B站公布虎子的后半生争议调查结果：癌症晚期患者 不存在造假

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B站公布虎子的后半生争议调查结果：癌症晚期患者 不存在造假

2020-06-04 08:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息：昨日晚间，B站公布了争议患癌up主“虎子的后半生”事件调查结果。B站称，经过 B 站与其他专业媒体的调查，确认该用户是癌症晚期患者，不存在伪造病情的情况。该用户在视频中的形象以及注册的身份证信息，与其个人病历的信息是一致的，不存在冒名顶替的情况。

B站强调，将继续对此事件进行跟踪调查，将密切关注后续发展。B站坚决反对内容欺诈，但是也坚决反对网络暴力的行为。

最后，B站提醒部分自媒体机构：对于社会事件未经严谨调查论证，就通过煽动舆论情绪来追求流量的行为，是不符合国家建设清朗网络空间的政策要求的，是一种伪装成正义的恶。希望广大网友，在保持理性、客观态度的前提下，追求真相和正义。

QQ截图20200604081445.jpg

此前，B站up主“虎子的后半生”涉嫌利用患癌卖惨骗取粉丝同情牟利一事引发争议，虎子自称患癌四年多，负债累累。但虎子的大众点评账号显示，其两年打卡约 500 个消费场所，大众点评三亚排名前0.1%，同时，虎子还在三亚拥有一套 300 平的房子以及一辆从没有在视频中提及的宝马车，引发网友们的怀疑。

随后，B站发布说明回应称，哔哩哔哩坚决反对内容欺诈，反对利用同情心吸引眼球并牟利的行为。哔哩哔哩对此事保持高度关注，已于第一时间向有关部门报备，并给“虎子的后半生"相关内容以及个人空间添加了“内容争议" 标识。会持续关注此事后续进展，如后续查实该用户内容为虚假编造，将配合司法机关对其进行严肃处理。哔哩哔哩会持续关注社区内容导向，对违规内容绝不姑息。

昨日，红星新闻报道称，虎子目前所接受治疗的医院山东潍坊人民医院表示：“该up主确实是患肺癌好几年了，又复发了。”

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