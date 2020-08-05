中消协：快递柜取件码安全性存疑 快递柜过时收费不封顶

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中消协：快递柜取件码安全性存疑 快递柜过时收费不封顶

2020-08-05 11:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：今日，中消协官方发布了《 2020 年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》，统计显示，2020年上半年全国消协组织共受理消费者投诉561， 522 件，解决437， 988 件，投诉解决率78%，为消费者挽回经济损失79， 793 万元。

在商品类投诉中，投诉量居前五位的分别为：食品、医疗器械、汽车及零部件、服装、通信类产品。与2019年上半年相比，在前十位类别中，医疗器械类、食品类、卫生清洁用品、房屋、家具同比上升较多。

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快递柜服务问题方面，中消协表示，快递柜服务投诉主要问题有：一是部分快递员未征求消费者同意，擅自将快件放在快递柜。二是部分公司客服存在态度差、反馈不及时的问题。三是快递柜取件码安全性存疑。存放快递柜的物品被别人取走或丢失。四是快递柜发生故障，消费者收不到取件码，导致包裹无法取出或者重复收费。五是快递柜收费高，有的存在过时收费不封顶的情况。

中消协举例称，例如，消费者投诉称自己的快件在被投入智能柜时没有收到任何收费提示，在当天凌晨4点 17 分即将超时的时候，消费者收到即将收费的短信，消费者当时无法去取快递，认为快递柜公司涉嫌恶意诱导消费以及欺骗消费者。经深圳市消费者委员会调解，快递柜公司提出了和解方案，消费者表示同意。

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