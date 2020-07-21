团贷网被列入经营异常 因未在期限内公示年度报告

据天眼查数据显示，近日，东莞团贷网互联网科技服务有限公司被列入经营异常，原因为未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，作出决定机关为广东省东莞市工商行政管理局南城分局。
据天眼查数据显示，近日，东莞团贷网互联网科技服务有限公司被列入经营异常，原因为未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，作出决定机关为广东省东莞市工商行政管理局南城分局。
继爱钱进后，又一个P2P平台彻底凉了。此次被立案侦查是大名鼎鼎的车贷龙头微贷网，2011年就上线了，运营至今已有9年，是杭州第一大P2P。2018年11月，微贷网在美国上市，是浙江第二家P2P上市公
天眼查数据显示，近日，安徽唯源金融信息服务有限公司发生多项工商变更，北京华夏联合汽车网络技术有限公司、王贵年、合肥唯鸣企业管理合伙企业（有限合伙）退出投资人行列，目前该公司由安徽融仲商业管理有限公司全资持股。值得注意的是，北京华夏联合汽车网络技术有限公司为联想控股股份有限公司全资子公司。与此同时，安徽唯源金融信息服务有限公司的经营范围不再包括金融信息服务、资产管理?
昨天的 315 晚会大家都知道了8?大家熟悉的汉堡王、下沉市场巨头趣头条纷纷翻车，让人不禁怀疑这个世界上还有什么是可以相信的。
提起HTC WildFire（野火）系列相信70、80、90后都不会陌生，刚刚盛行安卓智能手机的时代，HTC WildFire绝对是小尺寸神器。7月16日，据外媒报道，HTC野火系列将推出新机，这款手机已经现身Goog
7月20日中午，小米电视官微预告称，米家投影仪2 Pro将于明天发布，预热海报展示了新品四大卖点：1080P、远场语音、侧投、海量资源。有了远场语音加持，米家投影仪2 Pro无需语音遥控器，即可呼
今日，小鹏汽车在肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园举办小鹏P7 交付发车仪式。小鹏汽车方面表示，在工厂启动规模化生产和交付后，小鹏汽车将在全国范围内按照支付意向金的时间先后顺序进行P7 的交付工作。
7月12日晚，比亚迪正式发布了新旗舰轿车比亚迪汉系列，一大亮点就是全球首款搭载华为5G技术的量产车型，采用了华为基于鸿蒙系统的HiCar系统，华为消费者业务CEO余承东也亲自站台，庆祝发布。发
爱美的小姐姐运气一般都不差，炎炎夏日，如果说清凉时尚的夏装是小姐姐们颜值的加分项，那么一款颜值出挑、性能卓越的手机就是她们的名片，握在掌心，它就是你的品位、格调！众说周知，女性挑选手机标准比较统一：首先要长得好看；二要拍照美美哒，简而言之，手机外观设计与影像能力是小姐姐们购机时的首选。一直以来主打时尚美学和影像技术的华为P系列，正越来越受到女性用户的青睐，特别是今年发布的华为P40系列是她?
学历对程序员的职业生涯有没有影响？答案是肯定的。“世界上所有的 500 强企业，都告诉你学历不重要，但他们绝对不会去一般学校招聘。”听起来很残酷，可这就是事实。相信很多程序员都深有体会，找工作的时候会因为学历低被拒绝，而很多公司也将学历设为了一个门槛，因为这个门槛，很多人都被拒之门外。也有的程序员朋友在公司埋头苦干了三四年，最后升职加薪不是他，甚至自己也在纳闷是输在了技术上还是对公司的忠诚度上。曾经，?
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款实现超高速打印的热敏打印头“TH3002-2P1W00A”，非常适用于打印食品包装等的产品信息。TH3002-2P1W00A采用新材料和独特的新结构，即使在使用耐刮擦性※1)出色却很难实现高速打印的普通碳带的情况下，也成功实现了分辨率305dpi时1，000mm/秒的超高速打印。在使用转印性出色的碳带时，可实现相同分辨率下1，500mm/秒的高速打印。这有助于提高食品加工现场和物流现场的生产效
在5月中旬获得工信部批准后，小鹏汽车成为中国造车新势力中，为数不多拥有生产资质、自建工厂的制造能力的车企。日前，小鹏汽车发布消息，小鹏P7交付工作已经正式开启，广州、深圳、杭州等城市
今年早些时候，谷歌因Nexus 6P无限重启问题向用户支付了赔偿金。如今Pixel 3因硬件问题也有可能面临集体诉讼。6月23日消息，据XDA报道，Chimicles Schwartz Kriner＆Donaldson-Smith LLP（CSK
微贷网创始人、CEO姚宏发了一条朋友圈：或许一切都是命运的安排，向所有支持我的朋友们说声抱歉。不念过往，不畏将来，全力以赴。
7月14日消息，华为商城教育优惠购上线，高校在读生、高效教职工、应届高考生等相关人员都可以享受购机优惠。其中P40教育优惠200元，到手价为3988元起。核心配置上，P40采用6.1英寸全面屏，分
6月29日消息，据国外媒体报道，昨日，中国电动汽车制造商小鹏汽车正式启动智能电动轿跑小鹏P7的大规模交付。小鹏P7据悉，小鹏P7于4月27日正式在中国上市。这款车的外形酷似特斯拉汽车，是首款搭载英伟达NVIDIA DRIVE? AGX Xavier平台的量产车型。此外，它配备了12个超声波传感器、5个高精度毫米波雷达、4个自动驾驶环视摄像头和10个自动驾驶高感知摄像头，且配备有XPILOT 3.0自动驾驶辅助系统和新的Xmart 3.0车载系统?
