特斯拉开放Model S和Model X老款车型付费升级信息娱乐系统

今日，特斯拉宣布开放付费升级信息娱乐系统，适用车型为 2018 年 3 月之前生产的Model S和Model X。升级服务的价格为 25550 元，如不再配置FM收音机，可享受折扣价格 21500 元。
今日，特斯拉宣布开放付费升级信息娱乐系统，适用车型为 2018 年 3 月之前生产的Model S和Model X。升级服务的价格为 25550 元，如不再配置FM收音机，可享受折扣价格 21500 元。
特斯拉大涨再创新高，美国当地时间周一，电动汽车制造商特斯拉股价飙升13.48%，报收于每股1371. 58 美元，再创历史新高，且为连续第五个交易日收高。此前，多位分析师在特斯拉宣布强劲的季度交付数据后上调了其目标股价。
一个决定要买特斯拉的国人，有多大概率会改变主意，去买一辆比亚迪？如果说，之前这个数字是0，现在，比亚迪希望这个数字逐渐变成1，2，3，以及越来越多。
7月23日下午，《和平精英》官微宣布，全新的“特斯拉”车型将于明日上线，包括特斯拉Model 3和Model X两款车型，均提供珍珠白、冷光银与奇幻紫三款配色。在《和平精英》中，这两款特
刚刚结束的上海 2020 世界人工智能大会的开幕式上，特斯拉CEO马斯克作为“常驻”嘉宾，用远程视频形式发表了有关AI的主题演讲，不过演讲中再无殖民火星，而都是有关特斯拉最新进展的介绍。
6月25日消息，据国外媒体报道，去年部分建成并开始生产国产Model 3的特斯拉上海超级工厂，今年开始进行大规模的施工，外媒最近几个月也在持续关注工厂的建设进展。正在施工中的特斯拉上海超级工厂在特斯拉上市超级工厂的施工，外媒近几个月重点关注的是Model Y的生产厂房，但也有注意其他的建筑，电池组装工厂旁的一栋建筑，日前就进入了外媒的视野。从外媒的报道来看，特斯拉上海超级工厂电池组装厂房旁，一栋新的建?
【TechWeb】6月25日消息，据国外媒体报道，去年部分建成并开始生产国产Model 3的特斯拉上海超级工厂，今年开始进行大规模的施工，外媒最近几个月也在持续关注工厂的建设进展。正在施工中的特斯拉上海超级工厂在特斯拉上市超级工厂的施工，外媒近几个月重点关注的是Model Y的生产厂房，但也有注意其他的建筑，电池组装工厂旁的一栋建筑，日前就进入了外媒的视野。从外媒的报道来看，特斯拉上海超级工厂电池组装厂房旁，一栋新的建?
【TechWeb】7月2日消息，据国外媒体报道，本周早些时候，特斯拉一批内部邮件泄露，泄露的邮件显示特斯拉2012年就知道Model S电池冷却系统存在缺陷。这一消息出现之后，美国监管机构也已迅速对此展开调查。国外媒体的报道显示，美国国家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，简称NHTSA），已经开始调查此事。外媒在报道中表示，美国国家公路交通安全管理局已告知他们，知晓了相关的报道，将根据事
今日，特斯拉官方微博称，将与腾讯《和平精英》进行联动。
7月6日消息，针对“特斯拉质保服务突然缩水 触摸屏和媒体控制单元减半为2年”这一说法。特斯拉官方回应称，此次调整仅限于自费升级 MCU 配件的质保时间，新车配件质保期不变。据此前
“赶红眼航班，办公室里支起行军床，凌晨四点在瓯江口看日出”， 2018 年 9 月 28 日，威马在浙江温州举办交付大会，威马汽车创始人沈晖表示自己在 290 多天里，夜夜开项目总会。
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价连续大涨，屡创新高，CEO马斯克也十分得意，并且似乎有些“膨胀”，又开始讥讽特斯拉空头和美国证券交易委员会（SEC）。特斯拉马斯克在社交网络上表示，要送一些“做空短裤”（short shorts）给养肥空头委员会（Shortseller Enrichment Commission，首字母缩写同美国证券交易委员会）。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn
作为全球电动汽车制造巨头，特斯拉却在近日推出多款“不务正业”的产品，比如说限量版短裤，在上市后就被一扫而空，现在有消息称特斯拉还会推出一款龙舌兰酒。
7月7日消息，据国外媒体报道，汽车厂商特斯拉已开卖限量版短裤，CEO马斯克透露，特斯拉牌的酒水也快推出了，感觉是要开杂货铺。马斯克透露，特斯拉牌龙舌兰Teslaquilla即将推出。Teslaquilla由Tesla和tequilla两个单词组合而成。马斯克之前曝光的样品Tequila，即龙舌兰酒，是墨西哥的国酒，该酒是以龙舌兰（agave）为原料经过蒸馏制作而成的一款蒸馏酒。龙舌兰酒常常用来当做基酒调制各种鸡尾酒，常见的鸡尾酒有特基拉
