映客回应被约谈：将会认真排查积极整改 加强审核力度

多少企业躲过了发展中的风浪,却倒在了这场特殊的疫情之中......但是与之相反的是,直播企业的发展动力却是只增不减。以虎牙为代表:见证直播企业的蓬勃发展在无法见面的日子,我们把生活共同搬到了网上,直播的即时性与互动性,为疫情中的人们带来了难得的沟通与陪伴。直播,可以说是当今最流行的表达方式。而虎牙直播作为中国领先的游戏直播平台,一直以其丰富的直播内容和高清流畅的使用体验,受到广大用户的肯定和赞许。MAXHUB与虎牙的?