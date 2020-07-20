高质量发软文的平台都有哪些？手把手帮你选择软文优化平台

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 传媒 > 关键词 > 软文平台最新资讯 > 正文

高质量发软文的平台都有哪些？手把手帮你选择软文优化平台

2020-07-20 13:38 · 稿源：站长之家用户投稿

现在这个年代，就是互联网时代，不少的微商、电商、企业、都选择通过软文来推广自己的产品和企业。特别是一些初创业的小企业，都会想通过一些能够免费发软文的平台来推广自己的产品。

创业 创意 媒体 写作 互联网

今天，小编就教你如何选择一个高质量的软文发布平台。

 一、门户网站软文投稿。门户网站与平面媒体一样，多为付费刊发。而专业的门网站是效果最好的发布渠道之一，尤其是垂直类网站。比如科技类网站站长之家(http：//mt.chinaz.com/vip.aspx))就是很多科技产品企业的首选。

 二、分类信息软文发布。分类信息网站发软文也是可以的，不过像58这些大型的分类信息网站对你的发布的信息是有限制，要审核的。而且有的也不可以带外链。

 三、论坛软文发布。特点：搜索引擎可以收录，但是在论坛中爆光率有限，需要有论坛管理人联系好，置顶效果才是最好的，而且有的论坛不能带链接。

 四、新闻软文发布。这个对有些企业来说需要一定的费用，像百度新闻源，你要交钱给那些网站代发，好处就是人们更容易相信，毕竟是新闻。对网站外链作用大，百度新闻源网站都是会收录的。

 五、博客软文发布。博客软文有第三方博客和独立博客软文，精于博客营销的营销人往往打造了个人的主题博客，像各大网站的博客最好都注册一下，比如百度空间、搜狐博客、新浪博客、网易博客。博客软文对链接没有限制，所以博客软文是一种比较好的方法。不过，得坚持。增加外链的一种好方法。

 六、微博软文发布。特点：字数有限制，不过可以同步微博发布，如果你粉丝多的话，也是可以让很多人看到的。对网站外链作用不大，因为搜索引擎对微博的抓取还是比较少的。

 七、百科平台。维贝工作室认为借助百度百科词条做些文章，以建立词条的形式进行宣传，或者通过编辑词条的时候在页面加入要宣传的内容，从而进行企业网络推广，从而达到提升品牌知名度和企业形象等目的的活动。

 八、招聘平台。公司发布招聘信息，顺带介绍企业的软文推广，对于一些小型企业来说，通过招聘平台进行推广，已经成为其进行网络营销的一种有效途径。

网友热搜:

杭州新闻软文发布服务左盾新闻软文发布平台文芳阁软文发布平台发布网站外链软文软文自媒体发稿平台APP软文撰写发布营销软文发布平台软文发布媒体平台最全面的软文推广平台软文宝发布平台站长经验　如何写软文　软文发布　商业价值　软文价值平台上线软文

免责声明：“站长之家”的传媒资讯页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与我们联系删除或处理。稿件内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，更不对您的投资构成建议。我们不鼓励任何形式的投资行为、购买使用行为。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 想要推广效果好，这样的软文发布平台才是合作首选！

    相比传统媒介发稿，软文投放平台媒体资源信息展示更全面，价格也更加透明。市面上的软文自助投放平台很多，质量也都良莠不齐。运气好，选择一个好的软文投放平台，软文推广会更加省力。运气不好的话，可能花了大价钱，软文推广却没有一点成效。

    软文 软发布平台

  • 软文发布平台不会选？教你如何轻轻松松做推广

    目前，各企业对于品牌宣传的重视程度越来越高，软文发稿每年的市场都在急剧上升。但是因为市场上所有的交易环节还都是在用比较传统的qq或者微信模式在对接，所以导致市场上的软文价格，以及市场的交易环境，选择性各方面都比较混乱。很多有需求的渠道商或者企业客户都需要为了寻找软文商家花费大量的时间，最终可能还无法得到满意的服务。为了让所有的渠道商、媒介、公司能够花最少的钱，找到自己想要的媒体资源，享受最好的服务，

    软文发布 软文平台 推广

  • 软文推广一般发布在哪些平台？该怎么选择？

    在软文推广市场中，怎么样才能找到一个优质的软文发布平台，更好的提高品牌知名度呢? 在软文推广市场中，怎么样才能找到一个优质的软文发布平台，更好的提高品牌知名度呢?毫无疑问，发布软文时，一定要选择正规的有知名度的平台，这样才能快速提升排名，吸引高质量的客户群体。那么软文推广一般发布的平台哪些呢?

