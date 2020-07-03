检察机关提前介入老干妈被伪造印章案 了解案情引导侦查

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 老干妈最新资讯 > 正文

检察机关提前介入老干妈被伪造印章案 了解案情引导侦查

2020-07-03 15:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息：今日，针对“腾讯起诉老干妈拖欠广告费”一事，贵阳市南明区人民检察院表示，目前，贵阳市南明区人民检察院已指派检察官提前介入，了解案情，引导侦查。

QQ截图20200703151345.jpg

贵阳市南明区人民检察院通报称， 2020 年 4 月，腾讯公司以贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司(以下简称“老干妈公司”)拖欠广告费为由请求查封、冻结该公司 1624 万余元财产。 6 月 30 日，老干妈公司发布声明，称从未与腾讯公司进行过任何商业合作并已向贵阳警方报案。 7 月 1 日，贵阳市公安局双龙分局通报，犯罪嫌疑人曹某、刘某利、郑某君伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议，以便获取推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，后通过互联网倒卖非法获利。现三名犯罪嫌疑人已被采取强制措施。

腾讯，QQ

 6 月 29 日，广东省深圳市南山区人民法院发布民事裁定书称，腾讯请求查封冻结贵州老干妈公司名下价值人民币1624. 06 万元的财产。腾讯称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉。

7 月 1 日，贵阳公安双龙分局发布通报称，经初步查明，系 3 名犯罪嫌疑人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。

针对此事，老干妈方面回应称，腾讯公司从来没有催收过广告费，老干妈也没有与腾讯合作过。警方通报的 3 人也没在老干妈工作过。虽然收到了法院裁定书，但目前并没有执行。

腾讯方面回应称，一言难尽，为了防止类似事件再次发生，欢迎广大网友踊跃提供类似线索，通过评论或私信留言。腾讯自掏腰包，准备好一千瓶老干妈作为奖励。

网友热搜:

qq怎么领取腾讯会员腾讯微博网页版官网腾讯手机游戏排行榜张小军腾讯漫画家腾讯形象店携程是阿里还是腾讯的阿里云腾讯云京东云腾讯投资的公司名单腾讯股票腾讯会议app
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM