恒大发布六款车 覆盖轿车、SUV等全系列

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恒大发布六款车 覆盖轿车、SUV等全系列

2020-08-03 13:31 · 稿源：站长之家

今年中午12点，恒驰首期六款车全球发布，覆盖超豪华型、豪华型、尊享型、舒适型等档次及轿车、SUV、MPV、跨界车等全系列。具体包括了：恒驰1纯电豪华D级轿车、恒驰2纯电豪华B级轿车、恒驰3纯电豪华大型SUV、恒驰4纯电豪华MPV、恒驰5纯电A级SUV、恒驰6纯电A级跨界SUV。

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