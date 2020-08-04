报告：2020Q2全球平板电脑出货量达3750万台 同比增长26%

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报告：2020Q2全球平板电脑出货量达3750万台 同比增长26%

2020-08-04 09:26 · 稿源：站长之家

今日，分析机构Canalys公布数据称， 2020 年第二季度全球平板电脑出货量达到 3750 万台，同比增长26%。其中，iPad出货量约为 1430 万台，比去年同期的 1190 万台增长了19.8%。

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