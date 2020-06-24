紧随谷歌、脸书，微软增加多元化投资以增加黑人员工数量

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紧随谷歌、脸书，微软增加多元化投资以增加黑人员工数量

2020-06-24 14:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:近期，谷歌、Facebook等大型科技公司纷纷推出新的措施，提高黑人员工的比例，现在微软也加入到这一行列中来了。

周二，微软宣布制定了一个五年多样性目标，以解决办公室的种族不平等问题。微软表示，将再增加1. 5 亿美元的多元化和包容性投资，到 2025 年将美国的黑人和非裔人力经理、高级个人贡献者和高级领导人数增加一倍。

微软 (3)

微软在这里的一篇博客文章中说，在未来五年内，微软将采取措施解决公司内其他弱势群体的需求，包括拉美裔和拉丁裔群体。

乔治·弗洛伊德(George Floyd)之死在美国引发了反对种族不平等的抗议活动，同时也迫使企业正视在美国企业界仍然普遍存在的歧视的问题。

本月早些时候，谷歌公司承诺向黑人企业提供1. 75 亿美元资金，并在公司内部进行了一些更改，以支持黑人雇员和黑人代表。该公司承诺到 2025 年将更多的黑人雇员增加到高级领导层中，并将总领导层中来自少数族裔的的高管数量增加至30%。

本月中旬，Facebook也，将向黑人拥有的企业和组织投入 2 亿美元。并计划在未来 5 年终，Facebook还将致力于将公司领导层中有色人种的比例提升30%。

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