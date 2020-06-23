工信部：石墨烯散热技术在华为5G产品中得到创新应用

今日，工信部表示，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板华为MatePadPro5G，搭载了超厚3D石墨烯散热技术。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。随着5G手机换机潮和基站建设高峰到来，由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望迅速扩大在电子设备散热方案中的应用。
今日，工信部表示，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板华为MatePadPro5G，搭载了超厚3D石墨烯散热技术。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。随着5G手机换机潮和基站建设高峰到来，由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望迅速扩大在电子设备散热方案中的应用。
工信部今天发布关于加强呼叫中心业务管理的通知，要求各地通信管理局、运营商、呼叫中心加强骚扰电话治理，保护用户合法权益。工信部在通知中部署了加强准入管理、加强码号管理、加强接入管理
根据工信部今天发布的2020年第一季度电信服务质量报告，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心当季受理用户关于不良手机APP应用的有效投诉43191件次，环比下降5.25％，并联合应用商店、安全检测厂
相信很多人都有过被95/96开头号码骚扰的经历，但一直以来，并没有什么很好的解决办法。不过，工信部已经注意到这个问题，将加大力度整治了。6月18日，工信部发布《关于加强呼叫中心业务管理的
【TechWeb】6月12日消息，据工信部官网发布的消息，6月10日，针对近期央视新闻曝光手机APP侵害用户权益的问题，我部依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，并对发现存在问题的企业进行了集中约谈，要求相关企业于6月17日前完成整改。此前，据央视新闻调查，部分手机App频繁自启动，甚至出现十几分钟访问手机照片和文件两万多次，搜集个人隐?
今日，工信部发布《2020 年第一季度电信服务质量有关情况通告》称，通过行业自律， 12321 受理中心联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的 51 款不良手机应用进行了下架处理
今日，工信部发文称，为加强骚扰电话治理，保护用户合法权益，工业和信息化近日印发《关于加强呼叫中心业务管理的通知》，要求各地通信管理局、基础电信业务经营者和呼叫中心业务经营者加强准入、码号、接入、经营行为管理，坚决落实骚扰电话治理相关要求，有效遏制呼叫中心拨打骚扰电话扰民问题。
6月11日消息，工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020年第7批），特斯拉（上海）有限公司特斯拉Model3标准续航版在列，储能装置种类为磷酸铁锂电池。需要注意的是，工信部网站上的文
今日，工信部发布《2020 年第一季度电信服务质量有关情况通告》称，一季度， 12321 受理中心接到不良手机应用有效投诉 43191 件次，环比下降5.25%。通过行业自律， 12321 受理中心联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的 51 款不良手机应用进行了下架处理。
经过一段时间的发展，我国5G服务取得了不错的成绩。在工信部新闻宣传中心举行“5G发牌一周年”线上峰会上，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，基础电信企业建设5G基站超过 25 万个，5G用户超过 3600 万。
随着智能手机的普及，各种App铺天而来。许多App在安装的时候都会给出提醒，需要访问权限，许多朋友由于想快点使用都没有留意给了App哪些权限。近日，据央视新闻报道，部分App就存在收集用户信
【 TechWeb 】6月11日，刚刚上市的超长续航智能轿跑小鹏P7再次于工信部网站发布新版本的车型公告，与原公告相比，其后续长续航车型、后驱超长续航车型智享版及尊享版、四驱高性能车型NEDC综合续航里程均有不同程度提升。提升后续航数据及与原版本相比变化数据如下：据悉，此次P7的NEDC综合续航里程提升有两方面原因，第一，将原本仅后驱超长续航智行版拥有的X-Pedal驾驶模式搭载至其余各版本车型。X-Pedal驾驶模式可在用户驾驶时带
今日，工信部称，工信部等多部委发布关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定。按照《积分办法》要求，此次修改明确了2021- 2023 年新能源汽车积分比例要求，分别为14%、16%、18%。
6 月 19 日，中国工业和信息化部科技司公布《在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业》名单(排名不分先后)，以示对科技抗疫的人工智能企业的肯定和鼓励。普渡科技因用智能技术在防疫抗疫中发挥了积极作用，有效践行了企业社会责任，取得了良好社会效果，有效践行了企业社会责任，荣登本次名单前列。2020 年 2 月 4 日，工业和信息化部科技司向社会发布了《充分发挥人工智能赋能效用 协力抗击新冠疫情的倡议书》。普渡
今日，工信部发布了《 2020 年1- 5 月通信业经济运行情况》，数据显示，1- 5 月，电信业务收入累计完成 5741 亿元，同比增长2.8%，增速同比提高2. 5 个百分点，较1- 4 月增幅提高0. 5 个百分点。
【TechWeb】6月10日消息， 工业和信息化部近日发布《关于电信服务质量的通告（2020年第2号）》，从电信用户投申诉情况、电信服务监管情况、经营及消费提示等三个方面，对2020年第一季度电信服务质量有关情况进行了通告。电信用户投申诉方面，一季度，工业和信息化部及各省、自治区、直辖市电信用户申诉受理机构受理电信用户申诉36454件，环比下降26.7%。12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称12321受理中心）受理用户关?
