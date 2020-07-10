饿了么CEO：饿了么暂无独立上市计划

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饿了么CEO：饿了么暂无独立上市计划

2020-07-10 16:50 · 稿源：站长之家

今日，阿里本地生活服务公司总裁、饿了么CEO王磊表示，饿了么暂时没有独立上市的计划，因为这个领域还处于早期发展阶段。


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