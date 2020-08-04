报告：2020Q2全球平板电脑出货量达3750万台 同比增长26%

今日，分析机构Canalys公布数据称， 2020 年第二季度全球平板电脑出货量达到 3750 万台，同比增长26%。其中，iPad出货量约为 1430 万台，比去年同期的 1190 万台增长了19.8%。
今日，分析机构Canalys公布数据称， 2020 年第二季度全球平板电脑出货量达到 3750 万台，同比增长26%。其中，iPad出货量约为 1430 万台，比去年同期的 1190 万台增长了19.8%。
比起品牌来说，智能设备更讲求新科技和新配置。在平板电脑市场，平板电脑什么牌子好是消费者关注的重点，但更重要的是，平板电脑的功能能够满足要求，带来更高效便捷的体验。荣耀最新发布了一款旗舰级平板电脑荣耀平板V6，针对年轻人的需求进行了功能创新，使人眼前一亮。首发WPS功能办公更方便支持快速抠图的荣耀平板V6能轻轻松松帮你得到想要的图形，配合WPS首发智能人像抠图与画笔自由裁剪功能，在配置的加持下还有5G畅享极速。
进入职场的人都知道时间的宝贵和重要性，繁琐操作带来的不仅是时间的浪费，还有心情上的压抑和情绪上的焦虑，有的人恨不得直接从开始的任务一步就能够走到终点，这也是平板电脑作为一种便携式电脑愈渐受到职场人士欢迎的原因。笔者作为在职场与时间赛跑的其中一员，平板电脑什么牌子好是笔者关注的重点，但注重的不仅是品牌，还有产品的功能和性价比。在探索之下，笔者终于发现了一位十分契合的伙伴，荣耀平板V6作为一款为年轻人设
安卓平板电脑相信大家熟悉的不能再熟悉了，那所谓的三防安卓平板电脑是什么样的呢?三防，是指防水、防尘、抗震，三防平板电脑是指能够在野外恶劣的环境下使用，耐高低温、日光下可视、配备多种工业接口的便携式工业平板电脑。市面上的Android三防平板不少，价格和品质也都参差不齐。用户在选择的时候，除了考虑成本外，更多的是使用需求。作为一台工业电脑，它大部分都是连接外部设备使用，配备什么样的接口也就尤为重要。Ruggon太
科学技术的发展以及时代的变化，使得孩子获取知识的途径不再局限于课堂，网络资源的丰富性也更将有利于孩子的成长与进步。各大学校对网课的推广以及由于国情带来的网课普及使很多家长认识到平板电脑作为孩子学习工具的重要性。平板电脑性价比排行的更新更是让家长意识到拥有平板电脑的便利。荣耀旗下最新一款的智能平板电脑作为为孩子量身打造的学习利器，给予孩子更大的成长空间。荣耀平板V6提供给孩子更沉浸的学习空间。荣耀平板
暑假悄然而至，漫长假期在家是不是有点无聊呢？笔者最近以合适的价格新入手一款平板电脑荣耀平板V6，借此打发日常大多数闲暇的时间，出于好奇心，在拆箱开机之后对它的性能配置以及功能进一步深入了解，最终发现笔者得到的是一款平板电脑性价比排行还不错的智能平板。具体如何不错？请看下文讲解。荣耀推出的这款旗舰级平板电脑荣耀平板V6采用了自主研发的5G芯片麒麟985，从技术上来说超越了大多数智能设备生产厂家，而且这款芯片?
暑假悄然而至，漫长假期在家是不是有点无聊呢？笔者最近以合适的价格新入手一款平板电脑荣耀平板V6，借此打发日常大多数闲暇的时间，出于好奇心，在拆箱开机之后对它的性能配置以及功能进一步深入了解，最终发现笔者得到的是一款平板电脑性价比排行还不错的智能平板。具体如何不错？请看下文讲解。荣耀推出的这款旗舰级平板电脑荣耀平板V6采用了自主研发的5G芯片麒麟985，从技术上来说超越了大多数智能设备生产厂家，而且这款芯片?
