腾讯直播刘硕裴：7月20日起将开启免费直播卖货模式

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 腾讯直播最新资讯 > 正文

腾讯直播刘硕裴：7月20日起将开启免费直播卖货模式

2020-07-09 17:16 · 稿源：站长之家

昨日，腾讯直播商务负责人、腾讯学院中级讲师刘硕裴在腾讯直播x混沌大学的直播电商公开课中，围绕"直播带货是迭代千年的营销本核"的主题进行干货分享。其中，刘硕裴表示，视频直播带货是未来5- 10 年的大趋势。自今年 7 月 20 日起，腾讯直播将开启免费直播卖货模式。

网友热搜:

faker直播录像回放陌陌直播下载安装欧冠决赛直播坂齐喵在哪直播普惠期货直播喊单以冬现在还在直播吗淘宝直播号转让2018直播新规定洞主几点直播中央电视直播在线看
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM