腾讯直播刘硕裴：7月20日起将开启免费直播卖货模式

随着直播时代的到来，越来越多的企业和商家会选择开直播，通过直播带货的方式帮助企业和店铺提高销量。而当下最火李佳琦和薇娅的直播带货模式，更是成为了众多人的效仿对象。不同的是，新手的直播间往往观看人数少，更别提“带货”了，薇娅却能够开上万人的直播带货，问题的关键到底出在哪里？十倍好直播工作室服务机构今天就带你一起看看，网红直播带货背后的奥秘！一． 网红人设三造之造人格每一位网红都会需要有自己的人设，不?