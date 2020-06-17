京东：将通过香港IPO净筹资297.71亿港元 股票代号HK9618

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京东：将通过香港IPO净筹资297.71亿港元 股票代号HK9618

2020-06-17 08:41 · 稿源：站长之家

今日，京东在港交所发布公告称，将通过香港IPO净筹资297. 71 亿港元，全球发行1. 33 亿股，香港上市面向散户发行部分获得178. 9 倍认购，京东股票将于 6 月 18 日正式在港交所开始交易，股票代号HK9618，发行价每股 226 港元。

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