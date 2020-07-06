OPPO：将参与完成英国首个5G SA网络搭建

今日，OPPO宣布与沃达丰、爱立信合作，参与完成英国首个5G SA网络，并提供首个5G SA网络切片服务。
今日，OPPO宣布与沃达丰、爱立信合作，参与完成英国首个5G SA网络，并提供首个5G SA网络切片服务。
努比亚联合创始人倪飞回归中兴通讯，担任终端事业部总经理板上钉钉之后，近日，又有消息传出，一加CEO刘作虎将回归OPPO，同时担任OPPO、一加两个品牌的负责人。据网易科技报道，一加方面官方表
据外媒彭博新闻社 10 日报道，2020 年 5 月 27 日，OPPO 正式成为内地首家OpenChain 白金会员，与谷歌、微软、ARM等行业领军企业一起，参与开源许可标准的制定，共建更加健康的全球开源体系。 OpenChain 作为 Linux 基金会下的项目，旨在制定开源软件供应链标准，帮助各种组织更高效地解决开源许可证一致性地问题。通过 OpenChain 认证后，开源许可流程将更为轻松。目前 ARM、微软、谷歌、高通等各领域巨头纷纷加入 OpenChain，为
《新世纪福音战士》(EVA)是一部在动漫史上有着极高地位的“神作”，TV版上映至今 25 年，它依然是风靡世界的经典动画之一。也正因如此，每次EVA推出新的周边都能大卖，与EVA联名推出定制产品的合作厂商也数不胜数。为什么大家对OPPO手环EVA限定版的印象会比较深一些?OPPO 手环EVA限定版是一款融入设计考究、融入了超多EVA元素的联名产品。打开包装时，盒内的手环会随着左右两边盖子的打开缓缓升起，充满仪式感。它的外观设计灵感来
6月8日，OPPO Reno4系列5G视频手机新品发布会正式举行。除手机以外，定位“时尚健康”的OPPO手环也在此次发布会上正式与大家见面，这也是继OPPO Watch系列之后OPPO智能穿戴产品的又一
今日，久未公开露面的前魅族科技高级副总裁李楠在微博晒出一段产品开箱视频——OPPO Ace2 EVA限定版，并自我调侃称“据说我沧桑了，变瘦了，而且，不再打篮球了”。除了
【 2020 年 6 月 5 日】今天，OPPO Reno4 系列5G视频手机新品发布会正式举行。除手机以外，定位“时尚健康”的OPPO手环也在此次发布会上正式与大家见面，这也是继OPPO Watch系列之后OPPO智能穿戴产品的又一新作。全新OPPO 手环具备连续血氧监测功能，可实现“睡眠 8 小时，守护 2 万次”，在睡眠中每秒监测血氧饱和度;还有 12 种专业运动模式和多项便捷功能，与年轻用户的生活节奏“最合拍”。颜值方面，手环延续了OPPO一贯的审美?
伴随着各大手机厂商逐渐取消3.5mm耳机孔，TWS真无线蓝牙耳机已经成为普通消费者必备的产品。OPPO在今年4月发布了售价仅299元的OPPO Enco W31真无线耳机，内置双蓝牙5.0芯片，94ms的延时体验，真爱粉的配色，瞬间点燃消费者的热情，成为观看视频和游戏开黑的极品选择。然而，不满足于此的OPPO继续发力，在近日OPPO Reno4发布会上，再度推出旗下首款主动降噪真无线耳机产品OPPO Enco W51，主打“音乐通话都清晰”的OPPO降
DoNews 6月11日消息（记者 丁凡）今日凌晨，谷歌正式推出了Android 11 Beta 1。当前谷歌Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 4、Pixel 4 XL等机型可以尝鲜Android 11 Beta 1。OPPO宣布将在本月为Find X2、Find X2 Pro推送Android 11 Beta 1版本的系统更新，这将是国内第一家提供Android 11的手机厂商。从目前爆料来看Android 11将进一步强化对用户隐私的保护。Android 11 中，无论是新应用还?
6月24日 北京今日，OPPO与微软共同宣布，OPPO手机智能助理Breeno语音开放“召唤小冰”能力一年之际，双方合作再次深化。微软小冰与OPPO Breeno团队加速合作，不断打造和更新更符合OPPO生态的AI技能，提升微软小冰在Breeno语音中的产品体验。微软小冰最新解锁的一系列技能中，大幅提升了日常话题交流的丰富性。Breeno语音与微软小冰两个AI联动配合，为用户带来更加丰富精彩的双AI互动体验。去年夏季，OPPO与微软达成合作。依托微软?
