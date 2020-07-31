IDC：2020二季度全球智能手机出货量华为第一 市占率20%

【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，韩国电子厂商LG，正在谋划推出一款可卷曲的智能手机，会采用来自京东方的OLED屏幕。从外媒的报道来看，LG谋划推出可卷曲智能手机的消息，是LG电子CEO兼总裁权邦锡(KwonBong-seok)透露的。外媒的报道显示，权邦锡宣布LG计划成为全球首个推出可卷曲智能手机的厂商，最快在2021年年初推出。外媒的报道还显示，LG已经开始研发可卷曲智能手机的原型机，但让人意外的是，采用的屏幕并不会由LG旗