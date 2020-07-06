外太空闻起来是啥味道？NASA研发的太空味香水要来了

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息:你是否有想过外太空闻起来是什么味道呢?有宇航员曾将太空的气味比作“烧焦的牛排、覆盆子和朗姆酒”。

现在，多亏了Kickstarter的一项Eau de Space香水资金筹集活动，普通民众可能很快就能亲身体验这种神秘的气味了。

国外众筹网站Kickstarter目前已经筹集了近 25 万美元，试图将这种气味包装成一种名为“太空香水”的香水，提供给好奇、热爱太空的普通人使用。

具体来说，这款香水是一家名为Omega Ingredients开发的，该公司于 2008 年与美国国家航空航天局(NASA) 签约，以研制出一种有着外太空味道的香水。

在众筹网站Kickstarter的宣传页面上，“太空的味道”一词最初是用来“帮助宇航员在发射进入轨道之前进行训练”。尽管这种气味多年来只有宇航员能体验到，由于《信息自由法案》(FOIA)的多次要求，这终于获得配方。活动页面上写道：“我们与一些世界上最好的获奖香水制造商合作，获得了独家发布该产品的权利。”

根据众筹网站Kickstarter上的常见问题版块，这款香水将以四盎司(约 100 克)的瓶装出售，也可以批量订购。

该众筹活动将于 2020 年 8 月 17 日结束，感兴趣的小伙伴可以前往官网了解下。

（众筹网址：https://www.kickstarter.com/projects/eaudespace/what-does-outer-space-smell-like-nasa-designed-fragrance）



