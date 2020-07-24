特斯拉开放Model S和Model X老款车型付费升级信息娱乐系统

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特斯拉开放Model S和Model X老款车型付费升级信息娱乐系统

2020-07-24 14:13 · 稿源：站长之家

今日，特斯拉宣布开放付费升级信息娱乐系统，适用车型为 2018 年 3 月之前生产的Model S和Model X。升级服务的价格为 25550 元，如不再配置FM收音机，可享受折扣价格 21500 元。


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