    软文推广 站长传媒 软文营销

  • 排名好收录快的软文发布平台有哪些？站长传媒推出全新会员制套餐

    想要让软文推广的效果达到最大化，选择一个专业的软文推广渠道是必不可少的。软文推广内容是基础，平台选择才是核心。如果是自己操作发布的话，可以通过博客、自媒体、问答平台、微信微博等渠道发布软文。但如需要做大批量的软文营销推广，建议还是选择正规的软文平台发布。

    站长传媒

  • 软文推广最好的平台有哪些？

    现如今网络越来越离不开人们的生活，任何产品都需要通过互联网来获得曝光度，因此有不少企业都会选择发布软文来推广自家产品。想要获得曝光度，除了需要一篇优质软文之外，还需要有一个好的平台发布，那么软文推广最好的平台有哪些呢?

    软文推广 写软文 软文写作

  • 软文推广比较好的平台有哪些？高性价比软文推广平台介绍

    移动互联网时代，不少企业都会通过软文推广的形式来增加品牌曝光度，以达到扩大品牌影响力的目的。然而，软文推广平台鱼龙混杂，不少企业在选择推广平台的时候偶尔会碰到“发布后找不到入口”“高仿真网站”“以论坛，小组冒充网站发稿”这样的陷阱。

    软文推广 网站推广 博客

  • 软文推广多少钱一篇 高性价软文推广平台推荐

    软文推广一般是发在一些收录好或者是权重高的传媒资讯平台，但是这些都是需要进行付费的，很多朋友还不清楚软文推广到底多少钱一篇，有哪些性价比比较高的软文推广平台可以推荐的，下面就来为大家详细的介绍一下。

    软文推广 软文推广多少钱一篇

  • 如何提升品牌知名度？软文推广哪个平台效果好？

    企业品牌怎么样才能更快的提升品牌知名度呢?软文推广可以说是很有效的推广方式，可以帮助品牌方借助媒体的公信力，而这是硬广无法做到的。

    品牌推广 软文推广 品牌知名度

  • 玩转低成本网络营销，软文推广这家便宜又好！

    今天的网络已经成为事实上的「基础设施」，人们的生活已经离不开网络。而对于不少科技数码产品而言，通过网络营销推广自家产品更是最佳的方式，那么有了一篇优质软文之外，如何才能寻找到最合适的宣传渠道？

    网络营销 软文推广

  • 云从科技发布“轻舟”平台：轻松搭建你想要的AI生态

    2020 年 7 月 9 日，世界人工智能大会云端峰会正式开幕。AI国家队、四小龙之一的云从科技在本届WAIC大会上举行新品发布会——“轻舟”平台及“千帆”合作伙伴计划。这是云从科技的新一代行业级人工智能产品和能力平台，为各行业用户深度赋能，提供适应多种需求的产业开发及生态搭建基础，将有效降低应用门槛、提升落地效率与质量。云从轻舟平台将更有效地促进AI与各行业的深度融合，加速AI的行业落地应用。对此，云从科技高级副总?

    云从科技 AI生态

  • 腾讯发布新一代虚拟仿真平台TAD Sim 2.0

    DoNews 6月24日消息（记者 吴丽）6月24日，2020腾讯智慧出行新品发布会上，腾讯新一代自动驾驶虚拟仿真平台TAD Sim 2.0正式亮相。会上，腾讯自动驾驶总经理苏奎峰表示，“TAD Sim经历了两年多的市场应用，结合行业用户的需求，2.0版本在行业内率先使用真实数据和游戏技术的双擎驱动，在真实性、全面性、可视化、标准化、轻量化五个维度进行了升级，全面提升自动驾驶开发和测试效率，更灵活易用的满足国内、国际车企、检测机构等合?

    腾讯

  • 青莲云正式发布青莲安充-充电桩设备测试平台

    继国家发改委,工信部陆续发布了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》、《新能源汽车产业发展规划(2021～2035)》征求意见稿,为响应国家新基建号召,青莲云发布了青莲安充新能源充电桩运营管理平台,青莲安充是一款标准化的平台类软件产品,覆盖了充电桩日常运营过程中必备的业务功能和管理功能,实现部署即运营。为解决充电桩接入周期长,调试难高等问题,青莲云正式推出青莲安充-充电桩设备测试平台,目前该平台已上线使用。什?

    青莲云 充电桩设备

  • 滴滴出租车发布桔行系统 布局信息化开放平台

    滴滴出租车今日发布 “桔行系统”，并将围绕该系统布局出租车信息化开放平台。滴滴出行表示，“桔行系统”是以智能车载设备数据为基础，结合滴滴出行大数据、AI能力及行业领先的服务标准，为出租车行业提供体系化、差异化、层次化的行业信息管理系统。滴滴方面称，桔行系统可以实时管理司机、车辆基础信息管理、营运数据、服务评价以及安全情况。

    桔行 滴滴出租 滴滴出行

  • 高通发布骁龙4100可穿戴平台：性能暴涨85％

    高通今天宣布，推出全新的骁龙4100+、骁龙4100可穿戴设备平台，面向下一代联网智能手表，并基于超低功耗混合架构设计，大大提升性能的同时可有效保障长续航。骁龙4100+平台的混合架构包括一颗

    高通 骁龙4100+ 可穿戴

  • 退费难的平台不仅有嗨学网 这些平台也被多次投诉

    今日晚间的 315 晚会中，报道了在线职业教育培训网站嗨学网退费难的问题。一直以来，在线教育缴费容易退费难问题突出，据电诉宝用户投诉案例库显示，涉及退费难问题较多的平台有：尚德机构、英语流利说、帮考网、无忧英语、大塘小鱼、学慧网、51cto学院、嗨学网、中华会计网校等。网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣表示：2020年上半年“嗨学网”获“不建议下单”评级，且存在退款问题、

    嗨学网 在线教育平台 315晚会

  • 紫光展锐发布4G智能手表平台W307：亚米级精准定位

    紫光展锐近日发布了新一代智能手表平台“W307”，基于超低功耗架构设计，支持亚米级的高精度定位，支持4G全网通。紫光展锐W307采用台积电28nm HPC+工艺制造，单芯片集成CPU、内存、

    紫光展锐 智能手表 4G

  • 平台币OKB年增长高，购买平台币的逻辑是什么？

    最近的一年里，比特币等主流币种处于长期的震荡中。纵观整个市场，在市值排名前20位的加密资产中，只有为数不多的五个优质资产实现了增长。其中OKB的年度增长最高。过去12个月中排名第一的加密资产BTC下跌了20％以上。大多数其他主要的加密资产也是如此，以太坊（ETH）、比特币现金（BCH）、比特币SV（BSV）和莱特币（LTC）在同一时期内均下跌超过20％。尽管在大多数主要的加密资产中都看到了亏损，但是在过去的一年中，一些代币也

    平台币

  • 趣头条回应315晚会点名：对平台广告进行全平台彻查

    今日晚 8 点， 2020 年“3·15”晚会在央视财经频道现场直播。晚会主题定为“凝聚力量、共筑美好”，今年“3•15”晚会将积极关注新产业、新业态和新消费模式。针对 315 晚会的点名，趣头条发布声明回应称，高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。

    趣头条 315晚会 315

  • 内容平台和直播平台间的“跳棋”游戏，以互换赛道打破终局

    这两年，有一个很有趣的现象：内容平台纷纷开辟直播新赛道，而直播平台正好反过来，纷纷跑去做内容和社交。首先，以B站和知乎为首的内容平台，跟“直播”的联系越来越紧密了。

    内容平台 直播平台 B站

  • 奇瑞新能源正向研发纯电平台第二款力作！S61官图发布 依托自然美学设计理念

    2020 年 7 月 14 日，奇瑞新能源正式公布了 S61 的外观及内饰官方图片。这款A级纯电SUV是基于奇瑞新能源正向研发纯电平台、依托“自然美学”设计理念，打造的一款里程碑式扛鼎之作。得益于纯电平台优越的车型衍生拓展性优势，S61 突破了轴长比的限制，赋予新车更优美的比例与姿态；同时整车造型与自然元素灵动结合，既充分体现出奇瑞新能源汽车“自然美学”的未来设计理念，同时也契合了新能源车型环保、清洁能源的生态平衡之道。?

    奇瑞新能源 S61
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
科裕智能门锁 空气净化器品牌 AI少儿编程 海马体照相馆 科大讯飞智能演示器 海底捞塑料乌鸡卷 电商拍卖 赵忠祥 腾讯会议设备 腾讯会议平台 呱呱APP 青蛙电竞 鲍毓明退出中兴董事

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM