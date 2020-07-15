有赞产品体验部更名为审美缺失部

导语：随着移动互联网的高速发展，流量红利经历了野蛮生长时期后逐渐消失，移动互联网进入下半场。对于开发者而言，如何才能获取更多流量，以及更多有价值的用户，实现规模化增长，成了重要课题之一。当巨头都面临流量增长难题的时候，网上管家婆却交出了一份令人惊讶的试卷。在此背景下，记者电话采访了目前国内领先的ERP服务商：网上管家婆。旨在能给开发者和开发者团队拓展更多思路。平台借力，抓住流量黑洞谈及增长策略时，网?