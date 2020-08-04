报告：2020Q2全球平板电脑出货量达3750万台 同比增长26%

进入职场的人都知道时间的宝贵和重要性，繁琐操作带来的不仅是时间的浪费，还有心情上的压抑和情绪上的焦虑，有的人恨不得直接从开始的任务一步就能够走到终点，这也是平板电脑作为一种便携式电脑愈渐受到职场人士欢迎的原因。笔者作为在职场与时间赛跑的其中一员，平板电脑什么牌子好是笔者关注的重点，但注重的不仅是品牌，还有产品的功能和性价比。在探索之下，笔者终于发现了一位十分契合的伙伴，荣耀平板V6作为一款为年轻人设