团贷网被列入经营异常 因未在期限内公示年度报告

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团贷网被列入经营异常 因未在期限内公示年度报告

2020-07-21 17:21 · 稿源：站长之家

据天眼查数据显示，近日，东莞团贷网互联网科技服务有限公司被列入经营异常，原因为未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，作出决定机关为广东省东莞市工商行政管理局南城分局。

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