滴滴正式起诉性侵视频表演者及涉黄直播平台“星恋直播”

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息：今日，滴滴发文宣布正式起诉“性侵视频”表演者及涉黄直播平台星恋直播。

滴滴表示， 6 月 10 日，看到网传“滴滴司机性侵直播”后立即报警，并全力协助警方追查。根据警方调查结果，网传视频中车某涛、部某琦为夫妻关系，二人公开进行色情表演，目前已被警方抓获。经比对核查，车某涛、部某琦两人并非滴滴司机，但二人及星恋直播以滴滴司机迷奸女乘客为噱头吸引他人观看并牟利的行为，已经对滴滴和滴滴司机群体的名誉造成了极其恶劣的影响。滴滴已向北京互联网法院递交起诉材料，追究涉黄直播平台和直播制作者、表演参与者的法律责任，坚决以法律手段维护滴滴和滴滴司机群体的名誉。

滴滴强调，深切地体会到，谣言猛如虎。今后若遇到恶意的造谣传谣，利用互联网诽谤、诬陷甚至诋毁，将坚决用法律捍卫名誉与尊严。

6 月 11 日，爆料者 @巧克力翠翠杀 称，一名滴滴司机通过直播平台，对外直播性侵女乘客的过程。自己并非发现及录制这个直播性侵案的举报网友，只是看到网友的GitHub文章并发微博扩散，自己的所有消息都是从GitHub主页上扒下来的。

巧克力翠翠杀表示，自己起先认为罪犯是滴滴司机，但犯罪者是否是真正的滴滴司机这一点未能确认。

6 月 13 日凌晨，@巧克力翠翠杀 发文向滴滴致歉。

6 月 13 日午间，依据《微博投诉操作细则》的有关规定，账号@巧克力翠翠杀 已构成“发布不实信息”，现予以关闭账号的处罚。