高考的到来是学子奋斗艰辛历史的证明时刻，而后他们将迎来更为璀璨的人生。无论是高考之后的休闲娱乐，还是接下来进一步的专业学习和工作，有了智能设备的帮助，生活与生产效率自然加倍。平板电脑性价比排行更新后，荣耀平板V6因作为荣耀旗下最新一款智能平板设备，具有潮流又耐看的外观，其多样功能更是受到大众喜爱，黑马之名当之无愧。想要高效率的学习工作状态以及畅快的娱乐？荣耀平板V6说它可以做到！为即将到来的大学生活做
5G时代自2020年正式步入启动年，很多品牌厂商竞相研发5G技术以用在自家的产品上，荣耀凭借背后强大的品牌后盾率先推出了5G产品。平板电脑推荐荣耀今年推出的最新款平板电脑荣耀平板V6，它作为首款旗舰级别的平板电脑搭载了旗舰级别芯片麒麟985作为5G网络的强大支撑，同时亦使用领先全球的WiFi6+技术为荣耀平板V6提供网络保障。稳定流畅的网络速度搭配荣耀平板V6各种好玩的软件以及交互方式让用户感受不一样的平板体验，玩转5G时代?
就目前的平板电脑来说，最常用的操作系统主要是Windows操作系统、Android操作系统和IOS操作系统。但现在，似乎又将有第四个系统加入进来。在最近的第十五届“开源中国开源世界”高峰
日前，爆料大神Evan Blass（@ evleaks）援引安卓开发者Till Kottmann的爆料显示，联想正在开发一款全新的安卓平板电脑，可能命名为Lenovo Yoga X，该平板的最大特点是能够兼用作各种设备的辅助显
拼多多目前百亿补贴售价 2099 元，页面领取 100 元优惠券，到手价 1999 元，下波抢券 20 点开始，近期好价，感兴趣的值友可以入手，购买入口。
入目为色，消费者在挑选任何一款产品时，产品外观带来的视觉感受会决定消费者对其第一印象，从而形成购买决策的前提。好的产品在功能上固然十分重要，但是在视觉上形成的影响力亦不可小觑。平板电脑推荐拥有功能齐全、配置先进的平板电脑，但是更好的平板还会在外观设计上有自己的独特想法。荣耀平板V6作为荣耀最新款的旗舰级电脑，功能与配置皆有可圈可点之处，而外观更是与众不同。荣耀平板V6拥有钛空银、幻夜黑、绿野仙踪三款配
DoNews 7月10日消息（记者 刘文轩）研究机构Gartner周四公布的数据显示，个人电脑制造商在第二季度的出货量比上年同期增加2.8%，总计6480万台。今年第二季度个人电脑的全球出货量出现攀升的原因在于，电脑供应商的供应链得到修复，以及消费者居家工作导致对笔记本电脑的需求激增。IDC预期，个人电脑制造商出货量将同比增长11%。两家公司表示，个人电脑销量的增长主要是由欧洲和美国的强劲增长推动。惠普和联想分别占据全球市场约25
说起当下最火的娱乐应用软件，抖音绝对算得上一个。终端用户覆盖全国地区，用户群体涉及全年龄段，由此也给抖音用户提供了一种全新的信息获取方式，使得自己足不出户就能获取外界的趣闻资讯。
疫情冲击、居家办公、失业率提高……这些因素会对PC行业造成怎样的影响呢？统计机构Gartner给出了预研报告。数据显示，今年二季度，全球PC出货量预计在6480万台，同比实现小幅增长
7月20日消息，据国外媒体报道，今年众多行业都受到了影响，需求、供给都有不同程度的影响，电子产品市场也不例外，这势必也会影响到屏幕等各种零部件的需求。目前智能手机普遍采用OLED屏幕，电视等也在采用，研究机构就预计，今年全球OLED屏幕的出货量，将低于此前的预期，已经下调了出货量预期。下调全球OLED面板出货量的这一研究机构，在4月份是预计今年OLED面板的出货量将达到5.12亿片，高于去年的4.71亿片，同比将
据外媒报道，Canalys发布报告显示，第二季度印度智能手机出货量同比下降了48%，为1730万台。Canalys分析师认为，印度智能手机市场还不稳定，因为人手短缺和当地政府对制造业的新规定，促使了产量下滑。一直以来，印度智能手机市场为被认为是全球第二大手机市场,小米、vivo、三星等厂商都在这里展开过较量。Canalys的数据显示，预计到今年6月，小米在印度的出货量为530万部，占据市场份额达?
