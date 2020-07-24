中国首辆火星车全球征名 百度App成为独家征名平台

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中国首辆火星车全球征名 百度App成为独家征名平台

2020-07-24 13:41 · 稿源：站长之家

昨日，中国第一辆火星车全球征名活动正式启动。据悉，百度App成为全球独家征名平台，用户只需要在百度App搜索火星车征名等关键词即可进入征名页面。

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    7月1日消息，这两天，关于腾讯和老干妈公司之间因为广告费而引发的问题吸引了诸多网友关注。就在今天贵阳警方发布通报，有3人伪造老干妈印章与腾讯签订合同，已被刑拘。“3人伪造老干妈印章与腾讯签合同”一度成为微博上的热门话题。今天下午，网络上突然流传出一则“ 腾讯状告老干妈拖欠广告费提及某搜索引擎”的截图。对此，百度搜索紧急发布了“否认三连”表示此事与百度无关：“手里的瓜突然不香了……有一说一，?

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  • 北京百度网讯科技有限公司被列为被执行人，为百度公司所属主体

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