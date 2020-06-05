新iPhone发布将延迟 iPhone12发布时间或为第4季度

外媒报道称苹果即将在今年秋季发布的iPhone12系列手机有可能从9月份推迟到更晚的时间，这一消息来自苹果供应商博通，该公司的首席执行官霍克(Hock Tan)在近日就透露，公司无线部门收入的预期收入增长将比此前晚四分之一达到峰值。

在近日博通的一次财报电话会议上，博通(Broadcom)首席执行官霍克(Hock Tan)表示“北美大型手机”客户“主要产品周期延迟”将导致公司收入增长延期，预计比往年推迟四分之一。这被认为是苹果公司发布iPhone12的时间比以往更晚，预计从9月份推迟到第四季度。

霍克说：“我们参与iPhone12的研发。”因为下一代iPhone会使用到博通的芯片零件。霍克更具体地说“今年，我们预计直到第四财季收入才会出现增长。因此，我们预计，第三季度我们的无线收入将环比下降。”

尽管由于持续的冠状病毒大流行的影响，iPhone12确切的发布时间表尚有争议，但人们普遍预计苹果将于今年秋天推出下一代“ iPhone 12 ” 。近几年苹果公司通常会在 9 月发布其最新的智能手机，但许多报道表明，今年的发布会在 10 月或更晚时间进行。

近期还有来自供应链的报道称苹果组装合作伙伴正准备在 7 月开始生产。