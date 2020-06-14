图文转视频的钱你也可以赚 4款实用文字视频工具推荐

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图文转视频的钱你也可以赚 4款实用文字视频工具推荐

2020-06-14 09:18 · 稿源：站长之家

6 月 9 日，西瓜视频宣布推出活字计划，提供 2 亿资源助力图文创作者转型。从去年起，就已经有不少图文作者开始转战视频，“你开始做视频了吗?”已经成为内容创作者们的常用问候语。根据西瓜视频发布的《图文作者跨载体趋势报告》显示，过去一年的时间里，西瓜视频平台横屏视频发文作者数量同比增长282%，视频创作者收入远高于单纯的图文创作者。

为了顺应行业趋势及平台内容策略的转变，如何快速转型视频成了图文创作者们关注的焦点。目前而言，图文创作者转型视频的路径主要有真人出镜、纯文字视频、素材剪辑以及动画制作。相较而言，后两者的难度要相对高一些。所以，如果你不想真人出镜的话，纯文字视频是最好的选择。今天，站长之家向大家分享 4 款实用文字工具，让你的文字“跳动”起来。

1、字说

这是一款可以一键生成文字视频的软件。支持将录音转换为文字，并以视频的形式展现。你也可以直接从本地导入音频文件，或点击文字转语音，将准备好的文案加入。

软件有一个很贴心功能，就是在录音识别中有一个题词库的功能，如果你想要自己录音，却又不知道要说什么，就可以在热门、励志能量、情感语录、搞笑段子这几个分类中找到合适的文案，然后点击使用，照念上面的文字即可。录制完成后点击下一步就会自动生成文字视频了。

如果你不想自己录音，也可以选择文字转语音，直接将文字复制进来，选择合适的声音，调整好语速，试听后点击下一步就可以自动生成文字视频了。

这里站长之家复制了一段歌词来测试效果，可以看到，软件自动生成文字视频后，用户可以自主选择文字的展示方式(旋转文字、横排文字或竖排文字)。

一般抖音上比较常见的就是这种旋转文字的效果。此外，你还可以修改视频的风格，字体及文字颜色，添加一些动态贴纸，使用变声改变原声以及添加音乐等。

整个操作过程非常简单，只需轻松点击几下就可以做出不错的文字视频效果。

唯一的遗憾是里面的许多预设风格和贴纸效果等需要加入会员才能解锁。如果不介意简单的黑色背景的话，功能完全可以满足用户需求。

2、快影

快影是快手视频拍摄和编辑软件。和字说主打文字视频不同，快影主打的还是剪辑，文字视频只是其中一个功能。

打开软件，点击剪辑按钮右上方的“T”即可进入页面制作文字视频。值得注意的是，快影仅支持视频提取声音或实时录音，不支持文字转语音。直接从音频中提取文字虽然快速，但准确度不能百分百保证，需要手动修正。

生成文字视频后，用户可以选择合适的字体，以及颜色。值得注意的是，与字说可单独设置单行文字颜色不同，快影的颜色变更只能从下方的模板中选择。

从效率上来说，快影的操作会更加便捷，但可调性上会略微差些。所以，如果你想要更快地做出一个文字视频，你可以选择快影。如果你想要做出更多风格的文字视频，那你可以选择字说。

虽然功能效果上，快影没有字说多。但快影上的功能使用全是免费的，也提供了诸如小黄人、小屁孩、大叔、小姐姐、机器人、重机械、回音等多个变声效果。而字说的大部分贴纸、变声等都是要会员才能解锁的。

3、美册

美册的功能基本和字说差不多，只是没有文字转语音和动态贴纸的功能。它的主题风格、音乐以及动态背景库资源丰富，选择更多。不过，APP内的功能添加虽然没有限制，但如果要下载到本地需要购买会员。

操作上也是一键式傻瓜操作，打开美册-文字视频，然后点击制作同款即可进入制作页面。和快影一样，美册也是仅支持实时录音或导入本地音频，设置完时长、视频尺寸以及分辨率后即可生成文字视频。

一般系统会自动生成一个背景，如果你想要自定义的话也可以点击设置背景从本地上传，或者可以直接在主题风格中选择一个满意的风格效果，也可以点击视频背景选择一个酷炫的动态视频效果。

此外，美册还支持对文字分行进行设置，以及改变文字透明度，文字动画的切换效果等。

4、Tab

Tab是一款快闪文字制作软件。相比前三款，Tab的功能和界面都要简单很多。总体来说，Tab没有太多元素，且不支持录音转换为文字和本地上传音频，仅支持文字转视频。

Tab的操作也非常简单，打开应用后点击开始创作就可以进入界面编辑文字了。

这里站长之家还是复制了同一段歌词示范，在这个界面输入文字，然后调整文字节奏就可以了。注意，它是以行为单位，也就是一个节奏只能输入一行文字，中间通过空格来控制节奏，整个过程只能输入 15 行。如果没有文字创作灵感，也可以直接点击左下角的按钮获取文字素材。

文字以及节奏控制全部弄完之后，就可以点击右下角的按钮，进入到模板的选择界面。

应用提供了 8 种快闪风格，每种风格还提供了 7 种配色方案，用户可以根据自己喜好选择。选好之后，点击右下角按钮就可以保存视频了。

总结

4 款工具各有自己的特色，总体而言字说和美册的功能是比较全的，但美册需要购买会员才能保存到本地，这点不够友好。如果你不需要太多花里胡哨的背景以及贴纸的话，Tab和快影基本都可以满足需求。

此外，百度也推出了文字转视频项目VidPress，帮助图文创作者快速实现图文转视频。用户只需将图文内容复制进去，然后点击生成，VidPress就会对自动输入的文章进行关键信息提取，合成解说词和配音，同时自动匹配内容相关的图片和视频素材，一键即可生成视频。目前，该产品还在内测中，感兴趣的用户可以去申请体验。(地址：https：//ai.baidu.com/creation/main/createlab)

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