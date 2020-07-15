有赞产品体验部更名为审美缺失部

据凤凰科技报道，有赞创始人白鸦宣布公司的产品体验部更名为“审美缺失部”，并警告员工说“一个月内解决不了问题，你们这个部门解散”。白鸦在内部信中表示，这种设计“把能犯的最低级的形式美常识都犯了一遍，丑到亲妈都不认识了”。邮件的最后白鸦说道，一个月后他会亲自检查，只要有一个字、一个像素有审美错误，就会解散该部门。
据凤凰科技报道，有赞创始人白鸦宣布公司的产品体验部更名为“审美缺失部”，并警告员工说“一个月内解决不了问题，你们这个部门解散”。白鸦在内部信中表示，这种设计“把能犯的最低级的形式美常识都犯了一遍，丑到亲妈都不认识了”。邮件的最后白鸦说道，一个月后他会亲自检查，只要有一个字、一个像素有审美错误，就会解散该部门。
以前在微信上购买东西是混乱的，心里没有底的。订单怎么找?物流在哪看?地址信息怎么管理?售后怎么找?微信小商店势必会解决这些问题。
”我相信未来电商的核心是私域流量，是产权。赋予那些内容生产者产权，将是每一个平台都会争取和塑造的核心运营模式。"
目前，有赞在发布的新版小程序中已正式接入“小程序分享到朋友圈”的功能。用户在小程序右上角点击分享按钮即可。
中国有赞公告称，公司于2020年6月16日根据认购720万港元认购权证股份发行1000万股，每股发行价0.72港元，折让36.84%。
中国有赞最新公告称，该公司于 2020 年 6 月 22 日根据认购 5400 万港元认购权证股份发行 7500 万股新股份，占发行前的现有已发行股份0.44%，每股发行价为0. 72 港元，较上一个营业日收市价1. 14 港元折让36.84%。
今日，中国有赞发布公告称，该公司于 2020 年 6 月 24 日根据认购 4896 万港元认购权证股份发行新股份 6800 万股，每股发行价0. 72 港元，较 6 月 23 日收盘价折让34.55%。
DoNews 6月9日消息（记者 刘文轩）中国有赞发布公告称，收购爱逛平台的交易已经在6月8日完成。中国有赞表示，Guang Holdings透过可变权益实体架构对境内集团具有实际控制权，并享有其经营爱逛平台产生的全部经济利益。收购交易完成后，有赞持有Guang Holdings 10%股份，并拥有于Guang Holdings任何股东大会之2.94%投票权。今年5月，有赞发公告称，就公司认购新爱逛股份订立谅解备忘录。爱逛平台是基于微信生态的小程序电商，入驻商
中国有赞发布公告称，董事会宣布，就公司、Guang Friends及Guang Holdings订立的购股协议，股份购买已于 2020 年 6 月 8 日完成。完成后，公司持有Guang Holdings(透过可变权益实体架构对境内集团具有实际控制权，并享受其经营爱逛平台产生全部经济利益)10%股权，相当于Guang Holdings任何股东大会2.94%投票权。
中国有赞发布公告称，董事会宣布，就公司、Guang Friends及Guang Holdings订立的购股协议，股份购买已于2020年6月8日完成。完成后，公司持有Guang Holdings（透过可变权益实体架构对境内集团具有实际控制权，并享受其经营爱逛平台产生全部经济利益）10%股权，相当于Guang Holdings任何股东大会2.94%投票权。
今日，有赞发布公告称，一名百度联属人士以现金代价2999. 98 万美元悉数行使Qima认股权证。于行使Qima认股权证后，该百度联属人士持有Qima全部已发行股份约1.20%。
随着新零售、新餐饮不断崛起，消费升级不断加速，同城配送需求日益增强，已经成为新零售基础设施的标配。在此背景下，有赞云携手生态开发者招财火，近日上线了一款同城配送管理系统——自有骑手，打通新零售的“最后一公里”，助力商家数字化转型。生鲜电商、餐饮外卖、西点烘焙等行业，拥有自己骑手团队的商家，只需通过小程序即可轻松实现同城配送管理，降本增效，提升业绩。 奔跑的“新基建”，万物皆可到家 家是社会的基础，万
中国有赞5月27日发布公告称， 2020 年 5 月 27 日，一名百度联属人士以现金代价2999. 98 万美元悉数行使Qima认股权证。于行使Qima认股权证后，该百度联属人士持有Qima全部已发行股份约1.20%。
截至今天收盘，中国有赞股价涨11.58%，报1. 06 港元，目前总市值为177. 08 亿港元，创近两年股价新高。6 月 8 日，有赞宣布完成对爱逛平台的收购交易。收购交易完成后，有赞持有爱逛10%股份，并拥有爱逛任何股东大会2.94%投票权。
中国有赞发布公告称，一名百度联属人士以现金代价2999. 98 万美元悉数行使Qima认股权证。这也意味着，百度战略投资有赞正式交割完毕。
中国有赞发布公告称，配售协议所载的条件已获达成，且配售事项已于 2020 年 4 月 17 日根据配售协议的条款及条件完成。根据配售协议，合共12. 40 亿股配售股份已由配售代理按配售价每股配售股份0. 64 港元成功配售予不少于 6 名承配人。公司收取的配售事项的所得款项净额约为7. 84 亿港元。
今天，中国有赞发布了 2020 年一季度财报。财报数据显示，一季度，有赞实现营收达3. 73 亿元，同比增长48.9%。其中，SaaS及延伸服务收益约为2. 64 亿元，较 2019 年同比增长78.3%;交易费收益约为人民币9784. 8 万元，同比增长25.7%。
中国有赞发布 2020 年第一季度业绩公告：一季度营收3. 73 亿元，同比增长48.9%，主要得益于SaaS及延伸服务收入大幅增长。归母净亏损为0. 75 亿元，去年同期净亏损为 1 亿元。截至今年 3 月 31 日，有赞的存量付费商家数量为 91209 家，同比增长48%。期内，新增付费商家数量为 13987 家，同比增长84%。
4 月 2 日，有赞宣布入驻搜狗输入法小程序平台，使用搜狗输入法的有赞商家可以在手机键盘上直接调用有赞商品、订单、优惠券等信息。 早在 2019 年，有赞就联合搜狗发布专门面向电商行业用户的“有赞&搜狗输入法”，商家完成有赞账号与搜狗账号的绑定，以及店铺数据的授权之后，搜狗输入法键盘会出现有赞的自定义内容，包含商品、订单、优惠、营销、会员、图片 6 个模块。 通过“有赞&搜狗输入法”，商家客服无须切换到店铺，直接?
