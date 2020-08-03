恒大发布六款车 覆盖轿车、SUV等全系列

开篇和大家分享个故事:1973年,突如其来的石油危机引发全球经济萧条。6个月内,日本经营大师稻盛和夫的京瓷集团,订单从每月27亿日元下降到不足3亿,订单金额骤降90%。面对外部环境险恶,营收断崖式下跌,稻盛和夫提出了后来被争相效仿的"全员营销"战略。他让那些完全没有营销经验的人,原本躲在幕后、连和人打招呼都会脸红的技术开发人员,那些名牌大学毕业的高管,统统走出去,去拜访客户、卖产品、签订单。在这样的组织动员下,京瓷集团当?