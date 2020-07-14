多家影视公司回应“电影院明天开放”：尚未接到相关通知

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多家影视公司回应“电影院明天开放”：尚未接到相关通知

2020-07-14 17:40 · 稿源：站长之家

据上证报报道，针对“影院市场明日起将正式恢复营业”的消息，中国电影、横店影视、华谊兄弟、华润置地万影影业等多家影视公司回应称，目前尚未接到相关通知。

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