导语：随着移动互联网的高速发展，流量红利经历了野蛮生长时期后逐渐消失，移动互联网进入下半场。对于开发者而言，如何才能获取更多流量，以及更多有价值的用户，实现规模化增长，成了重要课题之一。当巨头都面临流量增长难题的时候，网上管家婆却交出了一份令人惊讶的试卷。在此背景下，记者电话采访了目前国内领先的ERP服务商：网上管家婆。旨在能给开发者和开发者团队拓展更多思路。平台借力，抓住流量黑洞谈及增长策略时，网?
继蒙牛伊利君乐宝之后，味全正式开通有赞微商城
五个亿，微博又一次下了新的赌注，牌桌仍是短视频。微博近日宣布推出“微博视频号计划”，在未来一年内向创作者分成 5 个亿，并给到流量倾斜。近一..
6 月过去，毒舌电影的抖音账号涨了657. 94 万粉丝，在涨粉榜单上已经连续两月蝉联桂冠。今年 1 月- 6 月，总涨粉量近 2800 万，目前共有 3294 万..
近日国家广播电视总局发布《关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知》，根据 2012 年印发的《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，决定自 2..
微软官方在本周Patch Tuesday(星期二补丁日)发布了 123 个修复补丁的更新，其中包括了今年到目前为止最严重的DNS漏洞的修复补丁，该漏洞已存在 ..
vivo 通过官方微博宣布，vivo 新智能制造中心即日起正式启用。vivo 制造中心位于广东省东莞市长安镇，占地面积 21. 6 万㎡，建筑面积 34. 5 万㎡，..
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男子直播跳黄浦江被行拘5日。据媒体报道，为了当网红，一名网络主播竟无视民警劝阻，在黄浦江直播跳江…… 7 月 10 日 17 时 20 分许，一男子在..
据爆料，Redmi 9A近期已在工信部入网。此前这款手机已经于 6 月 30 日在海外上市，采用大屏幕大电池，价格也相当优惠，折合人民币约 593 元。国内..
根据今天更新的微软官方文档，微软云存储服务 OneDrive 中的远程文件服务 Fetch 将会在今年 7 月 31 日关闭。尽管 Fetch 并非最受欢迎的 OneDri..
2020年7月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于动物与地球的，问题是“萤火虫在发光的同时也在发热吗？”这个问题还是比较容易答错的，估计答..
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谷歌艺术与文化今天推出了全球首个基于机器学习的埃及象形文字的数字翻译工具 Fabricius。不管是普通人还是学者都能利用这个工具体验象形文字。..
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南卡作为国内成长最快的耳机品牌之一，致力于为用户呈现出品质卓越，佩戴舒适，时尚美观的高性价比耳机，就在近期推出了全新的NANK-LITE半入耳式耳..
近日数码圈热闹非凡，一个个新品接踵而来，其中国产top3的耳机品牌南卡在7月15日发布了新款NANK南卡LITE半入耳式蓝牙耳机，NANK南卡LITE搭配高通芯..
NANK南卡Lite，就要来喽!如果你一直在期待有着这样一款制作精良、风格高大上的蓝牙耳机，但是预算有限那么你一定要关注7月15日，NANK南卡的预售活..
NANK南卡在7月15日宣布，推出全新的NANK-Lite半入耳蓝牙耳机，官网仅售249元。南卡NANK-Lite半入耳蓝牙耳机的出现，堪称价格屠夫，对半入耳蓝牙耳..
NANK南卡作为国内耳机品牌的TOP3，从创立起，就以用户体验为核心，从用户需求出发，充分为用户打造最为满意的耳机。近期，南卡官方宣布南卡Nank—..
近日，美团APP中一款名为“超级团购”的新产品已上线测试。据悉，“超级团购”上线测试初期主要面向国际及国内中高端酒店集团进行招商，并优先选择..