腾讯直播刘硕裴：7月20日起将开启免费直播卖货模式

昨日，腾讯直播商务负责人、腾讯学院中级讲师刘硕裴在腾讯直播x混沌大学的直播电商公开课中，围绕"直播带货是迭代千年的营销本核"的主题进行干货分享。其中，刘硕裴表示，视频直播带货是未来5- 10 年的大趋势。自今年 7 月 20 日起，腾讯直播将开启免费直播卖货模式。
昨日，腾讯直播商务负责人、腾讯学院中级讲师刘硕裴在腾讯直播x混沌大学的直播电商公开课中，围绕"直播带货是迭代千年的营销本核"的主题进行干货分享。其中，刘硕裴表示，视频直播带货是未来5- 10 年的大趋势。自今年 7 月 20 日起，腾讯直播将开启免费直播卖货模式。
7月3日，腾讯直播团队发布消息称，将于 2020 年 7 月 20 日起开启免费入驻通道，让更多企业和个人参与到直播电商中，优化电商直播生态，促进线上直播的发展。
今日，腾讯发文称，腾讯QQ近期正式上线「购物直播」功能，并在 618 开启“鹅要赶集”、“鹅要上天”、“鹅要助农”等专场直播活动。腾讯称， 6 月 18 日当天，上QQ锁定购物直播，只需登录最新版QQ，点击主页面左上角拉栏「购物直播」即可参与活动。
“我想放弃。” 2017 年春节假期的某天，一个年轻人打算结束自己的主播生涯。可是，就在计划关闭直播间的倒数第 3 天，流量突然大涨，原来当晚他刚好被放上资源位——于是，他继续坚持下去。<br/> <br/> 他是李佳琦。
?人们对直播电商的信心有多高涨?这个问题可能已经没办法用简单的数字来量化。以快手为例， 6 月 24 日，快手宣布将投资 30 亿元人民币与成都市政府共建“快手电商总部”——这几乎将直播电商的竞争抬上了另一个维度，在此之前流量补贴、平台扶持这两组关键词能概括所有的相关操作，天价签约罗永浩的抖音，给予的也更多是开屏、推送、运营活动等线上资源——大手笔地推动直播电商实体化，并且还由企业层面发起，堪称开天辟地头一遭?
直播，在过去的一段时间里被频繁提及。在这段时间里，直播经历了全民围观、成为企业的救命稻草、政府扶持鼓励甚至还有黑幕的挖掘。
腾讯状告老干妈拖欠QQ飞车千万广告费的乌龙事件，在发酵两天之后热度仍然居高不下，让全国人民操碎了心。
又是一年618。和往年一样，在大促前夜，各家电商平台都在紧锣密鼓地备战。老牌选手们早就囤好了弹药，晚会盛典、明星直播、消费券等各路玩法纷纷下场。在注意力经济时代，谁能抢到消费者的时间，谁就是赢家。
6 月 6 日至 6 月 8 日，由广州市商务局主办的广州首届直播节在广州塔落下帷幕。广州首届直播节，是全国第一个以城市为平台的直播带货节，旨在用“直播带货”的形式激活消费市场，将广州打造成“全国著名直播电商之都”。相关数据显示，广州首届直播节 72 小时内直播场次超过 27 万场，累计优惠超 10 亿元。
618 即将迎来高潮。今年618，热度空前的直播成为各大平台与品牌的入场券。淘宝与聚划算均将直播作为重点， 6 月 1 日淘宝直播全天销售额高达 51 亿元， 618 期间淘宝直播将迎来 300 多明星、 4 大卫视、 40 档综艺， 6 月 16 日天猫则将与江苏卫视一起打造“ 618 超级晚”;京东与快手战略合作;苏宁做电商直播综艺节目;抖音发起“ 618 直播秒杀狂欢节”……各路品牌对直播带货寄予厚望。
随着直播时代的到来，越来越多的企业和商家会选择开直播，通过直播带货的方式帮助企业和店铺提高销量。而当下最火李佳琦和薇娅的直播带货模式，更是成为了众多人的效仿对象。不同的是，新手的直播间往往观看人数少，更别提“带货”了，薇娅却能够开上万人的直播带货，问题的关键到底出在哪里？十倍好直播工作室服务机构今天就带你一起看看，网红直播带货背后的奥秘！一． 网红人设三造之造人格每一位网红都会需要有自己的人设，不?
在QQ最新的8.3. 9 内测版本中，QQ已经内测「QQ直播购物」的功能，帮助QQ上的主播直播带货。主播可以在直播界面的商品架上新商品，用户可以直接购买。当前的「直播购物」与「我的超级会员」一道放置于QQ的一级入口内，战略地位可见一斑。QQ直播购物功能正在内测当中，有很多网友想要申请开通直播资格，抢先体验一下这个新功能。那么QQ直播购物怎么开通呢，以下是关于QQ直播购物怎么开通的详细介绍。
据“网信浙江”公众号消息， 6 月 22 日，浙江省网信办在国家网信办的指导下，依法约谈“欢乐直播”“疯播直播”等 2 家网络直播平台负责人，针对平台存在传播低俗庸俗内容、未加强平台用户管理等问题，分别责令 2 家平台自 6 月 23 日 0 时起暂停新用户注册 15 日和 30 日，全面清理违法违规信息
近日不少网友发现触手直播平台官网以及触手APP都无法打开，APP上的页面显示“哎呀~失败了，点击刷新”，因此不少人猜测触手直播是不是停服了，这里我们来看下触手直播为什么无法打开的原因。
7月3日，触手直播疑似关闭，目前已经无法正常访问触手直播官网，此前传出触手直播拖欠主播工资消息，一些触手主播也在微博进行声讨，并且触手直播的官方微博已经停止更新1个多月。
最新数据显示，截至 6 月 18 日 24 点，方太全网销售额突破5. 8 亿，居厨电行业店铺类渠道排名Top1。与去年同期的3. 1 亿相比，涨幅高达87.1%，而这其中，直播销售占比高达20.7%。
DoNews6月24日消息（记者 程梦玲）6月22日，携程“Travel On（继续旅行）”发布会召开。携程将运行3个月的“复兴V计划”成功模式，延伸至海外，从下周开始，携程东南亚各国直播即将开启。3月5日，嗅到国内旅行复苏先机，携程启动“复兴V计划”，联合百余目的地、万家品牌投入10亿元复苏基金，并联手数万家酒店、1000多条旅游线路、100多条航线和300多家景区门票，预售未来旅行。此后，国内旅游业走出低谷，在“V字型”复兴右弦上疾
刚刚结束的618，最大的亮点当属直播带货。抖音、快手等短视频平台拥有头部主播，发挥了“人”的核心优势;淘宝、京东等电商平台展现了“货”的优势;而百度作为知识与信息的平台，像一路奇兵，发挥了“场”的优势。
近日有媒体发现火箭少女 101 成员孟美岐、吴宣仪、杨超越、段奥娟、Yamy、赖美云、张紫宁、杨芸晴、李紫婷、傅菁、徐梦洁集体换上了带有火箭和旗帜的头像，这是她们团体对于即将到来的告别典礼的一种默默的迎接方式。
当下的直播带货市场有一种越走越偏的趋势。明明是搭载着直播这辆快车，但直播内容本身正变得无足轻重，带货反倒成为唯一主角，带货销量成为平台和商家们更愿意津津乐道的话题。
如果说直接卖货的电商直播，因为太过“硬气”而让不少人接受无能，那如今的电商直播，则正在日渐综艺化，让自己的面目变得更为柔软。<br/> <br/>
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