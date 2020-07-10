京东：即日起至24日 收货时寄快递可享 8 折优惠

今天是一年一度的618年中购物节，也是疫情后的首个大型消费节日，而京东作为这场节日的缔造者， 除了在交易数据上创造新高之外，还在成立22周年之际，达成了二次上市的成就。北京时间6月18日，京东正式登陆港交所，成为继阿里巴巴和网易之后，第三个“回家”的中概股公司。根据京东昨天发布的公告显示，其发售价定为每股226.00港元，全球发售募集资金净额约为297.71亿港元，超越网易，成为今年以来港交所最大规模的新?