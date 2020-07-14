多家影视公司回应“电影院明天开放”：尚未接到相关通知

据上证报报道，针对“影院市场明日起将正式恢复营业”的消息，中国电影、横店影视、华谊兄弟、华润置地万影影业等多家影视公司回应称，目前尚未接到相关通知。
年前随着春节档电影的撤档，本该趁春节档旺季盈利一波的各大电影院也只能暂时关门。7月7日消息，有网友曝光了疑似大地影院复工的海报，名为“大地君给观众朋友们的一封信”。海报
自从贺岁档被腰斩以来，电影院到现在为止都是处在一个暂停关闭的状态，这可急坏了那些深度电影爱好者。虽然在视频网站上我们就能找到海量的电影资源，但是要说到身临其境的视听盛宴，视频网站可满足不了我们这样的需求，这时候我们就需要一台像海信激光电视一样的专业家庭影院设备了。 超大屏是电影爱好者非常看中的一点，海信激光电视屏幕尺寸起步就在 75 吋，而传统电视的尺寸大多都在 55 吋左右。屏幕尺寸足够大是激光电视的优
（导语）一位小县城悦刻专卖店店主的疫中经历疫后的街头重新热闹起来，商场、商店逐渐复工，然而，由于密闭空间及行业的特殊性，电影院还未迎来今年的春天。沐兰是吉林省通化市柳河县一家影院的员工，她和同事静候复工通知已经五个月了，长时间的工作停摆带来无形压力，这让她越发觉得，拥有抵御风险的能力如此地重要。沐兰曾总结出一个“ABZ计划”。在她看来，要想从容面对生活，每个人得有三个“计划”支撑点：“A计划”是主业，
众所周知，3D电影更加立体生动，相对比普通的高清电影更具有观赏性。那么如果家中的观影设备是投影仪，如何实现看3D电影呢?需要提前下载哪些观看3D电影app软件?家中的投影仪如果是不支持3D电影播放怎么办?教你一招，配合3D播放软件即可，轻轻松松在家投影仪看3D电影!一、投影仪无3D功能:3D眼镜+3D播播软件首先下载当贝市场安装到投影仪上，搜索3D播播软件，安装后找到3D影片资源，将无线鼠标和投影仪的USB接口连接，然后使用遥控器
根据巨人网络的同名经典游戏IP改编，由陈德森导演、郑保瑞监制，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明主演的奇幻动作冒险电影《征途》在今日宣布，将于 7 月 24 日上午 10 点，登陆爱奇艺独播。这也是继《囧妈》、《大赢家》后，又一部由院线电影转战网络首播的热门电影。智能电视用户可直接通过当贝影视来观看到《征途》这部大热影片。对于很多观众而言，《征途》承载了很多人的青春回忆。在《征途》被翻拍之时，也曾遭?
根据巨人网络的同名经典游戏IP改编，由陈德森导演、郑保瑞监制，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明主演的奇幻动作冒险电影《征途》在今日宣布，将于 7 月 24 日上午 10 点，登陆爱奇艺独播。这也是继《囧妈》、《大赢家》后，又一部由院线电影转战网络首播的热门电影。智能电视用户可直接通过当贝影视来观看到《征途》这部大热影片。对于很多观众而言，《征途》承载了很多人的青春回忆。在《征途》被翻拍之时，也曾遭?
根据巨人网络的同名经典游戏IP改编，由陈德森导演、郑保瑞监制，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明主演的奇幻动作冒险电影《征途》在今日宣布，将于 7 月 24 日上午 10 点，登陆爱奇艺独播。这也是继《囧妈》、《大赢家》后，又一部由院线电影转战网络首播的热门电影。智能电视用户可直接通过当贝影视来观看到《征途》这部大热影片。对于很多观众而言，《征途》承载了很多人的青春回忆。在《征途》被翻拍之时，也曾遭?