今日，针对“刘作虎担任OPPO一加两个品牌负责人”的报道，一加方面回应称，刘作虎是一加CEO的身份没有变化，与此同时，担任了欧加的首席产品体验官，为欧加的产品规划和发展贡献自己所能。
2019 年 11 月 20 日，「轻快无边界」的 ColorOS 7 正式发布。围绕「快」，ColorOS 7 除了带来系统底层优化，同时加入诸多效率操作，让 ColorOS 7 体验更畅快。2020 年 6 月 5 日，ColorOS 7.2 随 OPPO Reno4 系列一同发布，该版本在拥有原本的「轻快」体验之外，还带来全新的「AI 应用预启动」功能，大幅提升应用启动效率，帮助用户快人一步，决胜于毫秒之间。AI 自主学习，越用越懂你ColorOS 7.2 内置 AI 模型，能自主学习用户在
现如今，快充已经是中高端手机的标配，而在各种快充技术中，OPPO旗下的VOOC闪充堪称鼻祖级的存在，“充电5分钟、通话2小时”的宣传语更是成为不可复制的经典之作。随着Reno4系列的上
6月29日消息，据国外媒体报道，有传言称，联发科无线通信业务部门总经理李宗霖（TL Lee）已离职，并加入OPPO负责手机芯片部门。据悉，该公司启动了“马里亚纳计划”（Mariana Plan），开发自己的手机芯片，暂定名为OPPO M1。有消息称，该公司早在去年11月就在内部文件中提到了该计划，该计划由去年10月刚成立的OPPO TMG技术委员会提供投入和支持。知情人士透露，OPPO从去年开始加大设计自主移动芯片的努力，包括从其供
6月12日，OPPO新机OPPO Reno 4/4 Pro今日正式开售！OPPO Reno4标准版8GB+128GB售价2999元；8GB+256GB售价3299元。Reno4 Pro 8GB+128GB售价3799元；12GB+256GB售价4299元。OPPO也按照惯例为首销
日前，OPPO在线上举行OPPO Reno 4系列5G视频手机新品发布会，并正式推出了OPPO Reno 4系列手机、OPPO Enco W51降噪耳机、OPPO 手环以及OPPO 5G CPE T1 移动路由器四款产品。其中，OPPO 5G CPE
今天OPPO社区用户检测到了OPPO Reno 10 倍变焦版、Reno ACE的ColorOS 7. 1 正式版更新消息。据悉，ColorOS 7. 1 是今年 3 月份随OPPO 5G全能旗舰Find X2 系列一同亮相的定制版本，虽然只是ColorOS7 的小迭代，但却带来了一系列收到用户好评的功能，如录音转文本、超级文本、UI First等。手持两款机型的用户不妨升级到最新的版本，第一时间进行体验。（OPPO社区用户发布了OPPO Reno 10 倍变焦版软件更新界面截图）在版本特性介绍中?
前段时间，OPPO 召开新品发布会，推出了 OPPO Reno4 系列 5G 视频手机，吸引了众多媒体和网友的目光。而在此次发布会中，全新的 ColorOS 7.2 也惊喜亮相，新增了诸多实用功能，为用户带来全新的使用体验。其中，「AI 修复」这一功能既有趣又实用，能够对老照片进行有效修复，让其焕发新生。据了解，「AI 修复」主要通过对于老照片的线条轮廓还原、色彩修复、细节复原三个方面实现修复。这一功能的操作流程相当简单，用户只需要将需
6 月 11 日，Google 正式发布了Android11 首个 Beta 版本，与往年通过 I/O 大会发布不一样，Android 11 Beta 首个版本此次通过 Google Developer 博客上宣布发布。ColorOS 率先跟进并预告了 Android 11 Beta 1 即将在 OPPO Find X2 系列上开启尝鲜体验，而 OPPO 也将是国内首批提供 Android 11 Beta 尝鲜体验的手机厂商。 认证为 OPPO 软件工程师的微博账号称 OPPO 将于 6 月 22 日前开启 Android 11 Beta 版的尝鲜，OPPO Find X2
2020年6月5日，OPPO正式发布OPPO Reno4系列——OPPO Reno4 Pro和OPPO Reno4两款手机。延续“5G 视频手机”的定位，OPPO Reno4系列围绕视频拍摄功能做了全方位升级，尤其是极端场景——夜景的视频拍摄，做出了硬件、软件深度结合的全新突破。发布会后，OPPO Reno产品线总经理李杰及OPPO高级影像工程师范宇共同接受了记者的专访。关于超级夜景视频OPPO Reno4 系列延续了Reno系列影像强劲、视频突破的产品亮点，在OPPO Ren
6月11日消息，在Android 11 Beta 1上线之后，OPPO宣布将在本月为Find X2、Find X2 Pro提供Android 11 Beta版本，这将是国内第一家提供Android 11的手机厂商。据悉，Android 11面向开发者推出气
图片版权，字体版权一直都是困扰自媒体的难题。网上搜索下载的字体版权无法保证，一旦侵权动辄赔偿几万甚至几千万。之前的“实习生用微软雅黑字体..
