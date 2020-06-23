映客回应被约谈：将会认真排查积极整改 加强审核力度

站长之家(ChinaZ.com) 6月23日 消息:今日，针对“被国家网信办约谈一事”，映客方面回应称，映客没有借助免费“网课”推广“网游”，也没有利用“抽奖”、“竞猜”、“返利”等方式涉嫌组织网络赌博，但在直播过程中，有些主播的确存在一些违规行为，我们将会认真排查，积极整改，完善敏感词库、加强审核力度，将部分违规主播纳入跨平台禁播黑名单。
此外，映客还表示，将深入完善平台规则，严守道德与安全底线，不断提升内容质量，推动网络直播行业健康有序发展，共创清朗网络生态。
今日早些时候，国家网信办发文称，近期对国内 31 家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查，发现“虎牙直播”“斗鱼直播”“哔哩哔哩”“映客直播”“CC直播”“疯播直播”“欢乐直播”“花椒直播”“西瓜视频”“全民小视频”等 10 家网络直播平台存在传播低俗庸俗内容等问题。国家网信办指导属地网信办依法依规约谈上述平台企业，视违规情节对相关平台分别采取停止主要频道内容更新、暂停新用户注册、限期整改、责成平台处理相关责任人等处置措施，并将部分违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单。
国家网信办有关负责人表示，其中，秀场类直播乱象频发，一些女主播衣着暴露，一些男主播言行粗俗恶俗，低俗热舞、恶搞、谩骂等现象屡禁不绝;聊天类直播内容无营养无价值，甚至传播不良价值观;留言互动、弹幕和用户账号注册疏于管理，违法违规信息层出不穷。一些平台企业经营态度不端正，自身利益至上，有的借助免费“网课”推广“网游”，有的利用色情低俗内容诱导用户点击浏览并充值打赏，有的利用“抽奖”“竞猜”“返利”等方式涉嫌组织网络赌博。诸多直播乱象严重背离社会主义核心价值观，危害青少年健康成长，败坏社会风气，社会各界呼吁要严加整治。