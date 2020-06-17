京东：将通过香港IPO净筹资297.71亿港元 股票代号HK9618

今日，京东在港交所发布公告称，将通过香港IPO净筹资297. 71 亿港元，全球发行1. 33 亿股，香港上市面向散户发行部分获得178. 9 倍认购，京东股票将于 6 月 18 日正式在港交所开始交易，股票代号HK9618，发行价每股 226 港元。
今日，京东在港交所发布公告称，将通过香港IPO净筹资297. 71 亿港元，全球发行1. 33 亿股，香港上市面向散户发行部分获得178. 9 倍认购，京东股票将于 6 月 18 日正式在港交所开始交易，股票代号HK9618，发行价每股 226 港元。
据港交所文件显示，京东通过港交所上市聆讯。据京东招股书显示，持股方面，刘强东持股4. 485 亿股普通股，占股15.1%，投票权为78.4%。腾讯持股5. 272 亿股普通股，占股17.8%，为最大股东，投票权为4.6%。沃尔玛持股2. 89 亿股普通股，占股9.8%，投票权为2.5%。
5月28日晚间，京东集团宣布战略投资国美零售，以 1 亿美元认购国美零售发行的境外可转债，初步转换价为每股股份1. 255 港元，这被认为国美零售和京东牵手合作。
据 36Kr 报道，快手已于近期与京东商城就电商直播业务达成战略合作，通过快手直播购买京东自营商品将不需要跳转。
据港交所文件显示，京东通过港交所上市聆讯。持股方面，刘强东持股4. 485 亿股普通股，占股15.1%，投票权为78.4%。腾讯持股5. 272 亿股普通股，占股17.8%，为最大股东，投票权为4.6%。沃尔玛持股2. 89 亿股普通股，占股9.8%，投票权为2.5%。
快手与京东正式签署战略合作：京东零售将优势品类商品提供给快手小店，双方共建优质商品池，由快手主播选品销售。快手用户将可以在快手小店直接购买京东自营商品，并能享受京东优质的配送、售后等服务。
今日有消息称，京东集团和快手将签战略合作，通过快手直接购买京东自营商品不需要跳转。
从前天开始，就有一条新闻频频出现在差评君视野里，媒体群、投资群、互联网群，哪哪都能看到它。。。快手与京东正式签署战略合作协议，以后通过快手直播可以直接买京东的东西了!
据天眼查网站显示，北京京东世纪信息技术有限公司在5月7日新增行政处罚信息一条，北京市市场监督管理局对该公司作出警告和罚款500000元的行政处罚，处罚的原因是“利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”。
直播带货从李佳琦时代到薇娅，再到现在的新进直播网罗永浩，可以说是风生水起。据悉老罗即将联合京东金融搞一场直播，全场都是京东金融 618 分期大促，不容错过。 6 月 5 日晚上 8 点，老罗和大家相约在抖音，来一场“薅羊毛”直播秀。直播间与老罗激情相遇今年，京东金融 618 魔性TVC给足了观众洗脑效应，告诉大家羊毛党的春天要来了， 24 期免息从“毛”薅到“肉”。本次直播还会迎来一位神秘的人物与老罗搭档，广告中三位网红主
就在 21 日晚上，中概股被美股市场“制裁”。此番京东上市，参与打新必将火力全开，因为京东如今已具备了“天时地利人和”，万事俱备就差最后上市这一“东风”了，为何如此说呢?且听下文道来。 京东上市之“天时” 京东现已发布了财报，显示京东 2019 全年同比增长24.9%;净利润同比增长211%，并预计 2020 年第二季度的净营收将同比增长20%至30%。发布财报后，京东如今在美股市场已经创出了历史新高。京东选择在发布靓丽的财报后上
版权素材行业迎来了新的搅局者。投资界(ID：pedaily2012)获悉，日前京东版权素材中心悄悄上线，这是全国电商行业中首个大型免费版权素材平台，面向全量商家和京东平台达人用户免费开放。京东方面表示，该平台可为数十万商家、达人一年节省至少上亿元的版权素材成本，并规避商家的侵权风险。除此之外，京东还在平台服务上搭建了版权保护确权和维权体系，针对商家日常运营建立了版权知识内容体系。视觉中国的蛋糕又要被分掉一块?京东
据彭博社报道，目前，京东与网易已向香港交易所提交上市申请，且通过上市聆讯。
京东与快手的确达成了战略合作，用户将可以通过快手购买京东自营商品，无需跳转，且不仅限于“6·18”期间，而是长期合作。这场合作不但为“6·18”加了佐料，还让视频平台与电商的联合从草莽转向正规化。
继网易(09999.HK)之后，国内第二大电商京东(09618.HK)也正式迈出了赴港"二次上市"的第一步。 6 月 8 日，京东赴港二次上市正式招股，艾德一站通 10 倍融资打新京东正火热进行中! 京东新股概况 招股价：最高公开发售价 236 港元 一手入场费：11918. 91 港元 申购日期： 6 月 8 日至 6 月 11 日 中签公布时间： 6 月 17 日 上市日期： 6 月 18 日 绿鞋机制：有 保荐人：瑞银、美银证券、中信证券 单凭京东在美股超160%的最高历史涨
京东在港交所公告称， 6 月 8 日（星期一）上午九时开始香港公开发售，预期 6 月 11 日（星期四）定价， 6 月 18 日上午九时正在香港联交所交易。在港上市最高公开发售价为 236 港元/股，将发行1. 33 亿股发售股份。
在最近京东618开启了叠蛋糕的活动，其中是可以进行组队游玩的，很多玩家还不清楚如果组队了要怎么退队，下面就来为大家分享一下心得。
2020年京东的618年中优惠活动来袭，这次京东又搞了新花样，开启了一个京东生日趴叠蛋糕的小游戏，很多人还找不到这个叠蛋糕的活动在哪进，下面就来为大家分享一下。
6 月 8 日，京东在港交所公告称，将于 6 月 8 日（星期一）上午九时开始香港公开发售，预期 6 月 11 日（星期四）定价， 6 月 18 日上午九时正式在香港联交所交易。在港上市最高公开发售价为 236 港元/股，将发行1. 33 亿股。
6 月 1 日零点，京东 618 正式开启。这是疫情以来第一个全民购物节，开场后第一小时，海量用户涌入会场开始抢购，火爆场面远超预期，体现了中国经济活力和韧性。其实，不止C端，作为京东技术与服务对外输出的核心通道，京东智联云在京东 618 也针对B端用户推出“京东智联云 618 大促”，钜惠不断，惊喜连连。京东 618 期间，“京东智联云 618 大促”下设主会场、PaaS产品专场、云安全专场、AI产品专场、SaaS专场、商家赋能专场及城
一年一度的京东电脑数码 618 购物狂欢节再次来临，惠普、索尼、雷蛇、猫王、BOSE、等多家电脑数码大牌也齐聚京东开启深度合作，共同上线了京东 17 周年联名款“京东超级盒子”，产品覆盖影像、PC、键鼠等多个品类，高颜值独家尖货尽显京东主场实力！同时，各大品牌也在微博上艾特京东电脑数码官微，在线争夺京东电脑数码 618 的C位，网友们纷纷留言道：这届电脑数码 618 的限定礼盒，简直是又酷又飒，风骚走位秀翻全场啊！京东电脑