支付宝蚂蚁花呗上线可全年免息新产品“月月付”

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息：据新浪财经报道，近日，蚂蚁花呗内部正在孵化一款新的信用付产品，内部名称为“月月付”，目前已向少量用户开放。这款新产品目前分成 10 期，未来可能最多分 24 期，用户按月支付货款，而且没有任何利息。
据官方介绍，花呗月月付服务是花呗面向部分用户推出的一项分月付款服务，在购买支持月月付的商品时，可以先付一部分，尾款按月慢慢付。
目前，用户可在支付宝右下角“我的”——“花呗”——“我的”中找到花呗月月付。
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站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息：据新浪财经报道，近日，蚂蚁花呗内部正在孵化一款新的信用付产品，内部名称为“月月付”，目前已向少量用户开放。这款新产品目前分成 10 期，未来可能最多分 24 期，用户按月支付货款，而且没有任何利息。
据官方介绍，花呗月月付服务是花呗面向部分用户推出的一项分月付款服务，在购买支持月月付的商品时，可以先付一部分，尾款按月慢慢付。
目前，用户可在支付宝右下角“我的”——“花呗”——“我的”中找到花呗月月付。
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最近花呗正式的接入了央行征信，很多朋友想知道怎么取消这个征信记录，下面就来为大家分享一下花呗取消征信记录教程。
【花呗部分用户接入央行征信】据媒体报道，花呗近期以服务升级的模式，接入央行征信。支付宝客服表示，目前只是部分用户群接入了央行征信。接入央行征信的用户，其基本信息、花呗额度与还款情况将以月度为单位上报央行征信系统。
近日，花呗以服务升级的模式，接入央行征信。目前花呗的征信并未覆盖到所有用户群体，更像是邀约制，即首先覆盖优质用户，未来逐步对全量用户进行覆盖。支付宝客服表示，目前只是部分用户群接入了央行征信，如果用户的产品协议中有《个人用户信息查询报送授权书》，那么用户的信息已经接入征信。如果仅有《花呗服务协议》、《芝麻服务协议》以及产品说明则用户的相关信息还没接入征信。
支付宝717全国版消费券来了，这次不仅带来了消费券，还可以参加瓜分百亿专属花呗额度的活动，很多人还不清楚怎么开通，下面就来为大家分享一下教程。
目前，超前消费已经成为年轻人的一种主流消费方式，信用卡、支付宝花呗、京东白条等使用的人越来越多。而随着手机支付的日益流行，支付宝花呗更是成为了一种日常消费的主流付款方式。7月28日，
近日，花呗以服务升级的模式，接入央行征信。目前花呗的征信并未覆盖到所有用户群体，更像是邀约制，即首先覆盖优质用户，未来逐步对全量用户进行覆盖。
据华夏时报报道，近日支付宝花呗以服务升级的模式，接入央行征信，支付宝的客服表示目前只是部分用户群接入了央行征信，之后其余用户也会分批次陆续覆盖。
昨日晚间，搜狗宣布收到腾讯的初步非约束性要约，拟以每普通股或每美国存托股份(ADS) 9. 00 美元的价格，现金收购搜狗包括ADS在内尚未被腾讯或其附属公司持有的所有剩余的流通中普通股。
今日，美团月付宣布启动预计总额 50 亿元的提额计划。即日起，凡开通美团月付服务的用户，均有机会自动获得几百至一两千元不等的提额。美团月付方面表示，此举旨在满足用户日益旺盛的信用消费需求，带动用户消费热情，助推餐饮、休闲娱乐等受疫情冲击较大的本地生活行业加速回暖。
6月30日消息，据美团数据，美团月付正式上线一个月来，日均交易笔数环比上月增长超过15%、日均交易金额增长超过10%，用户在美团场景内的粘性持续增强，尤其受到95后用户的喜爱。市场分析人士称
今日，美团月付宣布启动预计总额 50 亿元的提额计划。即日起，凡开通美团月付服务的用户，均有机会自动获得几百至一两千元不等的提额。
据互金商业评论报道，作为全球最大的独角兽，蚂蚁集团目标估值2000亿美元，约合1.4万亿人民币，蚂蚁高管及员工持股50%，平均人均身家2500万元。
在宣布蚂蚁集团将在科创板和港交所同时上市的消息后，蚂蚁集团董事长井贤栋发表内部信，在信中他对蚂蚁人提出了三个要求：第一、坚持使命与担当；第二、保持谦卑和敬畏；第三、保持冷静和定力。以下为井贤栋内部信全文：各位同学：我向大家正式报告一下，蚂蚁集团计划在上交所科创板和港交所主板同步发行上市，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大
在蚂蚁庄园中，最近新增了非常多有趣的功能，其中就有可以雇佣好友小鸡来帮忙做事，很多朋友还不清楚雇佣小鸡到底怎么弄，下面就来为大家详细的介绍一下步骤教程。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。随后，蚂蚁集团董事长井贤栋发布内部信。井贤栋在信中表示，上市在外人看
今日，美团月付宣布启动预计总额50亿元的提额计划。即日起，凡开通美团月付服务的用户，均有机会自动获得几百至一两千元不等的提额。美团月付方面表示，此举旨在满足用户日益旺盛的信用消费需
7月24日消息，据媒体报道，网传一网红在甘肃武威看到有人在蚂蚁森林放牧，遂放狗驱赶牛羊引发热议。对此蚂蚁森林现场工作人员表示，视频中的林场并非蚂蚁森林，是距离蚂蚁森林7公里以外的地方
今日，蚂蚁集团董事长井贤栋宣布，蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”。同时，井贤栋还分享了蚂蚁链已取得的三个关键成绩：在技术上，蚂蚁链连续四年每年全球专利申请数始终保持在第 1 名;在应用上，蚂蚁链已经助力解决了 50 多个实际场景的信任问题;在商业上
蚂蚁集团董事长井贤栋在杭州宣布，蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”。蚂蚁链将秉持蚂蚁集团 16 年来以科技解决信任问题的初心，重构数字经济的信任体系，让区块链像移动支付一样改变生产和生活。
凤凰网科技讯 7 月 23 日消息，蚂蚁集团董事长井贤栋在杭州宣布，蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”。发布会上，井贤栋透露，蚂蚁链目前每天“上链量”超过1亿次。发布会上，井贤栋透露了蚂蚁链已取得的三个关键成绩：在技术上，蚂蚁链连续四年每年全球专利申请数始终保持在第1名；在应用上，蚂蚁链已经助力解决了50多个实际场景的信任问题；在商业上，蚂蚁链目前每天“上链量”超过1亿次。其中，“日上链量”数据此前从未有公司对外
最近有不少的朋友都买了小米10青春版，很多朋友都不知道这款手机到底防水不防水，下面就来为大家详细的介绍一下。..
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7月29日消息，今年3月，国内疫情趋于稳定后，以“高星酒店预售”为核心的携程“BOSS直播”，在三亚·亚特兰蒂斯酒店首次开启。今日携程发布2020携..