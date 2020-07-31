IDC：2020二季度全球智能手机出货量华为第一 市占率20%

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IDC：2020二季度全球智能手机出货量华为第一 市占率20%

2020-07-31 11:28 · 稿源：站长之家

据IDC数据显示， 2020 年第二季度，全球智能手机出货量同比下降16.0%。今年第二季度，各公司智能手机出货量总计2. 784 亿部。其中，华为的出货量为 5580 万部，虽然同比下降5.1%，但是实现了首次登顶，市场占有率20%;三星出货量为 5420 万部，同比下降28.9%，市场占有率19.5%;苹果出货量为 3760 万部，同比上涨11.2%，市场占有率13.5%;

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