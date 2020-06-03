泄露文件显示：iOS 14将为Safari内置翻译功能，并支持Apple Pencil

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:据外媒报道，根据泄露的iOS14 系统代码的显示，苹果正计划在iOS14 和iPadOS14 中为Safari添加一个内置的语言翻译功能和全面支持 Apple Pencil。

在Safari内置翻译功能允许用户无需不使用第三方应用或服务的情况下翻译网页，这一功能还可能会出现在下一代macOS系统中。

根据代码暗示的信息，每个访问的网站都可以使用翻译选项，也可以选择打开类似于 Chrome 自动翻译功能。苹果似乎也在测试其他应用程序的翻译选项，如App Store，允许用户用其他语言的阅读评论。

Apple 的翻译功能是基于由神经引擎，在连网和没有网络的情况下都可以运作。

另外，苹果可能计划增加对Apple Pencil 输入的全力支持，这将允许它用于绘图和标记。但这个功能将仅限于 iPadOS 14。

今年早些时候，苹果就被发现有PencilKit 功能，允许用户使用Apple Pencil在任何文本输入字段中手写文本，然后手写内容转换为标准文本。

该代码还表明，Apple 正在开发一种"魔法填充"(Magic Fill)功能，让用户在能应用中绘制一个通用形状，然后由操作系统填充它。

至于iOS14 最终都会有哪些新特性，在6 月 22 日线上WWDC大会将得以揭晓。