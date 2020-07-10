京东：即日起至24日 收货时寄快递可享 8 折优惠

今日，京东宣布，即日起到 24 日，收货时寄快递可享 8 折优惠。
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作为后疫情时代的首个全民购物节，今年京东 618 不仅对京东意义非凡，还承担着拉消费、促增长的使命和责任。京东平台累计下单金额超 2692 亿元，再一次刷新历史。京东不负众望!但殊不知， 2692 亿全民的狂欢的背后，是京东技术面临的一次前所未有的考验——来自“数字世界”的汹涌的数据洪流、迸发的流量洪峰，给京东技术的稳定性、安全性、弹性带来巨大挑战。内部大考 京东技术“抗住了”与往年不同，今年618，是京东核心业务全面
2020 年，随着直播带货浪潮越来越汹涌，越来越多的电商平台和短视频平台开始布局直播带货，越来越多的角色加入到直播带货赛道中来。作为上半年最关键的一个消费节点， 618 大促的到来，让直播带货热潮更加热闹。
6 月 18 日，17 周岁的京东集团正式在港交所挂牌上市，代码为 「9618.HK」，发行价定为每股 226.00 港元，开盘价 239 港元，较发行价上涨 13 港元，涨幅 5.75%。以开盘价计算，京东港股市值达 7432.62 亿港元，成为今年香港市场集资总额最大的公司。
2020 年的618，平台、厂商各方All in，试图弥补疫情在上半年带来的损失。在淘系、京东、苏宁、拼多多等电商平台主战场外，抖音、快手等短视频平台不再满足只做流量入口，也加入纷纷进场。
据京东官方数据显示，截至 6 月 18 日 15 点 45 分，包括京东零售订单和开放业务订单在内， 618 当天出库单量已超过去年 618 全天。此外，从 6 月 1 日 0 点到 6 月 18 日下午 14 点，累计下单金额达到 2392 亿元。
根据京东最新提交给美国证券交易委员会的SC 13D/A文件，腾讯通过旗下全资子公司黄河资本(Huang River Investment Limited)所持有的京东股份，已经降至17.1％。目前，黄河资本持有京东52720709
继董明珠、华少、丁磊之后，常在娱乐话题中心“乘风破浪”的张雨绮也来到了快手的直播间。昨晚，作为快手电商代言人的张雨绮开启了直播首秀，快手主播辛巴作为搭档一同出现在了直播间中。这场直播最终在 4 小时里获得了2. 23 亿的总支付金额，直播中，张雨绮共卖出2. 25 万台iPhone。
今日，快手联合京东共同发起“双百亿补贴”计划。在京东原有“百亿补贴”基础上，快手将针对重点品类额外补贴，实现“双百亿补贴”。
今天是一年一度的618年中购物节，也是疫情后的首个大型消费节日，而京东作为这场节日的缔造者， 除了在交易数据上创造新高之外，还在成立22周年之际，达成了二次上市的成就。北京时间6月18日，京东正式登陆港交所，成为继阿里巴巴和网易之后，第三个“回家”的中概股公司。根据京东昨天发布的公告显示，其发售价定为每股226.00港元，全球发售募集资金净额约为297.71亿港元，超越网易，成为今年以来港交所最大规模的新?
6月18日消息，京东今天正式在港交所挂牌交易，发行价为226港元，上市首日盘前股价上涨5.75%，报239港元。在昨天的暗盘交易中，京东股价收涨7.35%报242.6港元，成交9087.66万港元，总市值7497亿港元。在招股书中，京东表示，这次募集的资金将用于投资以供应链为基础的关键技术创新以进一步提升客户体验及提高营运效率。
王府井的红，是视觉观感的刷新，更是消费动能的潜隐。京东联手王府井打造的“万物复苏 重燃热爱”活动 6 月 6 日全面揭幕，“红妆”王府井全貌展现在了市民们面前，贯穿南北大街布满各个角落的热爱故事展、热爱艺术区、热爱互动装置等，京东第 17 个 618 的“红”与王府井“红”相映成趣，渲染出了一片“万物复苏 重燃热爱”的正能量氛围，让中华第一商业街王府井成为这个 6 月全国最火的地标，更充分展示出了对提振消费、促进经济
【TechWeb】6月15日消息，为做好相关人员核酸筛查工作，北京市多个区域以及多家医院及实验室全面开展信息采集和样本检测工作。多家电商平台也与具备相关检测资质的机构合作，开放线上预约。据京东健康介绍，针对个人和团队预约的不同需求，平台的合作机构可提供针对性服务：在京东平台下单预约核酸检测的个人用户，合作机构支持采样点采集、上门采集、不下车采集三种方式；针对20人以上团体预约，支持提前预约上门采集或者采样点?
京东618马上就要到了最后的冲刺阶段了，想必大家都对晚上12点的618购物狂欢节很关注，想领取更多的优惠券，下面就来为大家分享一下京东618的优惠券领取地址。
一直以来，房地产营销多依托于线下传统模式，包括售楼现场、报纸杂志宣传等。如今，线上营销崛起，尤其是疫情之后线上消费需求激增，许多房企也玩起了营销新花样。多年来雅居乐紧跟市场变化，逐步布局线上，在6月8日与京东达成战略合作。雅居乐旗舰店入驻京东，二者的强强联手引发了诸多行业讨论。据了解，6月8日，来自华南的房企雅居乐牵手京东签署了相关的战略合作协议，并同时开启了6月“能TAN会KAN，轻松安家！——雅居乐携手?
