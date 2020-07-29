支付宝蚂蚁花呗上线可全年免息新产品“月月付”

在宣布蚂蚁集团将在科创板和港交所同时上市的消息后，蚂蚁集团董事长井贤栋发表内部信，在信中他对蚂蚁人提出了三个要求：第一、坚持使命与担当；第二、保持谦卑和敬畏；第三、保持冷静和定力。以下为井贤栋内部信全文：各位同学：我向大家正式报告一下，蚂蚁集团计划在上交所科创板和港交所主板同步发行上市，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大