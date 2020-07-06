OPPO：将参与完成英国首个5G SA网络搭建

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OPPO：将参与完成英国首个5G SA网络搭建

2020-07-06 08:48 · 稿源：站长之家

今日，OPPO宣布与沃达丰、爱立信合作，参与完成英国首个5G SA网络，并提供首个5G SA网络切片服务。

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