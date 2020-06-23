工信部：石墨烯散热技术在华为5G产品中得到创新应用

6 月 19 日，中国工业和信息化部科技司公布《在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业》名单(排名不分先后)，以示对科技抗疫的人工智能企业的肯定和鼓励。普渡科技因用智能技术在防疫抗疫中发挥了积极作用，有效践行了企业社会责任，取得了良好社会效果，有效践行了企业社会责任，荣登本次名单前列。2020 年 2 月 4 日，工业和信息化部科技司向社会发布了《充分发挥人工智能赋能效用 协力抗击新冠疫情的倡议书》。普渡