4轮融资、总计84亿融资，对于一家电动汽车初创企业不可谓不少，但对于拜腾来说似乎还不够。上周，被央视点名“烧光84亿造不出量产车”的..
特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)兑现了承诺，真的在周日公布了特斯拉品牌的“做空短裤”。马斯克上周表示，将生产“做空短裤”送给做空特斯..
如今有不少视频制作者，都想要让自己的视频内容更加丰富，其中一个方法就是在视频中使用丰富多样的字体。面对众多传统字体，很多人表示都不满意，..
小暑节气的由来习俗介绍。小暑是二十四节气中的第 11 个节气，时间点在每年公历 7 月 6 日- 8 日之间。暑，是炎热的意思，小暑为小热，还不十分热..
7月6日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交网络上透露，该公司已开始售卖限量版“做空短裤”（short shorts）。图片来自特斯拉官方如..
7月6日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是比较罕见的英语题，不过比较简单，问题是“All of____are from China.”叫你填写里面的them还是their，下..
对于不少用户来说，从Windows 10 Build 20161开始，就能体验上全新的开始菜单了，那么新系统的感受是怎么样的呢？有外媒就对新系统版本进行了简单..
【TechWeb】7月6日消息，创业板上市公司汉鼎宇佑昨天对外发布公告称，公司通过全资子公司汉鼎宇佑科技有限公司（Hakim Unique Technology Limited..
【TechWeb】7月6日消息，昨天下午15点，瑞幸咖啡召开特别股东大会，会议投票通过了对陆正耀、黎辉、刘二海及Sean Shao的董事罢免议案。同时，会议..
不可否认的是，狂砸广告的效果的确立竿见影，但成本急速攀升也是K12 在线教育机构们预料之中的昂贵代价。以低价课为例，投放一个 9 元课，还要赠送..
今天，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局发布9个新职业：区块链工程技术人员、城市管理网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操..
让用户记住自己的品牌，是每个厂商的终极梦想。厂商们会为此不惜重金请明星代言、设计洗脑广告词、冠名综艺、投放无孔不入的广告......你可能也有..
这两年，创业之风一直在吹，大家都在很多人都在追求自己做老板，从而实现财务自由。新手总是在项目之间徘徊，因为他们不知道项目的背后是需要流量..
地平线零之曙光马上在8月7日就要在steam上正式发售PC版本了，很多玩家还不清楚地平线零之曙光的PC配置要求是什么，下面就来为大家分享一下地平线零..
7月5日晚间，理想汽车CEO李想在朋友圈转发一篇名为《300人吃掉5000万零食、一盒名片上千，拜腾怎样烧掉了84亿?》的文章，并评论称：“行政要求出..
很多人都知道，网易品牌账号的H5 内容等经常因为新奇有趣，在朋友圈或者其他平台上刷屏。但你知道它们是怎么来的吗?其实，超过90%网易的爆款内容..
围棋国手柯洁今天在个人微博上宣布，从今日起个人无限期退博，同时谢谢大家一路以来的关注。柯洁没有透露退出微博的原因，可能是和他个人性格比较..
柯洁宣布退出微博，曾与AlphaGo进行人机大战。知名棋手柯洁 7 月 5 日在其个人微博 @棋士柯洁 发文宣布，从即日起无限期退出微博，并感谢大家对..
几年前Debbie Gartner(黛比·高德纳)因生意失败，欠下 20 多万美元的债务。关闭地板业务后，她开始写博客，内容主要是关于装修相关的专业知识。为..