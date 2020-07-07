深交所：暴风集团股票7月8日起暂停上市

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深交所：暴风集团股票7月8日起暂停上市

2020-07-07 20:42 · 稿源：站长之家

今日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。

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