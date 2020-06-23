工信部：石墨烯散热技术在华为5G产品中得到创新应用

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工信部：石墨烯散热技术在华为5G产品中得到创新应用

2020-06-23 14:09 · 稿源：站长之家

今日，工信部表示，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板华为MatePadPro5G，搭载了超厚3D石墨烯散热技术。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。随着5G手机换机潮和基站建设高峰到来，由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望迅速扩大在电子设备散热方案中的应用。

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