团贷网被列入经营异常 因未在期限内公示年度报告

学历对程序员的职业生涯有没有影响？答案是肯定的。“世界上所有的 500 强企业，都告诉你学历不重要，但他们绝对不会去一般学校招聘。”听起来很残酷，可这就是事实。相信很多程序员都深有体会，找工作的时候会因为学历低被拒绝，而很多公司也将学历设为了一个门槛，因为这个门槛，很多人都被拒之门外。也有的程序员朋友在公司埋头苦干了三四年，最后升职加薪不是他，甚至自己也在纳闷是输在了技术上还是对公司的忠诚度上。曾经，?