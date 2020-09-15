站长传媒全新 VIP 会员制度上线 超低价推广极速收录！

目前大型公司和企业都有各自的推广渠道与方法，每当自家的新产品上线、新活动推出时，他们总能够迅速宣传开来，在短时间内便完成消息覆盖，从而加剧活动影响力。

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另外，站长传媒还覆盖了多平台（微博、自媒体、公众号），多终端（PC、移动），提供定制化页面展示。值得一提的是站长之家最近还推出了软文推广套餐（http://mt.chinaz.com/vip.aspx），新闻稿发布方案主要以套餐形式推出，碰到这样的优惠活动，发文价格会远低于市场价，各位千万不要错过哦！

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