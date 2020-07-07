李国庆称拟辞去当当CEO职务 自己将仅保留当当董事长一职

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 李国庆最新资讯 > 正文

李国庆称拟辞去当当CEO职务 自己将仅保留当当董事长一职

2020-07-07 13:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息：就在刚刚，李国庆致信当当小股东、同事、行业同仁称，自己和俞渝仍然共同持有公司90%以上股权，由谁来担任当当公司的CEO、董事长，负责领导当当公司，这原是家事。4年前，双方约定：由俞渝管理当当公司3年，3年之后，俞渝需要把当当公司的管理权交还给自己。如今4年已过，俞渝依旧没有交还公司管理权之意。 

李国庆还在信中表示：“拟提请董事会，批准其辞去自己当当CEO职务，选举原当当高级副总姚丹骞出任CEO，自己将仅保留当当董事长一职。作为董事长，我希望在战略布局、核心高管选拔、投融资等方面发挥更大的作用，搭建高效的公司治理结构，最大程度减少对职业经理人团队的经营决策干扰。”

今日早间，当当发文称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。

对此，李国庆方面解释称，自己是携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法(股东会决议，董事会决议，公司章程)接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。

随后，当当网方面向供应商发表严正声明：李国庆今天微博说接管当当了，这是假话。李国庆已经被警察带走。请大家安心，继续原来的业务代表正常开展业务。

今日午间，当当创始人李国庆再次发文称：“现在当当处在依法交接时期，我作为当当董事长，首要目的是要保证当当的正常经营，这一点不用担心。请员工也安心工作，目前组织架构不变，大家各司其职。有盖章或者付款的需求，请联系我或者赴新当当新总部。当当股东之间出现了一些纠纷是暂时的。”

当当 (3)

以下为李国庆微博全文：

来自李国庆的一封信：

各位小股东、同事、行业同仁：

大家好!十分感谢当当公司各位小股东、广大员工的信任、支持与付出。作为当当公司的创始股东，在公司成立后长达 20 余年的时间里，我一直实际负责公司的经营管理，带领当当公司以及团队不断发展壮大。

到目前为止，我和俞渝仍然共同持有公司90%以上股权，由谁来担任当当公司的CEO、董事长，负责领导当当公司，这原是家事。 4 年前，由于俞渝与我之间对公司的经营管理存在很大分歧，出于维系家庭关系稳定、和谐等因素，我主动做出退让，双方约定：由俞渝管理当当公司 3 年， 3 年之后，俞渝需要把当当公司的管理权交还给我。如今 4 年已过，俞渝依旧没有交还公司管理权之意。

俞渝与我之间的离婚案件正在审理过程中，尽管我是当当公司的唯一创始人，带领当当公司长达 20 余年，但俞渝一再使用侮辱、诽谤、拖延等手段，意图在财产分割时获得不当优势。我相信法律的公正性，股权作为夫妻共有财产，夫妻双方各自分得一半实属天经地义。

在我与俞渝产生分歧之时，当当公司的小股东出于信任和认可全力支持我，便使我获得了当当超过半数股份股东的支持，同时我也依法被选举为公司的董事长、CEO。在此，我再次谢谢当当股东的信任。我有责任、有决心带领当当的股东、管理层以及全体员工重整旗鼓、再创辉煌。

争产不是我的初衷，而是出于对当当过去几年痛失战略机遇深感痛心。在被迫离开当当的几年时光里，我看着当当一而再、再而三地错失战机、背离当当初心越行越远，感到无比痛心、无法容忍。 5 年前我布局的：出版，电子书，网络文学，影业ip，实体店，文化地产，时尚自有品牌百货等，这每一个领域本来都有机会增长出一个新的当当网，本该获得老当当纸书同等的利润。更让我忧愤的是，我一再督促但缺乏流量支持的知识付费业务，缺少布局，毫无起色，以及已经初具规模的平台百货乏善可陈，日渐沉沦。

6 年前我力行的卓越用户体验不进则退!

