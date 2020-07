在国外热门的内容平台 Medium 上,一位开发者写了篇题为《How Much does it Cost to Develop an App like TikTok》的文章,从必备功能、技术能力需求、研发团队要求到实际开发成本等多个维度,对开发一款像 TikTok 这样的 App 的成本究竟有多少进行了仔细的盘算。