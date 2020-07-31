IDC：2020二季度全球智能手机出货量华为第一 市占率20%

据IDC数据显示， 2020 年第二季度，全球智能手机出货量同比下降16.0%。今年第二季度，各公司智能手机出货量总计2. 784 亿部。其中，华为的出货量为 5580 万部，虽然同比下降5.1%，但是实现了首次登顶，市场占有率20%;三星出货量为 5420 万部，同比下降28.9%，市场占有率19.5%;苹果出货量为 3760 万部，同比上涨11.2%，市场占有率13.5%;
据IDC数据显示， 2020 年第二季度，全球智能手机出货量同比下降16.0%。今年第二季度，各公司智能手机出货量总计2. 784 亿部。其中，华为的出货量为 5580 万部，虽然同比下降5.1%，但是实现了首次登顶，市场占有率20%;三星出货量为 5420 万部，同比下降28.9%，市场占有率19.5%;苹果出货量为 3760 万部，同比上涨11.2%，市场占有率13.5%;
据外媒报道，Canalys发布报告显示，第二季度印度智能手机出货量同比下降了48%，为1730万台。Canalys分析师认为，印度智能手机市场还不稳定，因为人手短缺和当地政府对制造业的新规定，促使了产量下滑。一直以来，印度智能手机市场为被认为是全球第二大手机市场,小米、vivo、三星等厂商都在这里展开过较量。Canalys的数据显示，预计到今年6月，小米在印度的出货量为530万部，占据市场份额达?
今日，Canalys公布数据称， 2020 年第二季度全球手机市场同比萎缩14%，出货量为2. 85 亿部。苹果是本次市场萎缩中唯一保持增长的顶级厂商，苹果二季度在全球售出了 4510 万部iPhone手机，同比增长25%。
国际知名第三方数据分析机构Canalys在今日发布的报告表示， 2020 年第二季度华为在全球智能手机市场超越三星，首次夺冠。数据显示，今年第二季度华为全球智能手机出货 5580 万台，同比下降5%;排名第二的三星智能手机出货量为 5370 万部，较 2019 年第二季度同比下降30%。
DoNews 7月14日消息（记者 丁凡）今日，中国信息通信研究院（CAICT）发布了上半年中国智能手机市场的数据。根据数据，今年上半年中国智能手机出货2.489亿台，同比下降了 16.1%，不过5G机型的销量有所上升。数据显示，上半年中国智能手机出货中，国产手机占比达到91%。此前，第一季度智能手机出现了萎缩。值得一提的是，5G机型出货量有所回升，环比增长12.2%，至1750万台。5G机型上半年共计出货了6360万台。
被三星统治的智能手机时代终结了！7月30日消息，第三方研究机构Canalys今日发布报告称，2020年第二季度，华为超越三星，在全球智能手机市场首次夺冠。这标志着9年来第一次有除三星或苹果外的
【TechWeb】7月24日消息，据国外媒体报道，研究机构此前预计，今年全球智能手机的出货量将下滑15%，降至11.5亿部。由于智能手机包括了处理器、摄像头、传感器、内存等诸多零部件，出货量下滑也就难免对这些行业造成影响，现在已出现了内存制造商的库存上升的消息。外媒是援引产业链的消息，报道内存制造商的库存上升的，库存水平上升的原因，则是因为智能手机的需求持续疲软。若内存制造商的库存水平持续上升，影响的就将不是只出
【TechWeb】小米（1810HK）于7月10日迎来上市两周年后首个交易日，开盘半小时后，股价达到17港元水平，重回股票发行价。自6月30日收盘12.84港元以来，小米连续8个交易日累计涨幅超30%。近期发布股价评级的市场机构中，国元国际最先实现其预言。其7月3日发布的研报，预期小米股价将由13港元水平达16.58港元，升幅超20%。这一目标在不到一周时间内超预期实现。国元国际认为，小米率先推出千元5G手机，受益于5G普及红利，有望拔得中?