再这样不思进取自甘堕落，再这样玩弄权术争权夺利，再这样刻薄对待股东，员工，伙伴和用户，何谈公司价值?哪来当当的明天?我个人二十年的心血付之东流固不足惜，可数十位小股东身家性命与当当捆绑在一起，他们的权益如何保障?

关于李俞之争，吃瓜群众只不过当成八卦在看，可对于我及众多小股东来说，这是一场自救运动，既是挽救我自己的权益，挽救小股东的权益，更是挽救当当，挽救未来，同时也是挽救俞渝，如果业务衰败，公司价值缩水，霸占再多股权也如同废纸。

在确保纸书市场份额的基础上，必须推动当当实现业务升级和转型。二十年吃同一碗饭，在互联网时代已属奇迹，但是优秀的领导者必须有清醒的判断：这碗饭还能吃多久?我的战略构想用一句话就可以概括：吃着碗里的，看着锅里的。这个锅就是要重构当当，使之成为中文世界最大的数字内容聚合分发平台。当当有这个潜能，我还有这个雄心，时候已经不早了，但现在仍然不晚。抓住内容产业全面升级的历史契机，发挥当当固有的用户和产业资源优势，拿出第二次创业的勇气和洞察，奋发踔厉，其命维新，实现凤凰涅槃，自我蜕变、超越和突破。

6 亿利润，百亿市值的当当从来不是当当人的目标，我们目标是 20 亿利润，百亿美金市值的当当!

与其说这四年我脱离当当，不如说是在思考老当当，探索新当当，为当当寻找和发现新的出路和突破口，设计和规划当当的蓝图和价值点。时不我待，当仁不让!老骥伏枥，使命必达!

尽管我对文化布局洞若观火，尽管我对当当豪情万丈，但我也深知我在带团队方面不足：我惯性的领导方式可能会在一定程度上抑制团队成员自主性、积极性、创造性。我自认在经历再次创业后已痛改前非。在早晚读书的管理中，我尝试充分发挥员工潜能和积极性，启用集体决策并颇有收效，带来了非凡业绩。但毕竟老狗走新道磕磕绊绊，拟提请董事会，批准我辞去当当CEO职务，为此我提请董事会，选举原当当高级副总姚丹骞出任CEO，我将仅保留当当董事长一职。

作为董事长，我希望在战略布局、核心高管选拔、投融资等方面发挥更大的作用，搭建高效的公司治理结构，最大程度减少对职业经理人团队的经营决策干扰。

和俞渝分居近 2 年半的时间里，我认为自己在处理与俞渝的大股东分歧、当当公司治理僵局等重要问题的思考上，已经茅塞顿开。当当的经营必须抛弃夫妻店治理思维，摒弃私人情感的干扰，必须转向一切为用户服务，必须为所有员工和股东利益着想!当当不仅是大股东的，也是小股东的，是为当当奉献青春的所有员工的，也是全行业陪伴我们发展壮大的同行同仁的，更是全社会认可当当的读者的。

现在我恳请大家，拿出智慧和勇气，携起手来解决当当的治理困境，使当当焕发出新的生机。也请大家支持我的提议，并欢迎大家推荐有洞察、有能力、有担当、敢拼搏的有志同仁，一起推动当当自我变革，脱胎换骨!

老员工特别是管理层，是公司的核心财富。我们共同打拼了二十年，荣辱与共，甘苦备尝。在当当即将踏上新征程，翻开新篇章之际，我愿张开双臂，与每一位老当当人热烈拥抱，感恩你们为当当付出的青春和汗水。我也想与诸位相约：而今迈步从头越，期待你我携手并肩，一起走过下一个二十年!

请大家支持我和丹骞工作，一起推动当当再创辉煌!

当当董事长李国庆

二〇二〇年六月三十

网友热搜:

当当购书官网当书店网当当网的经营模式当当网天海收购了当当网招聘最新消息当当网和京东哪个好当当网海外购真假当当国文阅器官网当当网畅销书排行榜当当网李国庆力挺李国庆父母
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM