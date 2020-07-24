特斯拉开放Model S和Model X老款车型付费升级信息娱乐系统

6月25日消息，据国外媒体报道，去年部分建成并开始生产国产Model 3的特斯拉上海超级工厂，今年开始进行大规模的施工，外媒最近几个月也在持续关注工厂的建设进展。正在施工中的特斯拉上海超级工厂在特斯拉上市超级工厂的施工，外媒近几个月重点关注的是Model Y的生产厂房，但也有注意其他的建筑，电池组装工厂旁的一栋建筑，日前就进入了外媒的视野。从外媒的报道来看，特斯拉上海超级工厂电池组装厂房旁，一栋新的建?