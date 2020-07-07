当当称李国庆已经被警察带走

近段时间，“地摊经济”掀起了一阵刷屏旋风，居然还出现了城管打电话叫商贩出来摆摊的“活久见”场面。一时间“摆摊”成为现象级热词，一场出门摆摊的全民狂欢正式上演。 纵观全国地摊市场，形形色色的小吃摊、服装摊、水果摊不在少数，但书摊却鲜有人提及。随着时代发展，报摊的消失已经成为必然，但是书摊却有回归的潜力。这不线下书摊还没开摆，当当网的 “线上逛书摊”活动已经先行一步，支好摊位开始营业了。 说起逛书摊，是