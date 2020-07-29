支付宝蚂蚁花呗上线可全年免息新产品“月月付”

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 花呗最新资讯 > 正文

支付宝蚂蚁花呗上线可全年免息新产品“月月付”

2020-07-29 14:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息：据新浪财经报道，近日，蚂蚁花呗内部正在孵化一款新的信用付产品，内部名称为“月月付”，目前已向少量用户开放。这款新产品目前分成 10 期，未来可能最多分 24 期，用户按月支付货款，而且没有任何利息。

QQ截图20200729140818.jpg

据官方介绍，花呗月月付服务是花呗面向部分用户推出的一项分月付款服务，在购买支持月月付的商品时，可以先付一部分，尾款按月慢慢付。

目前，用户可在支付宝右下角“我的”——“花呗”——“我的”中找到花呗月月付。

投票模块插入


网友热搜:

蚂蚁借呗和花呗哪个蚂蚁花呗套现方法蚂蚁花呗诈骗支付宝app蚂蚁花呗蚂蚁花呗线下pos机蚂蚁花呗商业消费蚂蚁花呗被骗怎么追回蚂蚁花呗如何借钱蚂蚁花呗强制开通方法蚂蚁花呗开通教程蚂蚁花呗被骗处理结果如何开通蚂蚁花呗
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
腾讯反诈大脑 社群获客 2020智慧商业信息化展 货拉拉拉货节 月月付 LBrands 维秘母公司裁员 维秘 什么是数字营销 网红打卡地标 健康一体机 微软Carina 欧井OJ1501E除湿机

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM