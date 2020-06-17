B站发布了“锤人”类稿件管理办法：争议稿件将下线

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B站发布了“锤人”类稿件管理办法：争议稿件将下线

2020-06-17 19:01 · 稿源：站长之家

6月17日，哔哩哔哩创作中心发布了《关于“锤人”类稿件的管理办法(试运行)》，B站表示对争议性大的稿件，将按照争议程度添加争议标识，折叠，下线。

B站

B站表示，因近期B站平台注意到部分“锤人”类稿件(包括视频、专栏等)引发广泛争议和讨论，经过核对，发现这类稿件通常存在内容真实性不清、表达夸张，煽动性强、将他人动机目的揣测为恶意等问题，这些稿件涉及的UP主或用户常陷于舆论漩涡，乃至澄清后，声誉仍受到不可挽回的伤害 ， B站即日起将升级社区规则，对于“锤人”类稿件采取相应措施。同时，将建立专项客服团队接收用户对于此类稿件的合理质询。

1、内容真实性不清，表达夸张，煽动性强。

2、将他人动机目的揣测为恶意。

3、对他人进行严重的道德、法律指控。

这些稿件涉及的UP主或用户常陷于舆论旋涡，乃至澄清后，声誉仍受到不可挽回的伤害。

为了营造良好的社区氛围，保障用户的合法权益。根据《网络信息内容生态治理规定》关于打击网络暴力、侵犯用户隐私等行为的相关规定，即日起B站对社区规则进行相应升级，对于“锤人”类稿件将会采取如下措施：

1、对争议性大的稿件，将按照争议程度添加争议标识，折叠，下线。.

2、对于争议账号，将按照争议程度添加争议标识，校验实名信息，冻结账号能力，封禁。.

3、指控性质严重，纠纷情况复杂，须经司法、行政机关作出认定，将冻结账号，直至收到司法、行政机关反馈或纠纷解除。

4、在有客观证据之前，对相关稿件不予推荐、减少呈现。包括但不限于热门、排行榜、推荐、搜索等。

同时，B站也将建立7x24 小时专项客服团队，接收用户对此类稿件合理的质询。

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