据证券时报报道，今日，中国电影在互动平台表示，因全球防控情况，进口影片的上映计划暂未确定，具体情况可待国内影院恢复营业后再查询。
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）6月23日，灯塔专业版与抖音开放平台达成合作，在灯塔上线抖音电影榜（包括院线电影和网络电影），成为灯塔专业版“营销榜”首个接入的外渠榜单。这是灯塔在发布预告片、MV等物料榜单后，又一次在影视营销精细化上的创新。当日，灯塔发布了首期抖音电影热度榜，前5名分别是《机械画皮》、《致敬英雄》、《倩女幽魂：人间情》、《闪电侠》和《鬼吹灯之龙岭迷窟》。此次灯塔专业版联合抖音发布的电影?
【TechWeb】6月29日消息，昨日，优酷首次向灯塔专业版公布网络电影日票房数据，使灯塔进一步深耕影视精细化数据的同时，也标志着网络电影正式进入票房日更时代。目前在灯塔专业版上，用户不仅可以查看优酷网络电影日分账票房，还能够查询到累计分账票房、日榜单、月榜单，以及每日播放热度等网络电影数据。同时在优酷开放平台上，网络电影日票房榜功能也将同步上线，用户可随时查看优酷网络电影的日票房、日榜、月榜、影片信息、?
“Sony Pictures Classic的采购高管说了一句切实的话：‘疫情真正让我们揪心的地方不是我们要等多久，而是没有人知道要等多久。’就好比跟妻子说，你改嫁吧，我被判无期徒刑了。
7月9日消息，针对日前社交网络上巨人网络旗舰IP《征途》同名电影将因疫情影响调整宣发策略、改成网播的传闻，巨人网络今日表示，不对传闻发表评论。爆料称，《征途》电影上映日期因疫情影响一拖再拖，巨人老板史玉柱坐不住了，希望趁今年《征途》IP 15年周年之际，让电影《征途》赶快上映，与玩家、观众尽快见面。不排除他本人将亲自参与斡旋几家出品方的情况，看来这部由经典游戏IP改编的同名大电影有望在网络上与玩?
曾凭借《大空头》与亚当·迈凯一同获得第 88 届奥斯卡金像奖最佳改编剧本的知名编剧查尔斯·兰道夫近日宣布，将于SK Global公司合作推出一部新冠疫情为题材的电影作品，目前该片“未定名武汉计划”。
日本动画电影《无限》（又名 《想哭的我戴上了猫的面具》）将于今日18：00上线抖音、西瓜视频等字节跳动旗下平台，与Netflix全球同步播出。本片主要讲述了绰号叫“无限”的女生笹木
近日电影《流浪猫鲍勃》主角之一的猫咪鲍勃（Bob）去世，他的主人詹姆斯·鲍恩也发文称“表示现在的自己仿佛失去了人生的光芒，因为鲍勃给予了他太多，甚至拯救了他的生命，他将永远不会忘记鲍勃。”
有了更强大的性能支撑，新一代的游戏主机所呈现的体验有了新的可能。在Epic Game首席技术官Kim Liberi看来，PS5/Xbox Series X加持下的Unreal Engine 5（UE5，虚幻5引擎）游戏，犹如电影版。
据外媒VGC报道，Epic公司的CTO Kim Liberi在接受PlayStation UK官方杂志采访时表示，依靠虚幻 5 引擎的Nanite技术，次世代主机将能实现电影级品质的画面。
鬼灭之刃剧场版动画《鬼灭之刃 无限列车篇》日前确定了将在10月30日在中国台湾省上映，此前该作已经确定会在10月16日在日本地区上映，这部剧场版是2019 年播出的TV动画的续篇，讲述灶门炭治郎和炼狱杏寿郎与下弦之壹魇梦作战的故事。
6月23日对于影迷来说终于迎来了一个比较好的消息，在当晚《西游记之大圣归来》官方微博发布消息称，《大圣归来》电影导演田晓鹏将担任《三体》真人电影的导演工作，易巧、魏芸芸任制作人。
最近在抖音和B站上流行起来刘备蹦迪的这个视频，通过一些UP主的剪辑，让新三国中刘备蹦迪的这个梗大火大热，很多人还不清楚刘备蹦迪中是什么电影和音乐，下面就来为大家详细的介绍一下。
在电动车领域，中国公司的动力电池已经获得了特斯拉、宝马等公司的认可，现在中国生产的特种钢也开始进军海外市场了，日本丰田公司就进口了部分宝..
