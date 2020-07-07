深交所：暴风集团股票7月8日起暂停上市

今日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。
今日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。
今日，暴风集团开盘跌停，股价报1. 77 元。昨日晚间，暴风集团发布公告称，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，预计无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。公司股票将于 7 月 1 日起停牌。
暴风曾是席卷全国的妖股，而它还是上市后曾以37个涨停板创造A股涨停记录的股票。从7月1日上午9点整，暴风集团的分时走势图上出现了两个大字——停牌。它将暴风集团登陆资本市场5年的
今日，暴风集团在深交所停牌，股价报1. 48 元，市值4. 88 亿元。昨日晚间，暴风集团发布公告称，由于尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票将于 7 月 1 日起停牌
在国内的股市上，乐视与暴风都曾经是知名的股妖王，乐视市值一度达到1700亿，暴风靠着一款影音软件也能做到400亿市值，只不过现在都是泡影了。今晚官方发表公告7月1日停牌，之后15天内将决定是否
近日，暴风集团公告称，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，预计无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告以及 2020 年第一季度业绩预告与季报，而根据创业板的相关规定，公司股票将于 7 月 1 日起停牌，届时公司股票将停止交易。
前些年的男用成人玩具市场一直是日系品牌的天下，随着中国成人玩具生产技术、设计研发的逐步发展，许多国内情趣品牌也逐渐脱颖而出，以雷霆暴风为首的飞机杯品牌凭借其智能化的设计和新颖独特的功能，在日系及国际品牌的高压之下，一路逆袭成长，2018~ 2019 连续两年成为中国情趣品牌零售额的第一名，成为国民心中赞不绝口的智能飞机杯品牌。一、以现阶段口碑爆棚的智能飞机杯A380 三代为例，A380 头等舱式的性爱体验，为了满足无?
【TechWeb】7月1日消息，暴风集团对外发布公告称，根据深圳证券交易所《关于发布的通知》，上市公司未在法定期限内披露2019年年度报告的，深圳证券交易所按照原《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对公司股票实施暂停上市、恢复上市或者终止上市。暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）由于尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在2020年6月30日前披露2019年年度报告，已触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年1
昨日晚间，针对“被腾讯起诉”一事，老干妈发布声明回应称：“2020年6月10日，接到深圳市南山区人民法院委托贵阳市南明区人民法院送达的相关法律文书。深圳市腾讯计算机系统有限公司以服务合同纠纷为由起诉我司并申请财产保全。经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市场推广“合作协议》，且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。”
暴风集团(300431)6月30日晚间公告，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在6月30日前披露2019年年度报告。根据规定，公司股票将于7月1日起停牌。深交所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
6月18日晚，暴风集团发布公告称，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，预计无法在6月30日前披露2019年年度报告，现有员工无法承担2019年业绩预告、业绩快报和2020年第一季度业绩预告
【TechWeb】6月18日消息，暴风集团发布公告称，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，预计无法在2020年6月30日前披露2019年年度报告。根据深交所相关规定，公司股票将于2020年7月1日起停牌， 届时公司股票将停止交易，目前距离停牌日期剩余6个交易日。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公告显示，公司正被中国证监会立案调查，不符合发行股份购买资产的条件。2019 年 9 月 16 日
昨日，今日，蓝色光标发布公告称，股东没有与字节跳动有过关于收购蓝色光标的正式洽谈，也没有就收购事项达成任何意向。
近日暴风集团的股价连续多天暴涨，暴风的股价从 5 月 26 日盘中创出上市 5 年来的历史新低点1. 33 元/股后，之后连续8 个交易日暴收 6 个涨停，截至到6月4日股价涨幅高达93%。
5 月 26 日，暴风集团创出上市 5 年来股价历史新低点1. 33 元/股。随后，暴风集团连续六日涨停，股价涨幅高达93%，接近翻倍。
最近一年半以来，被业内戏称机圈“回收宝”的小米在回收其他公司的高管团队方面下足了功夫。在这期间，卢伟冰（前金立总裁，现小米集团副总裁）、苗雷（努比亚前副总裁，现小米相机部总监）、常程（前联想集团副总裁，现小米集团副总裁）、王晓雁（小辣椒联合创始人，小米中国区副总裁）等在手机圈叱咤风云的人物纷纷被雷军回收至小米门下。 近期，有网络消息称，前暴风TV CEO刘耀平也加入了小米电视部门，出任小米电视中国区域总
自从暴风集团5月20日发布公告，因公司未按期披露定期报告，证监会决定对公司进行立案调查。这家公司就被认为即将退市，但就在5 月 26 日开始，暴风集团的股票一路飙升，在8天之内一共上涨了93%，其中有6天更是直接涨停。
截至目前，暴风集团跌停，报2. 31 元，总市值7. 61 亿元。5 月 26 日，暴风集团创出上市 5 年来股价历史新低点1. 33 元/股。随后，暴风集团连续六日涨停，股价涨幅高达93%，接近翻倍。
【TechWeb】6月5日，暴风集团对外发布公告称，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，未能在法定期限内披露2019年年度报告。根据相关规定，上市公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露年度报告，深交所可以决定暂停公司股票上市。公告称，截至目前，公司现有员工无法承担 2019 年业绩预告、业绩快报和 2020 年第一季度业绩预告、第一季度报告的编制工作，公司无法按相关规则的要求披露 2019 年业绩预告、业绩快报
小米公司今晚宣布中国电视行业资深猛将、原暴风TV CEO刘耀平先生加入小米，任电视部总经理，原电视部总经理李肖爽任大家电事业部总经理。小米表示，2019 年小米电视出货量、销量双双稳居中国第一。刘耀平的接手，将有望继续增强小米电视业务能力，创造新的成绩！
今日，小米发布人事任命邮件称，任命原暴风TV CEO刘耀平为电视部总经理，向CEO汇报。原电视部总经理李肖爽出任大家电部总经理，向CEO汇报。
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深交所今日公布创业板改革并试点注册制的新一批获受理企业。其中，趣睡科技、显盈科技、开勒环境等 16 家企业申请IPO。截至目前，创业板改革并试点..
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7月7日晚，深交所在官方网站宣布，暴风集团将在7月8日起正式暂停上市，曾经市值高达400亿的妖股几乎注定要黯然退场了。深交所表示，暴风集团股份有..
7月7日晚间消息，微星科技官方发布公告，确认公司总经理兼CEO江盛昌于今日稍早因个人健康因素骤然辞世。微星表示，公司同仁甚为哀痛，目前公司已经..
凤凰网科技讯 7月7日消息，深交所今晚发布公告，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告。深交所决定暴风集..
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