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，韩国电子厂商LG，正在谋划推出一款可卷曲的智能手机，会采用来自京东方的OLED屏幕。从外媒的报道来看，LG谋划推出可卷曲智能手机的消息，是LG电子CEO兼总裁权邦锡(KwonBong-seok)透露的。外媒的报道显示，权邦锡宣布LG计划成为全球首个推出可卷曲智能手机的厂商，最快在2021年年初推出。外媒的报道还显示，LG已经开始研发可卷曲智能手机的原型机，但让人意外的是，采用的屏幕并不会由LG旗
今日，华为终端相关负责人在华为云互联网峰会表示，截至今年一季度末，华为5G手机中国市场份额已达63%，全球5G手机出货量份额达40%，领先三星，市场第一。截至一季度末，华为5G手机全球发货量超过 1500 万台。
今日，第三方研究机构Canalys发布报告称， 2020 年第二季度华为在全球智能手机市场首次夺冠，超越了三星。这标志着 9 年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑市场。数据显示，今年第二季度华为全球智能手机出货 5580 万台，
7月24日，据媒体报道，来自CINNO Research的报告显示，2020上半年，中国智能手机出货量较2019年同期下降24.7%，约为1.4亿部。报告显示，上半年中国市场前三名分别是华为（包含荣耀）、vivo（
今天苹果发布了财报，疫情并没有影响他们的营收。财报后，库克接受采访时表示，iPhone产品销量在二季度重现增长，其中在中国市场中，iPhone 11是最为畅销的机型。在库克看来，iPhone业务的增
据外媒报道，小米准备将与联发科合作研发定制5G智能手机处理器。此前，小米与联发科在5G方面有过合作，红米5月份发布、6月份上市的Redmi10X 5G，搭载的是联发科天玑820高性能处理器。
7月29日消息，日前，Counterpoint的每月智能手机销售跟踪服务显示，2020年第二季度中国智能手机销售同比下降17％，季度环比增长9%，Counterpoint指出，本季度智能手机总销量的三分之一是5G手机。Counterpoint Research认为，尽管中国商业活动自疫情减弱以来已经逐步恢复，但消费者的信心依然低迷。OEM和中国运营商都在通过降低5G设备和套餐的价格推广5G智能手机。这推升了5G普及率，第二季度在中国销售的智能手机中有1/
7月20日消息，Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，智能手机在线零售渠道销量将在2020年全球智能手机总销量中占据创纪录的28％，比2019年的24％猛增4个百分点。Strategy Analytics认为，新型冠状病毒疫情正在对智能手机的分销产生重大影响——居家隔离和社交距离迫使消费者改变他们的购物习惯和行为。随着越来越多的企业转移到线上，全球疫情正在改写智能手机销售规则。Strategy Analytics副总监Boris Metodiev
【TechWeb】6月30日消息， StrategyAnalytics撰文称，美国一直以来拥有强大的运营商和合作的零售实体店，但消费者打算通过在线渠道购买下一部智能手机的意愿将增长22%。Strategy Analytics的报告指出，尤其是在美国和英国，直接从制造商处进行在线购买的潜在增长显著。报告还称，2020年第Q3和Q4开始的COVID-19早期恢复阶段，运营商，厂商和零售商将不得不加倍努力，以说服犹豫的智能手机用户——相对于其他优先事项而言，新手机值
日本运营商KDDI和软银已经开始销售OPPO的5G智能手机。据悉，OPPO旗下旗舰级5G手机Find X2 Pro和Reno3 5G版将分别于7月22日和31日开售，前者是在KDDI全渠道，而后者是在软银全渠道。OPPO也是继
7月3日消息，据国外媒体报道，在5G方面有不错进展、推出了多款5G智能手机处理器的联发科，已得到了越来越多的用户的认可，国内的智能手机厂商小米，就准备加强与联发科之间的合作。从外媒的报道来看，小米加强与联发科之间的合作，是小米将与联发科合作研发定制5G智能手机处理器。小米与联发科在5G方面已有过合作，红米5月份发布、6月份上市的Redmi10X 5G，搭载的就是联发科天玑820高性能处理器，并且是首发这一处理器
综合国内媒体报道，华为终端相关负责人7月17日在华为云互联网峰会表示，截至今年一季度末，华为5G手机中国市场份额已达63%，全球5G手机出货量份额达40%，领先三星，市场第一。截至一季度末，华为
日前，知名市场研究机构Strategy Analytics发布了2020年第一季度智能手机应用处理器（AP）营收数据报告。报告显示，尽管发生了COVID-19大流行的影响，但全球智能手机应用处理器市场的收入在2020
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并不是所有人都追求大富大贵，但家人身体健康永远不会离开每个人的心愿单。然而，妻儿接连的罹患重病，击碎了胡雨露对于生活的所有期待。 胡雨露是..
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在今日的苹果财报电话会议上，苹果CEO库克表示，我们对iphone的表现非常满意，其在美国苹果手机的销量排行前两名，在英国前四名中苹果占3个，在中..
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