微信已支持改微信号 安卓版微信一年可修改一次

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息：今日，微信官方公众号“微信派”发文称，目前安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。
微信表示，修改后的微信号必须以字母开头，可以使用6- 20 位数字、字母、下划线、减号或它们的组合，并且账号在最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。
此外，好友只能通过当前的微信号搜索到用户，无法通过旧的微信号搜索到。
据悉，iOS用户也即将可以使用该功能。
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站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息：今日，微信官方公众号“微信派”发文称，目前安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。
微信表示，修改后的微信号必须以字母开头，可以使用6- 20 位数字、字母、下划线、减号或它们的组合，并且账号在最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。
此外，好友只能通过当前的微信号搜索到用户，无法通过旧的微信号搜索到。
据悉，iOS用户也即将可以使用该功能。
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【TechWeb】6月5日，根据微信官方发布的消息，安卓用户更新到最新版微信，可修改微信号，入口在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。据悉，iOS用户也即将可以使用该功能。根据官方的介绍，微信号必须以字母开头，可以使用6-20位数字、字母、下划线、减号或它们的组合。同时，微信号设置需要满足两个条件：最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。对于网友关于“修改微信号后，会影?
微信现在已支持用户自己修改微信号，想要将自己的微信号修改成有趣又好听的名称的话，现在就可以动手，这里我们来介绍下微信号是如何进行修改的。
6 月 5 日，腾讯微信团队宣布，安卓最新版已经支持更改微信号功能，对iOS版本的支持也即将上线。据官方介绍，用户可以一年修改一次微信号，如果用户最近一年有自定义过微信号，期满一年后也可以更改。另外，如果暂时还改不了，请大家稍等再试试。
最近有消息传出微信7.0.15功能新增了一个描述，称“微信号是账号的唯一凭证，一年只能修改一次”，这也就代表着微信新版本马上就要进行新功能的增加，之后就可以修改微信名字了！这个功能相信大家都期待很久了，很多人还不清楚怎么修改微信号，下面就来为大家分享一下教程。
今日，微信官方公众号“微信派”发文称，目前安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。
在6月5日这天，微信安卓版本已经正式支持修改微信号了，很多人都想要改掉之前的微信号，有的人还不清楚微信号能改几次，下面就来为大家一一来解答一下，并且还有微信号的修改教程。
今日，微信表示，安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。iOS用户也即将可以使用该功能。用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。
微信现在已经支持微信号的修改，对于一些用户来说，想要修改一个比较有趣、好听的微信号，但有些人发现自己的微信号无法修改，这是为什么呢，以下我们来了解具体的原因。
盼星星，盼月亮。现在，安卓最新版的微信支持修改微信号了！今日，腾讯微信团队官方宣布，安卓最新版微信已支持改微信号，入口在我>个人信息>微信号，用户可以一年修改一次微信号，如果
前两天，微信又一次进行了一次大型封号行动，大批个人微信号被封，许多“运营社畜”工作停摆，哀嚎声不断。
昨日，微信安卓版 7.0.15 正式版发布，该版本只可在腾讯应用宝和官网下载。在该版本中，据修改微信号页面显示，微信号可在一年中修改一次，且已设置过微信号的用户无法进入该页面。目前，用户可在微信-我-点击头像中进入查看并修改微信号。
wxid开头的微信号怎么加好友？小伙伴应该有注意到，一些好友的微信号是以wxid开头的，这是怎么回事呢？wxid开头的这串号码是我们在注册微信之后系统自动分配的默认微信号，相当于每个微信账号的身份证明，目前我们每个人可以且只有一次修改微信号的机会，可以将wxid开头的号码更改为自己想要的格式。不知道大家有没有尝试过，使用wxid开头的原始账号搜索好友是无法查找到好友的，这种微信号不能直接用来添加好友，那我们该用什么方
最近微信这边曝出一件事儿，一个叫 WeTool 的微信社群管理工具被微信官方封杀了。。。这似乎不是微信第一次搞 “ 大规模封杀 ” 了，每次这么干都哀号遍野。。。
有用户反馈，Android版微信进行了更新，其中最重要的改变是支持用户一年修改一次个人微信号。此前，微信只允许用户修改一次个人微信号。
今日（6月5日），腾讯微信团队宣布，安卓最新版已经支持更改微信号功能，对iOS版本的支持也即将上线。具体来说，入口在我>个人信息>微信号。官方介绍，用户可以一年修改一次微信号，如
安卓版微信暗黑模式设置的方法需要一定的条件才可以，对于现在一部分安卓系统有自带的暗黑模式，可以直接开启微信的暗黑模式，具体操作开启暗黑模式的方法如下。
日前微信支付分全面开放！每个微信用户都拥有自己的一个分数值，且每月根据综合数据更新一次。达到一定的分值门槛，用户即可享受超千项便捷服务。那么微信支付分有什么用有什么用呢？以下是关于微信支付分的详细介绍。
6月1日，对于近日有短视频声称“微信正在监听你的聊天纪录，并推送相关广告”一事，微信团队回应称，这当然是假的，微信表示数据都经过加密处理，可以保护用户隐私的安全。
近日，微信安卓端7.0. 15 内测发布，该版本不仅对深色模式进行了调整，支持手动开启和关闭，还进行了不少小更新，如：新增“群接龙”固定入口、头像设置页面可编辑、阅读文章时回复消息自动打开浮窗、小程序新增“收藏”功能、微信通讯录设置“仅聊天的朋友”等。
今天，微信放出安卓客户端 7.0.15 内测版本，加入手动调整深色模式功能。安卓用户在安装 7.0.15 内测版本后，在微信“设置→通用”界面内可见加入“深色模式”选项。用户可选择跟随系统设定，以及手动打开或关闭微信深色模式。