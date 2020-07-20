高质量发软文的平台都有哪些？手把手帮你选择软文优化平台

现在这个年代，就是互联网时代，不少的微商、电商、企业、都选择通过软文来推广自己的产品和企业。特别是一些初创业的小企业，都会想通过一些能够免费发软文的平台来推广自己的产品。

今天，小编就教你如何选择一个高质量的软文发布平台。

一、门户网站软文投稿。门户网站与平面媒体一样，多为付费刊发。而专业的门网站是效果最好的发布渠道之一，尤其是垂直类网站。比如科技类网站站长之家(http：//mt.chinaz.com/vip.aspx))就是很多科技产品企业的首选。

二、分类信息软文发布。分类信息网站发软文也是可以的，不过像58这些大型的分类信息网站对你的发布的信息是有限制，要审核的。而且有的也不可以带外链。

三、论坛软文发布。特点：搜索引擎可以收录，但是在论坛中爆光率有限，需要有论坛管理人联系好，置顶效果才是最好的，而且有的论坛不能带链接。

四、新闻软文发布。这个对有些企业来说需要一定的费用，像百度新闻源，你要交钱给那些网站代发，好处就是人们更容易相信，毕竟是新闻。对网站外链作用大，百度新闻源网站都是会收录的。

五、博客软文发布。博客软文有第三方博客和独立博客软文，精于博客营销的营销人往往打造了个人的主题博客，像各大网站的博客最好都注册一下，比如百度空间、搜狐博客、新浪博客、网易博客。博客软文对链接没有限制，所以博客软文是一种比较好的方法。不过，得坚持。增加外链的一种好方法。

六、微博软文发布。特点：字数有限制，不过可以同步微博发布，如果你粉丝多的话，也是可以让很多人看到的。对网站外链作用不大，因为搜索引擎对微博的抓取还是比较少的。

七、百科平台。维贝工作室认为借助百度百科词条做些文章，以建立词条的形式进行宣传，或者通过编辑词条的时候在页面加入要宣传的内容，从而进行企业网络推广，从而达到提升品牌知名度和企业形象等目的的活动。

八、招聘平台。公司发布招聘信息，顺带介绍企业的软文推广，对于一些小型企业来说，通过招聘平台进行推广，已经成为其进行网络营销的一种有效途径。