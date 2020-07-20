全国影院复工首日票房破百万 观影人次达3.4万

据猫眼专业版数据，截至 7 月 19 日，全国 83 个城市 391 家影院复工首日( 7 月 20 日)的预售分账票房达94. 8 万，观影人次3. 4 万。如果计入每张 3 元的服务费， 7 月 20 日全国预售票房已经超过百万。
据猫眼专业版数据，截至 7 月 19 日，全国 83 个城市 391 家影院复工首日( 7 月 20 日)的预售分账票房达94. 8 万，观影人次3. 4 万。如果计入每张 3 元的服务费， 7 月 20 日全国预售票房已经超过百万。
时隔半年，又有电影可以看了！昨天，国家电影总局下发通知，低风险地区的电影院可于20日有序恢复开放营业。聚划算百亿补贴7月17日起上线电影票补贴，为影院重启提供助力。据悉，聚划算百亿补
7月19日消息，据媒体报道，成都市和平电影院售出影院复工后的全国第一张电影票，影片为《哪吒之魔童降世》。据报道，成都市和平电影院在没有任何宣传的情况下，当日预售的165张电影票全部售罄
国家电影局在7月16日发文，低风险区的电影院可于7月20日恢复开放营业，但同时要求做好防控措施，如每场上座率不得超过30%，日排片减至正常时期的一半，进电影院必须全程佩戴口罩等。以下是影院复工后，对于影院以及观众的要求：1、调整售票方式，全部采取网络实名预约、无接触方式售票2、实行交叉隔座售票，保证陌生观众间距 1 米以上3、每场上座率不得超过30%，合理安排场次4、电影放映场所减少放映场次，日排片减至正常时期的一?
今日，国家电影局发布通知称，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。一旦从低风险地区调整为中高风险地区，要严格执行疫情防控规定，从严从紧落实防控措施，电影院及时按要求暂停营业。
因为此次疫情，影院、旅游等行业遭受的冲击较大，且持续时间也较长。至今，国内电影院仍尚未正式开放。对于日前传出的所谓影院明日（7月15日）开放的消息，同时，A股影视板块也纷纷飘红，引人
年前随着春节档电影的撤档，本该趁春节档旺季盈利一波的各大电影院也只能暂时关门。7月7日消息，有网友曝光了疑似大地影院复工的海报，名为“大地君给观众朋友们的一封信”。海报
DoNews 7月16日消息（记者 程梦玲）7月16日，国家电影局网站发布《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，通知明确，低风险地区可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。同时，还给出电影放映场所恢复开放疫情防控指南，对于员工健康监测和管理、场所防控管理、观众进出管理、设施设备管理以及突发情况处置等方面都做出具体要求。其中在观众进出管理中，调整了售票方式。全部采取网络实名预?
自从贺岁档被腰斩以来，电影院到现在为止都是处在一个暂停关闭的状态，这可急坏了那些深度电影爱好者。虽然在视频网站上我们就能找到海量的电影资源，但是要说到身临其境的视听盛宴，视频网站可满足不了我们这样的需求，这时候我们就需要一台像海信激光电视一样的专业家庭影院设备了。 超大屏是电影爱好者非常看中的一点，海信激光电视屏幕尺寸起步就在 75 吋，而传统电视的尺寸大多都在 55 吋左右。屏幕尺寸足够大是激光电视的优
经过半年的等待，电影行业终于迎来重大利好。今日，国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知：低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月2
（导语）一位小县城悦刻专卖店店主的疫中经历疫后的街头重新热闹起来，商场、商店逐渐复工，然而，由于密闭空间及行业的特殊性，电影院还未迎来今年的春天。沐兰是吉林省通化市柳河县一家影院的员工，她和同事静候复工通知已经五个月了，长时间的工作停摆带来无形压力，这让她越发觉得，拥有抵御风险的能力如此地重要。沐兰曾总结出一个“ABZ计划”。在她看来，要想从容面对生活，每个人得有三个“计划”支撑点：“A计划”是主业，
7月16日，国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知。低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开
据上证报报道，针对“影院市场明日起将正式恢复营业”的消息，中国电影、横店影视、华谊兄弟、华润置地万影影业等多家影视公司回应称，目前尚未接到相关通知。
【TechWeb】6月29日消息，昨日，优酷首次向灯塔专业版公布网络电影日票房数据，使灯塔进一步深耕影视精细化数据的同时，也标志着网络电影正式进入票房日更时代。目前在灯塔专业版上，用户不仅可以查看优酷网络电影日分账票房，还能够查询到累计分账票房、日榜单、月榜单，以及每日播放热度等网络电影数据。同时在优酷开放平台上，网络电影日票房榜功能也将同步上线，用户可随时查看优酷网络电影的日票房、日榜、月榜、影片信息、?
