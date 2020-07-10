饿了么CEO：饿了么暂无独立上市计划

今日，阿里本地生活服务公司总裁、饿了么CEO王磊表示，饿了么暂时没有独立上市的计划，因为这个领域还处于早期发展阶段。
今日，阿里本地生活服务公司总裁、饿了么CEO王磊表示，饿了么暂时没有独立上市的计划，因为这个领域还处于早期发展阶段。
饿了么在最近推出了一个吃货卡，很多人还不清楚饿了么新推出的吃货卡是什么，到底有什么用处，下面就来为大家分享一下饿了么吃货卡的介绍。
饿了么将会在7月1日正式开启一个新的用户权益——吃货豆，这个吃货豆很多人还不清楚到底有什么用处，能用来做啥，下面就来为大家详细的介绍一下饿了么的这个吃货豆服务。
饿了么马上就要开启最新吃货豆的活动，此后饿了么的奖励金会逐渐被吃货豆代替，并且两者之间是可以进行自由兑换的，比例是1比100，很多人还不清楚吃货豆要怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下。
6月24日消息，据@中国新闻网报道，饿了么方面透露，确诊为新冠肺炎的47岁饿了么外卖配送员不会被辞退，之前并非带病上岗，患病期间公司给配备了特殊保障保险。至于网友热议的“每天送50单
7月8日消息，饿了么预告7月10日全部升级。关于升级内容，饿了么并未公布。有网友猜测是饿了么会员，也有猜测是饿了么App。据悉，饿了么是2008年创立的本地生活平台，主营在线外卖、新零售、
DoNews 7月8日消息（记者 程梦玲）今日，饿了么微信公众好发送通知：饿了么7月10日全面升级。
据北京卫视报道，7月2日中午，此前确诊新冠肺炎的饿了么外卖小哥孔先生已经治愈，顺利出院！根据官方通报，北京市6月21日新确诊2例新冠肺炎病例，其中一例为外卖小哥，6月1日至17日每日通过饿
7月10日消息，饿了么宣布全面升级，从餐饮外卖平台升级为生活服务平台，此次升级涵盖四大方面：从送餐升级到提供同城生活全方位服务、个性化推荐、内容化互动、会员体系升级。阿里巴巴集团副总
据 @中国青年报微博消息，日前北京新增新冠肺炎确诊病例中 1 人为外卖小哥。该确诊病例 6 月 1 日至 17 日每日通过「饿了么」平台接单送餐。对此，饿了么方面表示，与阳性病例有密切接触的骑手，已经第一时间暂停接单，目前已到指隔离点集中隔离。北京地区的新注册骑手，需通过核酸检测后才可上线接单。
饿了么方面透露，被确诊为新冠肺炎的外卖配送员不会被辞退，之前并非带病上岗，患病期间公司给配备了特殊保障保险。在昨日下午的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，一名被确诊的外卖员被通报。据悉，这名确诊病例 6 月 1 日至 17 日每日通过“饿了么”平台接单送餐，平均每天接 50 单左右。
DoNews6月23日消息（记者 翟继茹）23日，针对饿了么一外卖员确诊新冠肺炎，并在每日优鲜四条站点上接过单一事，每日优鲜方面回应表示，立即关闭每日优鲜在饿了么外卖平台的服务。每日优鲜表示，四条站点全部工作人员立即进行隔离和站点消杀，并进行核酸检测复查，排查相关密切人员。截至发稿，记者在饿了么平台搜索每日优鲜店铺，其店铺显示“本店已暂停营业，请改天再来”。（完）
6月21日北京一外卖小哥被确诊为新冠，这名外卖小哥为饿了么平台旗下，对此饿了么官方在今天表示正在对北京地区所有外卖骑手进行核酸检测，与阳性病例有密切接触的骑手，已第一时间暂停接单，目前已到指隔离点集中隔离。
DoNews6月17日消息(记者 翟继茹)17日，阿里巴巴方面透露，饿了么已完成100%上云，所有业务系统、数据库设施等均已迁移至阿里云。完成全面上云后，饿了么可以支持1亿人同时在线点单。从饿了么加入阿里生态体系后，上云工作耗时2个月时间。阿里云方面介绍，云上可一键扩容，无需置办物理数据中心。通过数据同步、异地多活的能力，饿了么的迁移过程不用切数据库，没有损耗。阿里方面表示，此次饿了么全面迁至阿里云后，这些问题都将完
饿了么表示，目前在北京，海鲜类商品暂时下架饿了么买菜业务。饿了么已联动阿里生态多个业务团队，并与多家生鲜商超伙伴一起，增加食材安全货源，保障供应。
今日，饿了么宣布，将于本月内上线鲜奶、鲜花、鲜啤等商品的“随心订”服务，其中针对鲜奶推出周期购，消费者可以在饿了么平台选择 7 天、 15 天、 30 天不等的鲜奶配送服务。届时，光明、双峰、新希望、辉山、皇氏等头部乳业集团将陆续上线饿了么，率先在沪杭蓉沈邕五城推出这项全新服务。
今日，北京感染新冠肺炎的“外卖骑手”孔先生已经康复。据悉，经过10天的治疗，孔先生核酸检测连续两次转阴，可以出院。6月23日，北京发布通报称，一名外卖员被确诊，这名确诊病例 6 月 1 日至 17 日每日通过“饿了么”平台接单送餐，平均每天接 50 单左右。
今日，针对“北京一外卖员确诊”的情况，饿了么回应称，饿了么正在对北京地区所有外卖骑手进行核酸检测，与阳性病例有密切接触的骑手，已经第一时间暂停接单，目前已到指定隔离点集中隔离。北京地区的新注册骑手，需通过核酸检测后才可上线接单。
中国饭店协会、CBNData、饿了么口碑于近日联合发布了《2020本地生活行业报告：新服务驱动下的消费趋势洞察》。数据表明，95后已占据外卖消费人群主流，而80前则在疫情中习惯了线上买菜。报告显示，外卖对餐饮行业的拉动效应愈加明显，同时由于疫情影响，间接助推了线下品牌的线上化，众多线下品牌上线外卖平台，开启“跨场景消费+即时配送”新模式。疫情令不少中老年群体开始养成线上
据饿了么官方介绍，根据北京疫情防控统一要求，本周起，饿了么北京地区所有蓝骑士分批进行核酸检测，预计下周全部完成，首批检测结果均为阴性。
北京昨日新增6例确诊病例，均与新发地有关，目前新发地批发市场已暂时关闭。据新京报报道称，相关部门从切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒。针对上述情况，今日下午，饿了么回应凤凰网科技称，饿了么已成立专门小组，将根据政府要求，及时行动，确保食品安全。饿了么表示，目前在北京，海鲜类商品暂时下架饿了么买菜业务。饿了么已联动阿里生态多个业务团队，并与多家生鲜商超伙伴一起，增加食?
7 月 10 日，深圳市海柔创新科技有限公司(简称“海柔创新”)与锥能机器人(上海)有限公司(简称“马路创新”)宣布达成战略合作，共绘仓储机器人发展..
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