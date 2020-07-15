有赞产品体验部更名为审美缺失部

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有赞产品体验部更名为审美缺失部

2020-07-15 19:18 · 稿源：站长之家

据凤凰科技报道，有赞创始人白鸦宣布公司的产品体验部更名为“审美缺失部”，并警告员工说“一个月内解决不了问题，你们这个部门解散”。白鸦在内部信中表示，这种设计“把能犯的最低级的形式美常识都犯了一遍，丑到亲妈都不认识了”。邮件的最后白鸦说道，一个月后他会亲自检查，只要有一个字、一个像素有审美错误，就会解散该部门。

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