今日，京东表示，将在政府部门的指导下，为全部在京快递员、货车司机和生鲜仓储人员提供免费核酸检测，目前已经有超过 2000 名员工完成了检测，其余员工也将在最短的时间内分批次完成检测。
随着电商节日的来临，汉仪字库与京东集团达成战略合作:汉仪字库为京东集团提供全新的正版字体服务，双方携手共建互联网健康版权生态。 如何规范平台商家使用版权字体一直是京东以及各大电商平台较为突出的问题。 2017 年，汉仪字库牵手京东集团，发布国内首个电商平台字库产品，字体版权成本得到了大幅度的降低，但是电商平台商家出现的版权问题仍然层出不穷，除了版权价格，对字体素材的甄别和确权也是商家面临的最大问题。 为了
6月13日消息，针对北京疫情防控形势出现的变化，为保证市场供应，京东今天对外表示，已经协调各品牌供应商，充分保障北京市民的米面粮油、肉蛋菜等日常生活必需品供给，目前各类商品货源充足，消费者无需抢购囤货。京东方面表示，目前，京东所有生鲜类商品均从正规渠道进货，检疫手续100%齐全，确保消费者安全购买。同时，京东持续对仓库及在仓工作人员进行严格健康检测，并进行充分消毒；全面加强线下门店防疫措施，?
作为后疫情时代的第一个全民级大促，今年的京东 618 不仅是消费回升的加速器，同时也是上亿市场主体加速复苏的绝佳契机。 为了更好地帮助中小品牌厂商通销路、谋发展，今年京东 618 期间，京东商用联合租赁服务商小熊U租，中小集成服务商美冠、视宇、德玛仕、润普、明珠天成等 8 家品牌成立“商用创新联盟”，依托京东的技术能力、客户资源和行业优势为上游品牌打造增量场。 工信部大数据显示，截至 5 月 18 日，全国中小企业复?
互联网浪潮下，每个企业都在尽快转型以适应当下的电商浪潮，国美，作为一个零售帝国，自然也不会错过这次机遇。今年 3 月，国美正式入驻京东; 4 月，引入拼多多战略投资，实现在零售领域的共建共享共赢。在国美与京东达成合作的次日港股交易中，国美股价涨幅一度超10%，最终报收0. 96 港元，总市值达206. 95 亿港元，并在随后几天整体呈上涨趋势。同样的，国美和拼多多形成战略合作伙伴后的次日，国美股价一度大涨近33%，报0. 97 ?
DoNews 6月19日消息（记者 刘文轩）据彭博社报道，京东将从7月6日起纳入恒生综合指数。6月18日，京东正式在港交所上市，发行价226港元，代码“9618”。在京东香港上市的仪式上，京东零售集团CEO徐雷亲自敲钟，刘强东并没有上台。在直播间评论区内，不时有网友称“想念东哥”。此前，香港《信报》援引10家券商数据报道，京东香港上市发售首日吸引散户投资者孖展认购额420亿港元，超额认购倍数近26倍。
“今天直播已经不是你做不做的问题，而是怎么做的问题。”在微信的直播间中，直播培训商李峰向观众布道。去哪家平台作做?在李峰看来这也是不用想..
英雄联盟S11有望仍在中国举办。据ESPN消息，英雄联盟S10 全球总决赛可能不会取消，但会采用集中比赛制。也就是会在比赛开始前几周，参加全球总决赛..
据外媒ESPN报道，拳头游戏旗下的年度赛事全球总决赛将可能连续两年在中国举办，也就是S10和S11都在中国举行，而原计划S11总决赛举办地北美赛区则被..
7月10日消息，爆料人@RODENT950爆料，Mate 40、Mate 40 Pro均为双曲面屏。@RODENT950称Mate 40、Mate 40 Pro采用的是瀑布屏。这是Mate系列第一次全..
【TechWeb】7月10日消息，据国外媒体报道，随着5G网络覆盖范围的扩大和5G智能手机的增多，5G用户数量也在不断增加，全球首个推出5G商用服务的韩国..
在世界人工智能大会上，中国文物学会会长、故宫博物院学术委员会主任单霁翔就“AI+文化”——让文化遗产资源“活起来”为主题展开分享。单霁翔表示..
【TechWeb】7月10日消息，明天 全国大学英语四、六级考试（CET）开考。不同于往年6月、12月各一次考试，受疫情影响，今年原定于6月的考试，被拆分..
DoNews 7月10日消息（记者 吴丽）7月10日，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地..
【TechWeb】7月10日消息，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会..
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一个曾经月入十万的中年人，能承受几次创业失败?赵晓刚的答案是，三次。在农村老家人眼里，赵晓刚是一个货真价实的“成功人士”：他是个北京女婿..
催收是一件很正常的事，催收员也是一份很正当的工作。但是，你要是使用：故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款，这就属..
6 月 19 日，工信部官网公布《在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业名单》的通知，为榜单中企业积极响应、主动作为、攻坚克难、开..
7月16日,由酷我畅听推出的广播剧《十万个冷笑话》即将正式开播!就在今天,官方正式放出了定档PV,西游记篇与怪兽女友篇的主角们悉数登场,联袂奉上了..
7月10日消息，饿了么宣布全面升级，从餐饮外卖平台升级为生活服务平台，此次升级涵盖四大方面：从送餐升级到提供同城生活全方位服务、个性化推荐、..
今年第一季度开始，随着世界各国疫情的爆发，世界房地产进入同一个世界。封闭之下，全球的房产市场随着疫情开始洗牌。在疫情和经济的双重下行压力..
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