据Applelnsider报道，最新专利文件显示，苹果计划利用一款连接配件将两台iPad组合成类似于笔记本电脑的设备。当两台iPad或iPhone通过一个连接配件相连时，其中一台可以充当显示器，另外一台则可以充当动态键盘。
突如其来的疫情，让原本就不景气的数码相机市场变得更雪上加霜。日本相机映像机器工业会（CIPA）周一发布的数据显示，今年上半年全球数码相机出货量同比减少51.9%，至351万部。出货量不分机型
今日，华为终端相关负责人在华为云互联网峰会表示，截至今年一季度末，华为5G手机中国市场份额已达63%，全球5G手机出货量份额达40%，领先三星，市场第一。截至一季度末，华为5G手机全球发货量超过 1500 万台。
8月3日晚，《王者荣耀》官微公布了曜FMVP皮肤“云鹰飞将”的视频爆料，这款皮肤将于8月8日0:00上架商城。首周优惠价：1350点券，活动专..
【英法德未跟风封禁TikTok】据媒体报道，「美国加大力度打压中国科技的同时，欧洲抵制TikTok禁令。」美国彭博社 3 日以此为题报道称，在美国总统特..
最近原始传奇的手游正式上线了，很多喜欢传奇的玩家都对这款贪玩游戏上线的手游很感兴趣，那么原始传奇好玩吗，下面就来为大家详细的介绍一下。..
拼多多刚刚用批发项目深入阿里腹地，阿里便开始了反击，基于 1688 旗下服务微商的“采源宝App”，阿里低调内测了一个新的社交电商项目。..
世界上有开心的工作吗?对一批 95 后、 00 后来说，工作的逻辑很简单：赚不赚钱不重要，开心就好。..
今日，针对“华为与联发科签订采购大单，订单金额超过1. 2 亿颗芯片数量”的报道，联发科方面回应称，根据公司政策，我们不评论单一客户相关讯息。..
DoNews 8月4日消息（记者 刘文轩）微软Office 2016 for Mac将从2020年10月13日后结束支持，使用Office 2016 for Mac软件连接到Office 365服务将不..
据媒体报道，今年第 4 号台风“黑格比”的中心今天（ 4 日）凌晨 3 点 30 分前后在浙江省乐清市沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有 13 级（ 38 米..
前不久，国外运动和健身科技巨头Garmin曾遭勒索软件攻击导致全球服务中断，黑客勒索 1000 万美元。据外媒报道，Garmin已经通过第三方公司向黑客支..
今日，针对小i机器人(上海智臻)的起诉，苹果方面回应称，Siri不包含其专利包括的特征，该专利与游戏和即时消息有关。案件已经进行了 8 年，苹果公..
一针见血！这句话放在加密货币市场里，尤其是近期加密货币市场出现的极端行情下，似乎十分的恰当。就在近日，持续涨幅多日的以太坊、比特币等主流..
DoNews 8月4日消息（记者 丁凡）近日有消息称，特斯拉计划在今年下半年大幅增加全球交付量，可能超过30万辆，几乎是今年上半年交付量的两倍。..
日前，苏宁易购推出了“49元换电池”活动，此次换电池提供的并非原装电池，均为第三方品质配件，可享180天质保，全国联保。其活动时间为..
《福布斯》今天刊文称，洽购TikTok，标志着微软将再次变脸，在收购方面将由企业资产转向消费类资产方面，重塑公司未来，向面向消费者的企业转型。..
后疫情时代，不少企业转战互联网探索数字化转型，但是却面临着智能化程度低、基础设施薄弱、大数据缺失等种种阻力。数字经济时代究竟该如何“接招..
近日， 2020 华为耀星校园大使招募全面开启，面向全国高校召集 100 位校园精英。耀星校园大使作为连接的桥梁和纽带，将华为专家与校园开发者紧密相..
英雄联盟云顶之弈10.15版本中未来宇航员提莫算是一个非常不错的娱乐阵容，很多玩家还不清楚这个未来宇航员提莫怎么玩，下面就来为大家分享一下LOL..
8 月 3 日，视频号助手内测上线。知晓程序试用体验后，第一时间就来告诉你这个新工具有什么新玩法。..
后疫情时代下，一场关于数字化的智慧办公方式革命也正在悄然发生。然而，企业的数字化、智慧办公化的转型过程并非一蹴而就，首先需要考虑是IT终端..
七月中旬，世界知名金融机构对阿里云进行权威评估，最终估值高达930亿美元，此市值比两个月前的另一家金融机构估值高出160亿美元。“多家机构上调..