OPPO：将参与完成英国首个5G SA网络搭建

前段时间，OPPO 召开新品发布会，推出了 OPPO Reno4 系列 5G 视频手机，吸引了众多媒体和网友的目光。而在此次发布会中，全新的 ColorOS 7.2 也惊喜亮相，新增了诸多实用功能，为用户带来全新的使用体验。其中，「AI 修复」这一功能既有趣又实用，能够对老照片进行有效修复，让其焕发新生。据了解，「AI 修复」主要通过对于老照片的线条轮廓还原、色彩修复、细节复原三个方面实现修复。这一功能的操作流程相当简单，用户只需要将需