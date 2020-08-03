《电影·短视频营销白皮书》发布：抖音电影兴趣用户规模超3亿

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息：日前，猫眼娱乐和巨量引擎联合发布了《电影·短视频营销白皮书》，对短视频电影的营销价值进行分析，归纳抖音营销方法，帮助电影玩转抖音短视频营销。

数据显示，自 2019 年 5 月到 2020 年 5 月，电影类视频在抖音保持(单月) 50 亿以上播放量。两年时间，抖音跻身“双微一抖”，成为电影营销的标准动作之一。从 2017 年底《前任3》在抖音发酵传播带动票房近 20 亿开始，抖音营销价值凸显，电影项目对抖音短视频营销越发重视。

过去一年间，抖音上电影短视频声量持续上升。《哪吒之魔童降世》上映后引发大量抖音用户自主传播，助力影片成为 2019 年票房冠军。而《宠爱》则触发5000+话题，共计产生 25 亿+官话播放量，帮助影片在映前达 29 万+猫眼想看。截至 2020 年第一季度，含《囧妈》等在内的 24 部影视作品在抖音征稿，平均单项目播放1. 5 亿+。

此外，截止 2020 年 6 月底，抖音电影兴趣用户规模达到3. 1 亿。同比 2019 年上半年，用户规模实现了108%的增长。对电影宣发而言，这部分短视频用户是极为重要精准的电影目标观众，其中以 95 后年轻用户为主。

当然，点赞高并不等于效果好，对电影产生兴趣是营销的核心。数据显示，引发观影兴趣的一系列因素中，66%的观众选择了“电影片段本身吸引我”。其中，“电影剧情解说”最受欢迎，在抖音电影兴趣用户看过的电影相关内容中占比高达69%。相比电影预告、MV、现场花絮、创意影片等宣传物料，电影内容本身才是最高效的转化媒介。