的波浪。王兴的言论，不仅遭到了知名体育评论员、节目主持人黄健翔的反驳，就连前国足著名球星董方
【美团回应取消支付宝支付】据媒体报道， 7 月 29 日，有用户发帖称在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，其次微信支付，而支付宝支付未在支付选择列表上。
DoNews 7月23日消息（记者 刘文轩）据Tech星球消息，美团近期在部分地区测试一个名为“拼好饭”的产品，用户可在美团外卖app或美团外卖小程序中体验这一功能。“拼好饭”功能主打低价拼单、免包装费和物流费等优惠功能，但用户目前只能在微信小程序中进行拼单，并且每天只能参与4次。用户通过“拼好饭”进行拼单，参与的拼单活动仅限在发起人选择的门店下单，菜品也有一定限制，用户一旦拼单成功，就不能在此基础上加购其他菜品或?
近日美团CEO王兴曾吐槽“专业球员跑不过清华普通男生”的言论遭到足球圈反驳。就在7月14日晚，中国足球名宿范志毅对于王兴的吐槽，范志毅表示让他别凑热闹了，“你管好自己企业，多挣钱，为老百姓谋点福利，同时为自己的员工创造一些福利”。
范志毅喊话美团王兴。美团CEO王兴在饭否上发言称，「中国男足考核球员 12 分钟跑，有些外籍球员可以跑三千大几接近四千米，却有好些本土大牌球员跑不过及格线两千八或两千九。专业球员跑不过清华普通男生！」这一言论迅速引发圈内热议。
近日，美团CEO王兴在社交平台饭否发布动态称，“我第一次被中国有些行业标准之低所震惊是98年在清华上体育课时。男生三千米成绩在12分钟之内就满分，不少同学做到了，我也接近。与此同时，
美团正在部分地区测试一款名为“拼好饭”的产品，该产品内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中。“拼好饭”入口放在了美团外卖App(小程序)首页的主菜单一级界面，进去后即可看到能够拼单的美食信息。
平地一声雷，美团和饿了么官博正面Battle，让暗自较量许久的美团和支付宝，一下翻在了明面上。
近日，三快云在线(北京)科技有限公司发生工商变更，美团创始人王兴退出监事一职，穆荣均退出执行董事、经理、法定代表人，该公司由美团云有限公司全资控股。
近日，美团CEO王兴在社交平台饭否发布动态称：“我第一次被中国有些行业标准之低所震惊是98年在清华上体育课时。男生三千米成绩在12分钟之内就满分，不少同学做到了，我也接近。与此同时，
在智能手机未爆发前，诺基亚是绝对的王者，其巅峰时全球市场份额达到了72.8%。令人遗憾的是，随着iPhone和安卓手机的强势崛起，诺基亚这个巨头仅仅几年就轰然倒塌，直至现在HMD也没能让诺基亚
据Tech星球报道，美团正在部分地区车市一款名为“拼好饭”的产品，主打的功能是低价拼单、免配送费、免包装费等。据了解，“拼好饭”被内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中，用户在美团外卖APP首页的主菜单一级界面中就能看到拼单的美食信息。针对新用户，美团推出了全场 0 元吃的活动，邀请 3 名新人即可活动免单特权。
7月31日消息，昨天晚间，理想汽车正式在美股上市。作为投资人，美团创始人王兴在“饭否”平台表示，“那些认为李想的理想是操盘一个千亿美元的理想汽车的朋友们，你们还是低估了一个数量级。”北京时间7月30日晚间，理想汽车正式登陆纳斯达克，股票代码“LI”，开盘价为15.5美元/ADS，较发行价11.5美元涨34.78%，截至收盘，理想汽车股价大涨43.13%，报16.46美元，市值139.17亿美元。据悉，理想汽车上市前融资的20亿美?
7月30日消息，日前，有网友反馈，在使用美团进行支付时已经没有支付宝了选项了。对此，王兴则在饭否上回应称，淘宝为什么还不支持微信支付？微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。实际体验后发现，美团上支付宝上的支付方式确实被取消了。在下单之后，美团月付和银行卡支付占据优先位置，同时用户也可以选择微信支付以及ApplePay进行支付。对于网上的相关报道和讨论，王兴则在饭否上回应称，淘宝为什?
近日，美团入局社区团购——成立“优选事业部”，推出“美团团购”，引发了广泛讨论。金沙江创投的朱啸虎就此在朋友圈调侃到自己和王兴是三生三世的缘分——总能在不同的赛道里碰上。
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