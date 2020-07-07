当当称李国庆已经被警察带走

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当当称李国庆已经被警察带走

2020-07-07 11:28 · 稿源：站长之家

今日，当当网方面表示，李国庆已被警察带走。对此，李国庆方面暂未回应。早些时候，当当网官方微博发文称：“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。”

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