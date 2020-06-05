微信已支持改微信号 安卓版微信一年可修改一次

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微信已支持改微信号 安卓版微信一年可修改一次

2020-06-05 13:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息：今日，微信官方公众号“微信派”发文称，目前安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。用户可在我”-“个人信息”-“微信号”中修改。

微信，朋友圈，小程序

微信表示，修改后的微信号必须以字母开头，可以使用6- 20 位数字、字母、下划线、减号或它们的组合，并且账号在最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。

此外，好友只能通过当前的微信号搜索到用户，无法通过旧的微信号搜索到。

据悉，iOS用户也即将可以使用该功能。

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