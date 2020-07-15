王兴被中国足球人“群殴” 球迷神反击：外卖小哥起码知道门在哪里

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王兴被中国足球人“群殴” 球迷神反击：外卖小哥起码知道门在哪里

2020-07-15 10:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息：近日，美团CEO王兴在饭否吐槽“国足球员 12 分钟跑不如清华学生的”言论引起了巨大的争议并遭到多方反驳。

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14 日晚中国足球名宿范志毅在直播中也出面发声。范志毅表示，“美团那个人，让他别凑热闹了，小董说的没错啊，我也会这么说!首先都管好自己!你什么时候听球员说你外卖没送好，在中国足球艰难的时候落井下石，没必要，真的没必要。说可以，胡说就大可不必!”范志毅希望，王兴管好自己的企业，少管闲事。

此前，李毅、董方卓、孙雯、黄健翔等多人先后发声，批驳了王兴言论中的错漏之处，比如数据失实、结论明显不准确等。

前国足球员董方卓还直接在视频中“约战”王兴，如果董方卓在 12 分钟跑中输给了王兴，那么董方卓愿意免费做一个星期的美团骑手，如果王兴输了那么王兴就要到董方卓的足球夏令营当一天的营员，不过王兴并没有对“约战”一事做出回应。

前国足名将李毅也是被王兴所“激怒”的人之一，他直接在微博上表示，“很多网友问我为什么不评价一下美团外卖的事，不争论，不骂街，对不起美团app已卸载!”国脚尹鸿博也表示，已经卸载美团APP。

不过，我们可以看到网上有不少网友神评论，比如有人说，“外卖小哥最起码知道门在哪里”，讽刺国足射门不行，总是无法找到球门，这条被很多网友追捧为“最佳神评”。

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