前不久，字节跳动28岁程序员退休去日本开酒店引发网友热议。该程序员名叫郭宇，14年入职字节跳动，2020年辞职，工作6年据说身价过亿。今天上午，有一位36岁的阿里P8写了一篇告别帖，从阿里辞职
6月21日晚，近日互联网热议的“阿里P9 员工招聘情人事件”迎来反转，该事件的爆料人“李福国”在知乎上发文道歉，称其身份为阿里待入职员工闺蜜的男友。他个人认为，在这段闺蜜关系中，自己女朋友受了委屈，于是一时冲动借舆论热点，刻意加上阿里捏造了这一谣言。
Youtube视频可以分章节了，用户看长视频的时候，可以更简便地实现跳转;种族歧视抗议运动席卷多国，谷歌的Chrome团队拟全面替换“黑名单/白名单”的说法;Facebook推出直播伴侣Venue，能否撼动Twitter在赛事直播中的位置?便携式P图类app已经成为年轻人网络生活的一部分，Adobe终于也按捺不住对这一领域的探索欲，上新一款免费应用……过去几周海外传媒行业发生了啥?
在5月中旬获得工信部批准后，小鹏汽车成为中国造车新势力中，为数不多拥有生产资质、自建工厂的制造能力的车企。刚刚，小鹏汽车正式在北京、上海、广东肇庆与成都四地举行了小鹏汽车P7的规模化
7月6日晚间，微贷网股价暴跌。据报道，微贷网盘点跌超22%，此前它曾涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。资料显示，微贷网曾经是杭州最大的网贷平台，除了经营时间长达九年外，也被业内称为&ld
2016年上映的经典灾难题材电影《釜山行》，口碑票房双丰收（豆瓣影评达到了8.5分），也被网友誉为亚洲版“生化危机”。日前，据外媒报道..
今日晚间，阿里王帅发布微博称，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要..
对于马斯克来说，SpaceX也是他又一事业成功的代表。据SpaceX给出的公告看，该公司周一从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地成功发射了韩国军事通信卫..
今日，美团点评发布公告称，公司于 2020 年 7 月 20 日根据上市后购股权计划授出125. 5 万份购股权予若干公司的员工，购股权行使价为每股195. 98 ..
美股7月20日收盘，特斯拉CEO埃隆·马斯克的净资产达到 742 亿美元，成为全球第五大富豪。马斯克财富的增加得益于特斯拉股价的持续增长，当天又飙升..
前段时间北京高端商场拒绝外卖小哥进入的事件引发了大众对于外卖人群的关注。闪送员、快递员、外卖小哥作为城市中越来越重要的一部分群体，他们每..
昨天，统信软件发布了服务器操作系统V20企业版(1020)，现在专业版(1020)也来了，面向桌面级用户。统信桌面操作系统V20专业版(1020)带来了全新风格..
今日，LG电子宣布推出全球首款拥有1ms GTG灰阶响应时间的4K IPS面板显示器UltraGear 27GN950，屏幕刷新率也达到了144Hz。基本参数方面，27英寸Nan..
据日本媒体报道称，大日本印刷公司与东京大学合作开发出了可以贴在皮肤上使用的彩色显示屏，整体效果看起来非常的科幻。据悉，这种显示屏是一个边..
7月21日消息，推特博主曝光了Mate 40 Pro的概念渲染图。如图所示，Mate 40 Pro采用的是双孔瀑布屏。爆料人@RODENT950暗示Mate 40 Pro的双孔位置在..
在进入20nm节点之后，内存工业也面临着CPU工艺一样的制造难题，微缩越来越困难，制造工艺复杂，导致内存成本居高不下。如今7nm以下的处理器用上了..
7月21日消息，魅族Flyme based on Android 10 首个内测版本已推送，本次推送机型：16s Pro、16s。16th Plus、16th目前仍存在异常重启问题未能如期..
近日，一加真无线耳机 OnePlus Buds 即将发布， 一加官方昨日在 instagram 发文暗示 OnePlus Buds 的售价最高 99.99 美元 ，即该耳机售价将低于 1..
今日，阿里集团市场公关委员会主席王帅发微博称，阿里巴巴不需要一派和气，永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思..
近日有欧洲媒体报道称，中国商务部正在考虑，如果其他欧洲国家追随美英，将华为排斥在欧洲5G建设之外，将对诺基亚、爱立信等欧洲企业进行报复和反..
本月中旬，英国政府宣布，将从2020年12月31日起停止购买新的华为设备。此外，英国5G网络中目前所使用的华为设备须在2027年前拆除。针对英国的禁用..
在“上海国际独立音乐季”上，虾米音乐介绍了业务最新动态以及与MQA公司的合作进展。虾米称，去年7月虾米音乐成为国内首家提供MQA格式的在数字音乐..
昨日，天马微电子官宣正式发布旗下自主研发的全球首款LCD屏内多点指纹解决方案“TED Finger Print”。据悉，TFP技术具有自主知识产权，兼具高集成..
7月21日消息，工信部公布 2020年上半年通信业经济运行情况。上半年，电信业务收入累计完成6927亿元，同比增长3.2%，增速较一季度提高1.4个百分点..
7月21日消息，据国外媒体报道，凭着先进的芯片制程工艺，台积电获得了苹果等诸多公司的芯片代工订单，他们也因此获得了不菲的收益。连年获得净利润..