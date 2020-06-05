蚂蚁森林规模超2亿棵 5.5亿中国人参与“手机种树”

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:今天( 6 月 5 日)是世界环境日，支付宝公布了中国人“手机种树”的最新“成绩单”：截至 5 月底，蚂蚁森林的参与者已超5. 5 亿，累计种植和养护真树超过 2 亿棵，种植面积超过 274 万亩，相于2. 5 个新加坡。

图注：5. 5 亿中国人“手机种树”超 2 亿棵

河北邯郸 72 岁“种树人”杨喜庆和他率领的“夕阳红造林服务队”，为网友们郑重地种下了蚂蚁森林的第 2 亿棵树。从当地林业站“退而不休”植树造林已整整 50 年，杨喜庆激动地说：“如今在山上种树虽然辛苦但并不孤单，每种一棵都是网友的期待，我们现在已经有 5 亿多‘种树合伙人’了。”

图注：杨喜庆和“夕阳红造林服务队”向蚂蚁森林网友“比心”

中华环保联合会副主席杜少中认为：蚂蚁森林不仅用“看得见的绿色”即植树造林，激励了数亿人的低碳行动，去做“看不见的绿色”，还大大降低了全社会参与环保公益的“门槛”。正因如此， 2019 年支付宝蚂蚁森林获得了联合国最高环境荣誉"地球卫士奖"。

2016 年 8 月，支付宝正式上线"蚂蚁森林"：每个人因绿色生活行为所减少的碳排放，都可以被科学计算为虚拟的"绿色能量"，积累到一定程度就可以在荒漠化地区种下一棵真树。目前，接入支付宝蚂蚁森林的低碳场景超过 20 多种，涵盖减纸减塑、线上办事、绿色出行、循环利用等多个方面，累计碳减排量超过 1200 万吨，重量相当于 200 艘辽宁舰。

这意味着，蚂蚁森林不仅带动了公众日常的“低碳生活”，还与持续绿化造林所带来的 “生态恢复”、长远“减碳效果”和“生物多样性保护”等等形成了互相激励的“闭环”，从而为全社会带来环保公益的“双重价值”。

图注：蚂蚁森林带来环保公益的“双重价值”

在“美丽中国，我是行动者”的倡议下，上线不到四年蚂蚁森林已经从一个创新公益项目，成长为见证中国人尤其是年轻人群体共同践行绿色发展理念的社会风尚。除了超 5 亿的庞大参与人群，目前蚂蚁森林还吸引了包括公益组织、科研机构、城市、高校、明星、品牌等在内的 800 多个各类合作伙伴，贡献出专业能力和社会影响力，倡导并推动全社会共同为“美丽中国”行动起来。

“我们希望通过互联网科技，唤醒每个人内心的环保意识，把各种力量联合起来并持之以恒”，支付宝蚂蚁森林项目负责人徐笛表示：除了阿里巴巴从每年营收的千分之三中拿出公益资金持续投入，目前越来越多有社会责任感的企业和品牌也在加入蚂蚁森林，通过捐助树苗、资助树木养护、支持保护地巡护等形式，在蚂蚁森林“每年种下 1 亿棵”的基础上，继续做大这项属于全社会的绿色事业。