早在特斯拉Cybertruck发布之时，CEO埃隆马斯克就曾表示，这款皮卡将配备太阳能车顶。日前，Cybertruck设计师斯拉夫波波夫斯基发布了一张特斯拉Cyb..
7月14日消息，万达电影发布2020年半年度业绩预估（截至6月30日）报告。报告显示，今年上半年，万达电影归属上市公司股东的净利润预估亏损15-16亿元..
特斯拉电动汽车以智能程度为人称道，比如Sentry Mode（哨兵模式）。他允许锁车后打开车外摄像探头，监测异常情况。没想到，正是因为这一功能，西班..
华为EMUI今天官方宣布，华为、荣耀旗下的30款手机、平板产品已经完成EMUI 10.1系统的全网推送，用户可以在系统更新中直接升级。这些设备包括：华为..
Intel日前发出产品调整通知，宣布9代酷睿X发烧级处理器集体退役。产品隶属于Skylake-X，采用LGA2066接口，包括i7-9800X、i9-9820X、i9-9900X、i9-..
7月14日，据央视财经新闻报道，韩国放送通信委员会近日以非法为客户提供补贴为由，对韩国三大电信运营商开出了共512亿韩元（约合人民币3亿元）的高..
6月份的WWDC开发者大会上，苹果官方宣布，其Mac电脑将在未来两年左右的时间内，从Intel x86完全过渡到ARM自研芯Apple Silicon。据集邦咨询旗下半导..
7月14日消息，滴滴出行发文称协助警方侦破替人代叫车不付车款诈骗案，犯罪分子获刑一年两个月。据悉， 2019年1月份，滴滴发现一批异常未支付订单，..
小米今天在印度宣布推出一款小米便携式电动打气筒(Mi Portable Electric Air Compressor)，其实就是去年在国内发布的米家充气宝，可以为各种轮胎、..
高德今日上线“家人地图”功能，可以让家人随时看到彼此的位置，特别是针对空巢老人家庭，子女忙于工作，父母独自在家，老人有没有出门，外出去到..
7月14日消息，华为商城教育优惠购上线，高校在读生、高效教职工、应届高考生等相关人员都可以享受购机优惠。其中P40教育优惠200元，到手价为3988元..
因为此次疫情，影院、旅游等行业遭受的冲击较大，且持续时间也较长。至今，国内电影院仍尚未正式开放。对于日前传出的所谓影院明日（7月15日）开放..
7月14日消息，我们从公安部交通管理局获悉，截止到6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人..
眼下外贸订单逐步回暖，但许多跨境物流依然中断，有的商家发货两三个月后，货物还积压在国内仓库。7月14日，一架波音747全货机满载超百吨外贸商品..
【TechWeb】7月14日消息，据国外媒体报道，随着上海工厂的持续扩张，电动汽车制造商特斯拉在中国启动招聘。据报道，特斯拉中国分公司已在中国沿海..
很多人对口腔疾病不以为然，但是治疗起来非常麻烦，日常养成良好的刷牙习惯是非常重要的。电动牙刷可以说是今年来的护牙神器，但是一些质量差的电..
有临床数据表明，我们传统的手动刷牙方式，清洁力度远远不够，很难清洁掉牙齿缝隙中的细菌、杂质等。加上现代人的生活节奏快，很多人在刷牙上花费..
电动牙刷越贵就是越好吗？其实不然，像一些大牌子，完全是由国内珠江三角洲代工厂生产，价格还非常贵，然而国人口腔环境复杂不是一个大品牌+代工厂..
7 月 13 日，由 58 同城主办的“毕业租房节直播间”，邀请知名艺人颜如晶、冉高鸣、租房自媒体人羊迪和乐乎公寓CEO罗意，分享自身的租房故事和避坑..