低风险区电影院7月20日恢复营业。国家电影局 7 月 16 日发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知。通知称低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 20 日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。同时电影院恢复开放要把防疫安全放在第一位，严格遵守当地疫情防控部门要求。部分措施有：
国家电影局发布通知，低风险区电影院 7 月 20 日恢复营业，同时还要求每场电影上座率不得超过30%，日排片减至正常时的一半，每场不超两个小时等措施。
憋了半年之后，国内的电影院终于在7月20日能开门了，尽管会限流，但是不少人还是会到电影院去看电影，只不过现在看的没有多少新片，电影院和放映经典大片，比如《战狼2》、《捉妖记2》等等，至少
7月17日17点40分，成都和平电影院售出复工后的第一张电影票，影片是《哪吒之魔童降世》，售票平台是淘票票。《哪吒之魔童降世》去年票房49.73亿元，甚至超过了《流浪地球》（46.55亿元），位列
据国家电影局官方消息:低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 20 日有序恢复开放营业，中高风险地区暂不开放营业。盼了很久、等了很久，电影院终于要恢复营业了!终于能看电影了!普天同庆，不少网友直呼:爷青回!那么问题来了，你希望第一时间在电影院看到哪些电影?接下来将要有哪些电影上映呢?小编来给你做功课了，根据几大电影公司年报中计划上映的片单板块，梳理了一些即将要上线的电影，来看看你最期待
影院 7 月 20 日复工!这对全电影行业，对所有热爱电影的观众而言，无疑是近期最好的一个消息。受特殊时期影响，影院进入 2020 年后开始了长达半年的停业期，这不仅让观众们失去了一个心灵的港湾，也为电影公司们带来了莫大的生存压力。好在如今“归期已定”，行业也要逐渐回归正轨。
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）6月23日，灯塔专业版与抖音开放平台达成合作，在灯塔上线抖音电影榜（包括院线电影和网络电影），成为灯塔专业版“营销榜”首个接入的外渠榜单。这是灯塔在发布预告片、MV等物料榜单后，又一次在影视营销精细化上的创新。当日，灯塔发布了首期抖音电影热度榜，前5名分别是《机械画皮》、《致敬英雄》、《倩女幽魂：人间情》、《闪电侠》和《鬼吹灯之龙岭迷窟》。此次灯塔专业版联合抖音发布的电影?
2020年7月20日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的小鸡宝宝考考你的问题出炉了，问题是“小鸡宝宝考考你，“不知火”是我们常吃的哪种水果的学名?”这个算是..
跑跑卡丁车手游本周新的挑战任务开始了，今天的挑战任务有在沙漠里的水库中搜寻宝藏，这个问题还是很多人不知道的，下面就来为大家详细的介绍一下..
不知道大家有没有发现，在晚上逛快手，刷抖音的时候，平台会不断的推荐“美食类”视频。可能不少人都和小编一样，经历过这种“深夜被放毒”的经..
已经过去半年时间了，微软已经没有修复Windows 10 5月更新中的磁盘碎片整理工具问题，这让人非常不爽，毕竟早在该版本处于测试阶段时候，就有用户..
这波疫情加速了美团的发展，其中2020年上半年，通过美团获得收入的骑手总数达295.2万人，同比增长16.4%。报告显示，2020年上半年，美团平台上的有..
内容产业中，用户的口味总是在不断变化，每年大量试图突破创新的项目折戟沉沙，失败率极高。但无论市场如何变化，在市场层出不穷的项目背后，真正..
在全行业都面临困境的时候，一家独大不如百家争鸣，无论是内容供应、品牌广告主还是观众，平台之间的竞合才是健康的生态。暑期档的内容大战拉开帷..
337款安卓应用可能被窃取信息。据英国媒体报道，目前出现了一种全新的窃取用户数据的恶意软件，该软件名为BlackRock。正如ZDNet报道称，该恶意软件..
相较于配置升级，iPhone外形上的改变似乎更能吸引消费者关注。此前的报道指出，今年的iPhone 12将引入新的外形设计语言，比如中框部分和2020款iPa..
网红奶茶品牌“喜茶”注册有“HEYTEA”系列商标，而一家咖啡公司随后注册了“HEY”图形商标(简称争议商标)，核准使用在餐厅、咖啡馆等服务上。“喜..
瑞幸在财务造假事件曝光后就一直处于舆论的风口浪尖。这几天外界更关注董事会和CEO变动——瑞幸公告显示，郭谨一接任董事长和CEO，陆正耀、大钲资..
DoNews7月20日消息（记者 翟继茹）19日晚，针对拼多多第一季度GMV统计受质疑一事，拼多多 战略副总裁九鼎表示，拼多多在GMV统计口径和信息披露方面..
目前，很多手机厂商一直没有将屏下前置镜头商用，最根本的一个因素是前摄排出的效果并不是太好，严重影响用户的使用感受，不过微软已经率先给出了..
8月的上旬即将上线炉石传说最新的拓展包——通灵学园，这个新的拓展包相信大家都很期待，这也是有135张新卡会公布，目前还只是公布了10多张新卡，..
7月20日消息，今天早间，李国庆再发微博质疑当当追回公章一事，称到现在也没想明白，被公安局保全扣押30天的“证据”，怎么第二天7月14日就成了“..
7月20日消息，据猫眼专业版显示，截至7月19日，全国83个城市391家影院复工首日(7月20日)的预售分账票房达94.8万，观影人次3.4万。如果计入每张3元..
7月20日消息，昨天晚间，李国庆在微博发文再度谈及与俞渝的冲突，称在当当未来发展方向和公司管理理念上，和俞渝的冲突很早便暴露出来，自己一直想..
字节跳动正在“一鱼多吃”。日前，今日头条、西瓜、抖音、抖音火山版、悟空问答等 5 大头条系平台已实现视频内容互通，即某一个平台上发布的内容支..
7月20日上午消息，李国庆再发文称当当追回的公章实为扣押状态。李国庆指出，当当内部信中提到被“夺走”的公章已被公安部门追回并归还给..
7月20日消息，昨天，拼多多战略副总裁九鼎就遭遇一个自媒体人舆情攻击时表示，拼多多在GMV统计口径和信息披露方面没有任何问题。但这件事的背后映..