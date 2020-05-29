京东战略投资国美零售；B站视频稿件最高支持4K120FPS；蔚来汽车发布2020Q1财报

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B站视频稿件最高支持4K120FPS

蔚来汽车发布2020Q1财报

京东战略投资国美零售

昨日，京东宣布战略投资国美零售，以 1 亿美元认购国美零售发行的境外可转债。京东称，根据协议，双方将基于彼此多年沉淀的线上线下优势，实现更加高效的协同和商品供应链的整合互补，并将在物流配送安装服务上实现资源共享，以及合作开展包括金融服务在内的全方位业务等。

此外，京东还表示，与国美的战略合作，不仅标志着京东一体化开放的加速，更代表着京东依托自身的供应链、物流、技术等基础设施推进生态共创，与合作伙伴共同致力于更高效和可持续的发展的决心。

B站视频稿件最高支持4K120FPS

昨日，B站宣布开启清晰度全面升级，视频稿件最高支持4K120FPS，4K分辨率投稿权益面向所有UP主开放。

4 月 23 日，B站开启4K清晰度测试，开通大会员即可观看超清及全景视频。 目前360 度全景视频仅支持web端播放器，用户可以先收藏视频然后在web端打开观看。

蔚来汽车发布2020Q1财报

昨日，蔚来汽车发布了截至 3 月 31 日的 2020 年第一季度财报，总营收为人民币13. 720 亿元(约合1. 938 亿美元)，环比下滑51.8%，同比下滑15.9%，市场预期12. 87 亿元。净亏损为人民币16. 918 亿元(约合2. 389 亿美元)，环比下滑40.9%，同比下滑35.5%。

其中，财报显示，2020 年第一季度，蔚来汽车交付了 3838 辆汽车，其中包括 3643 辆ES6 和 195 辆ES8，而 2019 年第一季度交付了 3989 辆汽车。汽车销售额为人民币12. 556 亿元(约合1. 773 亿美元)，较 2019 年第四季度下滑53.2%，较 2019 年第一季度下滑18.2%。