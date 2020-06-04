北京将发放122亿元消费券；​B站公布虎子的后半生争议调查结果；乐视网股票将进入退市整理期交易；

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乐视网股票将进入退市整理期交易

北京将发放122亿元消费券

B站公布虎子的后半生争议调查结果

昨日晚间，B站公布了争议患癌up主“虎子的后半生”事件调查结果。B站称，经过 B 站与其他专业媒体的调查，确认该用户是癌症晚期患者，不存在伪造病情的情况。该用户在视频中的形象以及注册的身份证信息，与其个人病历的信息是一致的，不存在冒名顶替的情况。

B站强调，将继续对此事件进行跟踪调查，将密切关注后续发展。B站坚决反对内容欺诈，但是也坚决反对网络暴力的行为。

最后，B站提醒部分自媒体机构：对于社会事件未经严谨调查论证，就通过煽动舆论情绪来追求流量的行为，是不符合国家建设清朗网络空间的政策要求的，是一种伪装成正义的恶。希望广大网友，在保持理性、客观态度的前提下，追求真相和正义。

此前，B站up主“虎子的后半生”涉嫌利用患癌卖惨骗取粉丝同情牟利一事引发争议，虎子自称患癌四年多，负债累累。但虎子的大众点评账号显示，其两年打卡约 500 个消费场所，大众点评三亚排名前0.1%，同时，虎子还在三亚拥有一套 300 平的房子以及一辆从没有在视频中提及的宝马车，引发网友们的怀疑。

乐视网股票将进入退市整理期交易

昨日晚间，乐视网发布公告称，公司于 2020 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司股票终止上市的决定》，根据《深圳证券交易所股票上市规则( 2018 年 11 月修订)》的相关规定，公司股票将于 2020 年 6 月 5 日起进入退市整理期交易。

乐视网称，公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2020 年 6 月 5 日，退市整理期首日的开盘参考价为 1.69 元，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2020 年 7 月 20 日，退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。

北京将发放122亿元消费券

昨日，北京市在“北京消费季”媒体吹风会上宣布，将于 6 月 6 日开始，发放 122 亿元的消费券，以加快恢复消费信心，促进消费市场回暖，推动首都经济高质量发展。

对此，京东表示， 6 月 5 日起，在京消费者即可登陆京东APP预约。专项消费券(线下餐饮购物) 6 月份共发放四个批次，首批于 6 月 6 日 10 时开始发放， 200 万张，其余三批分别为 6 月 13 日、 6 月 20 日、 6 月 27 日发放，每一批次领完即止。专项消费券(线下餐饮购物)每个卡包总价值 60 元，有效期 14 天，仅限在北京地区餐饮购物领域参与商户线下门店消费时使用。消费者在线下店面消费后，可以方便地通过京东支付或者微信支付核销优惠券，还可享受到商家1： 1 的优惠配比，让实惠加倍。

此外，京东表示，智能产品消费券 6 月份发放两个批次，第一批于 6 月 6 日上午 10 点发放，第二批于 6 月 18 日上午 10 点发放，其中 6 月 6 日发放首批智能产品消费券 100 万张，每一批领完即止。智能产品消费券针对智能通讯、智能家电、智能家居、智能家装四个领域的部分智能产品，所有领券用户可享受在商家原有优惠基础上单笔订单满 2000 元享 9 折优惠，优惠金额最高 400 元，有效期 14 天。 7 月- 10 月将视“北京消费季”活动节点分批次发放，有效期内未承兑自动失效。智能产品消费券可在参与活动的线上平台企业及线下实体门店购买指定的智能商品时使用，在结算时自动抵扣相应金额。