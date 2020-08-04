他用一个月开发了个纸牌游戏网站作为副业，轻松月入过万！

说起在线纸牌游戏，你可能会觉得已经是很过时的游戏了，但仍然不乏一些人会想玩这类型的游戏。

那么提供纸牌游戏服务是否有市场呢?丹麦一开发者Holger用一个月时间创建了一个让纸牌游戏的网站(Online Solitaire)作为副业，月入 1500 美元(约合人民币 1 万元)。

在本文采访中，Holger将跟大家分享Online Solitaire（网站：https://online-solitaire.com/）的创建过程，希望能给你带来一些启发。

你的背景是什么?你在做什么工作?

嗨!我是Holger，从丹麦哥本哈根的一名设计师转型为开发人员。在过去的几年里，我一直致力于Online Solitaire，这是一个让人可以玩经典纸牌游戏的网站。

实际上，Solitaire已经相当长一段时间成为我的副业了。几年前，这款产品一开始 只支持Mac平台，主要通过 Mac App Store销售，每月收入约 800 美元。

在创建了这个应用程序之后，我和一个朋友去了纽约，创立了一家名为Slang的创业公司，这是一家销售运动鞋和街头服饰的市场。这使得我的单人纸牌游戏处于搁置状态。

由于有几年的没有维护，这个应用程序出现了很多，最终被迫从Mac应用程序商店下架。

和其他初创公司一样，Slang最终被竞争对手打败了。在职场熬了三年后，我开始觉得有点累了，决定休息几个月整理一下思绪，也许做个小项目。我的目光再次转向纸牌游戏，决定从头开始构建Online Solitaire。

目前，这款游戏每月能赚 1500 美元左右，我希望将来能赚到更多的钱。

是什么促使你开发在线纸牌游戏?

我想说的是我对玩单人纸牌游戏有很大的热情，但事实是我想看看我是否能够在从事一个我喜欢的小规模项目的同时创造一些能够赚取些小钱的产品。

我并不想“发明”新的东西，因为那太难了。我想对现有产品进行优化，做一个更好的版本。我总结了一下，需要符合以下几个标准：

希望增长的主要来源来自搜索。原因是我非常讨厌做市场推广，坦白地说，我也不太擅长。

希望这个想法已经得到验证。换句话说，找到已经有用户在使用的应用程序/网站，但在原有产品的基础上还有很大的改进的空间。

能改进的部分主要是关于设计和用户体验，因为这是我的优势之一。

产品从创建到发布只需要几周时间，这样我就可以验证它是否值得继续开发。

我已经有了一些构建Mac应用的经验(之前开发过一个简单的计算器产品)，所以明确应该从开发Mac App Store 应用入手。

接着，接着我写了一个脚本，从App store分析平台App Annie中抓取游戏，并根据平均评级、受欢迎程度和收入对应用进行排名。基本上，我所寻找的是那些收入相对较高但评分低的流行应用程序，并列出了表格。

我还对不同APP的赚钱能力、制作难度进行评估，在此基础上，决定构建纸牌游戏，因为它似乎是所有参数都能满足我需求的类型，并且有多个纸牌应用程序可供参考，如Spider和Freecell，也就更有改进和扩展的空间。

最初的产品怎么构建的?

最初的Mac App Store版本花费了大概 3 到 4 周的时间才完成，之后又用户差不多的时间构建网页版本。最初的两个版本都是在我没有全职工作的时候制作的，所以我可以全身心地投入。

在最初的版本制作完成后，改进和更新的工作一直在进行着。我从来没有打算把在线纸牌游戏变成一项生意，所以保持它作为一个有趣的小项目运行是很重要的。这意味着我不一定会回复所有的邮件(尽管我会阅读它们)或实施所有的建议(当然我会考虑它们)。

你是如何吸引用户并发展Online Solitaire的?

做的一切工作都是为了让用户通过搜索找到。换句话说，工作重心与搜索引擎优化有关。没有人会为你的创新纸牌游戏写长篇文章，因为大家都知道纸牌是什么，关于这类游戏并没有什么新鲜的内容。因此，只有当人们想玩纸牌游戏的时候，才会去搜索可以玩的应用或者网站。

Online Solitaire在Moz的页面优化和慢慢建立反向链接的帮助下进行SEO，这是获得谷歌上排名的关键。我的网站排名不是很好，但每天从谷歌上也能获得 1000 次点击。

有一段时间，我的网站每天的点击数约为 2000 次，由于我的一个失误，点击数又降到了 1000 次。这个网站以前使用的是另外一个域名，后来我买下了online-solitaire.com这个域名时就直接使用了。这个错误包括我忘记更新旧域名，所以所有重定向到新域名的反向链接被删除。

你的商业模式是什么?怎么增加收入?

只能通过广告收入，没有其他办法。我一直在考虑为那些花数小时玩纸牌游戏的人创建一种订阅模式，但绝大多数的人都不愿意为玩纸牌游戏付费。

我自己并不热衷于广告，但有必须通过广告赚钱来证明自己付出的时间值得的。目前，我已经实现了一个“隐藏广告”的功能，用户可以点击一下就能隐藏一天的广告，如果人们使用了广告拦截软件，那么就不会再弹出广告了。

对收入的最大影响是广告提供商的选择。广告网络规模很大，可能会非常混乱，所以研究一下不同的提供商是有好处的。

我首先接入了谷歌广告Adsense，实现每天净赚 10 美元左右，然后我尝试使用Monumetric(站长之家注：通过将可用的最高CPM报价填充到广告资源中来帮助网站赚钱)，它让我每天净赚 25 美元左右，现在我使用的是Freestar，它让我每天净赚 50 美元左右。

如果收入策略是基于广告，我可以肯定地建议尝试不同的网络，因为不是所有的网络对网站都一样友好。

你未来的目标是什么?

首先，也是最重要的，我想把这当作副业。我不希望网络纸牌游戏成为我主要的收入来源。竞争非常激烈，如果在线纸牌游戏被淘汰，我也不会因此有什么损失。

接下来，我想花些时间来扩充纸牌游戏的选项。目前该网站支持的纸牌游戏包括Klondike、Spider和Freecell，这是三款最受欢迎的纸牌游戏，但也有很多不同的纸牌游戏。

另外，虽然我很不擅长SEO，但还是想把工作做得更好一些，提高在谷歌上的排名。

对于刚起步的创业者有什么建议?

首先也是最重要的是，尽可能快地发布产品。你需要从用户那里获得最初验证看有没有市场，这样就知道是否走在正确的道路上。比如我在另外一个拼图游戏网站上面花的时间和最初版本的纸牌游戏一样多，但每个月得到的用户数量微不足道。

了解自己的优点和缺点。去年夏天有一大半的时间，我都在研究一款名为“习惯追踪器”(habit tracker)的软件，但从没动手去实现它。我确信可以在它上面做很多改进，我并不擅长营销，这可能会让一个iOS应用程序在用户获取方面陷入困境。

所以，如果你缺乏一些启动项目至关重要的技能，要么学习这些技能，要么与具备这些技能的人合作。

注：本文编译自indiehackers，原文标题《How I Keep My Side Project Manageable And Profitable》。

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