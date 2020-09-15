站长传媒全新 VIP 会员制度上线 超低价推广极速收录！

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站长传媒全新 VIP 会员制度上线 超低价推广极速收录！

2020-09-15 15:28 · 稿源：站长之家

目前大型公司和企业都有各自的推广渠道与方法，每当自家的新产品上线、新活动推出时，他们总能够迅速宣传开来，在短时间内便完成消息覆盖，从而加剧活动影响力。

那么普通企业如何快速推广自家新产品呢？站长传媒平台就此应运而生。站长传媒凭借其广泛的媒体市场资源，经过长期挖掘探索，最终制定出一套国内新闻稿发布方案，让企业在互联网科技领域也能方便快捷的发布新闻宣传稿。

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站长传媒为保证新闻稿时效性，发布的稿件可极速收录，喝个水的功夫就能看到效果。站长之家的品牌和高权重助力您的产品在百度等搜索引擎有更好的排名及展现，并且采用了一站式自助发布系统，专业团队优先处理，可带来最高效的服务。

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另外，站长传媒还覆盖了多平台（微博、自媒体、公众号），多终端（PC、移动），提供定制化页面展示。值得一提的是站长之家最近还推出了软文推广套餐（http://mt.chinaz.com/vip.aspx），新闻稿发布方案主要以套餐形式推出，碰到这样的优惠活动，发文价格会远低于市场价，各位千万不要错过哦！

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如今，互联网营销推广已经成为企业发展壮大必不可少的环节，站长传媒凭借多年专业的软文营销推广经验，以软功底硬实力为利刃，为企业的品牌推广之路清扫障碍，加大品牌曝光率，为企业增加流量，塑造丰富的企业形象。

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