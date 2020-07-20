全国影院复工首日票房破百万 观影人次达3.4万

自从贺岁档被腰斩以来，电影院到现在为止都是处在一个暂停关闭的状态，这可急坏了那些深度电影爱好者。虽然在视频网站上我们就能找到海量的电影资源，但是要说到身临其境的视听盛宴，视频网站可满足不了我们这样的需求，这时候我们就需要一台像海信激光电视一样的专业家庭影院设备了。 超大屏是电影爱好者非常看中的一点，海信激光电视屏幕尺寸起步就在 75 吋，而传统电视的尺寸大多都在 55 吋左右。屏幕尺寸足够大是激光电视的优