6 月 10 日，针对近期央视新闻曝光手机APP侵害用户权益的问题，我部依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，并对发现存在问题的企业进行了集中约谈，要求相关企业于 6 月 17 日前完成整改，逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
6月18日消息，工信部发布了2020年1-5月通信业经济运行情况。截至5月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.92亿户，同比增长0.2%。其中4G用户数为12.79亿户，在移动电话用户总数中占比为80.3%，较4月末比重提高0.3个百分点。TIM图片20200618164709固定宽带接入用户方面，截至5月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.62亿户，同比增长7%，比上年末净增1253万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.
6月18日消息，根据工信部公布的数据显示，1-5月，电信业务收入累计完成5741亿元,同比增长2.8%，增速同比提高2.5个百分点，较1-4月增幅提高0.5个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为5847亿元，同比增长19.1%，增速较1-4月提高0.1个百分点。电信用户发展方面，截至5月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.92亿户，同比增长0.2%。其中4G用户数为12.79亿户，在移动电话用户总数中占比为80.3%，较4月末比重
5 月 25 日，工信部部长苗圩在人民大会堂“部长通道”表示，中国每周大概增加 1 万多个5G基站， 4 月份增加5G客户 700 多万，中国5G客户累计超 3600 万。苗圩称，5G从今年以来加快了建设速度。虽然受疫情影响，1、 2 月份甚至 3 月份可能受到一些影响，但是各个企业还在努力加大力度，争取把时间赶回来。现在在祖国大地上，我们每一周大概要增加 1 万多个5G的基站。 4 月份，我们5G的用户一个月增加了 700 多万，累计已经超过了 36
今日，在十三届全国人大三次会议第二次全体会议结束后，工业和信息化部部长苗圩走上“部长通道”，就促进中小企业发展、推进新能源汽车发展、发挥5G辐射带动作用等热点问题回答媒体记者提问。
DoNews 6月23日消息（记者 刘文轩）在线平面设计平台Canva完成最新一轮6000万美元的融资，由红杉资本中国基金与澳大利亚黑鸟联合领投，费利西斯风..
DoNews6月23日消息（记者 翟继茹）23日，高德方面透露，目前大部分手机的芯片都支持多个卫星定位系统，80%的手机芯片支持北斗，在这些手机上使用高..
没有什么能拦住基建狂魔！据国铁集团消息，6月23日，中国铁路在建的最长隧道斜井“高黎贡山隧道1号斜井”取得重大突破，主井顺利掘进到..
DoNews6月23日消息（记者 翟继茹）23日，针对饿了么一外卖员确诊新冠肺炎，并在每日优鲜四条站点上接过单一事，每日优鲜方面回应表示，立即关闭每..
一场疫情，改变了很多行业。今天举办的第四届世界智能大会云云主题峰会上，腾讯公司首席运营官任宇昕发表主题演讲时表示，经过这次疫情，中国不再..
据外媒报道称，此前只能与Pro Display XDR显示器一起购买的配件，现在苹果终于放开了。从报道来看，苹果官网上架了2米长的雷电3 Pro线缆，其售价1..
DoNews6月23日消息（记者 程梦玲）字节跳动旗下短视频平台TikTok宣布加入WePROTECT全球联盟（WePROTECT Global Alliance），以打击线上儿童性剥削..
微信、支付宝普及之后，现在还有谁购物是经常用现金的吗?日常生活中恐怕很少了，钱包也不怎么装钱了，带的多是卡证等物品。得益于移动支付普及，..
作为最早入华的日系品牌，三菱汽车在促进国产车发展过程中，三菱功不可没，堪称国产车教父。不过如今三菱在国内的存在感越来越弱，甚至被传出要退..
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，已有研究机构预计今年全球智能手机出货量将下滑超过10%，5G手机预计也会受到一定的影响，可能会低于预期..
【TechWeb】6月23日消息，广东网信办官方微信公号发文称，6月22日，在国家网信办指导下，广东网信办会同省“扫黄打非”办、省教育厅、省公安厅、省..
随着中国资本市场日新月异的发展,A股市场涌现出了一大批业绩优良的上市公司,同时随着今年货币流动性宽松预期等诸多利好政策,当前A股市场热点题材层..
6 月 20 日，由鼓楼区科学技术局主办的“ 2020 南京创新周中华门潮科技大赛-全民电竞互动赛”在南京鼓楼区水木秦淮文化艺术街区如期开赛。LUCI此次..
今日，针对“饿了么确诊外卖员在每日优鲜顺四条站点接单”一事，每日优鲜回应称，立即关闭每日优鲜在饿了么外卖平台的服务。立即关闭顺四条站点，..
如果你正在使用微软Windows 10系统和Outlook邮件客户端，最近几天突然发现不能用了，那你并不孤单，因为这都是Windows 10的某个补丁惹的祸。如果你..
马斯克真是浑身上下自带流量属性的硅谷钻石王老五。5月初，他和女友、加拿大歌手“小仙女”格莱姆斯的第一个孩子出生，没想到因为取了X..
【TechWeb】6月23日消息，三七互娱发布《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的公告》，将此次非公开发行股票募集资金总额由原来的45亿..
6月23日消息，万达电影在《关于万达电影股份有限公司 非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》公告中提到，受疫情影响 ，公司短期内面临较大的..
2020 年，汽车行业面临全新变局。存量市场竞争加剧，有效线索成本高企，投放预算进一步压缩，重重压力下，车企将营销关注点转向“效果”这个关键词..
大多数人都在忙着感喟那些没有躲过、或是正在遭受“黑天鹅”危机的“大生意”们，却甚少留意宠物经济这个与许多人日常生活息息相关的生意，竟天然..