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，在二季度电动汽车交付量超过预期等多重因素的推动下，特斯拉的股价近期连续大幅上涨，本周的涨幅已超过了25%。当地时间周四美国股市收盘时，特斯拉报1208.66美元，较前一交易日1119.63美元的收盘价上涨89.03美元，涨幅为7.95%。周四上涨89.03美元之后，特斯拉股价在本周的前4个交易日也就连续上涨，并且涨幅都不低。本周一，特斯拉收盘报1009.35美元，较上周五收盘时的959.74美元上涨49.6
特斯拉北京展厅凤凰网科技讯 北京时间7月3日消息，特斯拉公司在周四澄清称，公司并未解雇因担心其加州工厂在新冠肺炎疫情期间的安全问题而选择在家的员工。特斯拉在一篇博文中称，在其工厂获准复工后，公司已经好几周时间不再使用考勤制度，并且为员工提供了一个“不会过问的居家时间窗口”，公司的防护措施符合美国县、州以及联邦层面的指导方针。《华盛顿邮报》周三报道称，三名特斯拉员工因为选择在家不去加州工厂上班而被解雇?
针对特斯拉否认和拼多多合作的声明，拼多多回应称：已经和宜买车官方旗舰店核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。而对于为什么车子比官方便宜，宜买车官方旗舰店回应称这是该店铺推出的秒杀活动，只有 5 台黑色的并且不支持分期，只能线上全款支付裸车价后送车上门，没门店覆盖地区存在运费。
针对拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出的2019 款特斯拉Model3万人团购活动，特斯拉发布声明否认与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何特斯拉生产车辆。拼多多回应凤凰网科技表示，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。此前，拼多多平台上的宜买车汽车旗舰店上线了“特?
7月21日消息，日前，有媒体报道称，拼多多上出现了2019款特斯拉Model 3的限时秒杀万人团购活动，车型系标准续航后驱升级版的黑色款，显示售价直降4万，到手价为25.18万元。针对此事，特斯拉刚刚发布声明称，我司未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。特斯拉官方还表示特斯拉保留追究相关方法律责任
今日，针对“拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出 25 万元Model 3”一事，拼多多方面回应称，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。
虽然当前特斯拉在自动驾驶及汽车智能网联方面，与传统车企相比，拥有领先的优势。但是，新技术的稳定与可靠性，却并不一定能够时刻让消费者放心。而激进使用新技术的特斯拉，当前也受到了各种
今日，工信部发布了《关于侵害用户权益行为的APP通报( 2020 年第三批)》。工信部称，截至目前，尚有 58 款APP未完成整改，上述APP应在 7 月 30 ..
7月24日晚8点，锤子科技CEO罗永浩开启新一期直播带货。本次直播带货除了iPhone 11 Pro BS资源机、荣耀Play4等数码产品之外，还将首次带货MacBook ..
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据realme真我手机官方微博宣布，realme全新V系列真我V5 手机将于 7 月 27 日正式发布。据此前报道，realme新机名为奥利给手机，这将是realme的全新..
【TechWeb】7月24日消息，据国外媒体报道，研究机构此前预计，今年全球智能手机的出货量将下滑15%，降至11.5亿部。由于智能手机包括了处理器、摄像..
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昨日晚间，步步高发布公告称，为进一步拓展业务范畴，增强行业竞争力，拉动区域经济增长，近日公司向湖南省及湘潭市政府相关部门递交了关于支持公..
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对于苹果来说，他们在有意提高印度当地的产能，这样做的意义非凡。据外媒报道称，苹果公司已经在靠近钦奈（Chennai）的富士康工厂内生产iPhone 11..
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今日，浙江新闻报道称， 7 月 25 日起，浙江将通过天目新闻客户端发放 1000 万元电影消费券，直接贴补广大影迷观影。本次浙江电影消费券发放活动，..
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