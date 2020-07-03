检察机关提前介入老干妈被伪造印章案 了解案情引导侦查

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息：今日，针对“腾讯起诉老干妈拖欠广告费”一事，贵阳市南明区人民检察院表示，目前，贵阳市南明区人民检察院已指派检察官提前介入，了解案情，引导侦查。

贵阳市南明区人民检察院通报称， 2020 年 4 月，腾讯公司以贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司(以下简称“老干妈公司”)拖欠广告费为由请求查封、冻结该公司 1624 万余元财产。 6 月 30 日，老干妈公司发布声明，称从未与腾讯公司进行过任何商业合作并已向贵阳警方报案。 7 月 1 日，贵阳市公安局双龙分局通报，犯罪嫌疑人曹某、刘某利、郑某君伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议，以便获取推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，后通过互联网倒卖非法获利。现三名犯罪嫌疑人已被采取强制措施。

6 月 29 日，广东省深圳市南山区人民法院发布民事裁定书称，腾讯请求查封冻结贵州老干妈公司名下价值人民币1624. 06 万元的财产。腾讯称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉。

7 月 1 日，贵阳公安双龙分局发布通报称，经初步查明，系 3 名犯罪嫌疑人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。

针对此事，老干妈方面回应称，腾讯公司从来没有催收过广告费，老干妈也没有与腾讯合作过。警方通报的 3 人也没在老干妈工作过。虽然收到了法院裁定书，但目前并没有执行。

腾讯方面回应称，一言难尽，为了防止类似事件再次发生，欢迎广大网友踊跃提供类似线索，通过评论或私信留言。腾讯自掏腰包，准备好一千瓶老干妈作为奖励。