京东战略投资国美零售；B站视频稿件最高支持4K120FPS；蔚来汽车发布2020Q1财报

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京东战略投资国美零售；B站视频稿件最高支持4K120FPS；蔚来汽车发布2020Q1财报

2020-05-29 08:12 · 稿源：站长之家
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京东战略投资国美零售

昨日，京东宣布战略投资国美零售，以 1 亿美元认购国美零售发行的境外可转债。京东称，根据协议，双方将基于彼此多年沉淀的线上线下优势，实现更加高效的协同和商品供应链的整合互补，并将在物流配送安装服务上实现资源共享，以及合作开展包括金融服务在内的全方位业务等。

此外，京东还表示，与国美的战略合作，不仅标志着京东一体化开放的加速，更代表着京东依托自身的供应链、物流、技术等基础设施推进生态共创，与合作伙伴共同致力于更高效和可持续的发展的决心。

京东

B站视频稿件最高支持4K120FPS

昨日，B站宣布开启清晰度全面升级，视频稿件最高支持4K120FPS，4K分辨率投稿权益面向所有UP主开放。

4 月 23 日，B站开启4K清晰度测试，开通大会员即可观看超清及全景视频。 目前360 度全景视频仅支持web端播放器，用户可以先收藏视频然后在web端打开观看。

QQ截图20200528191138.jpg

蔚来汽车发布2020Q1财报

昨日，蔚来汽车发布了截至 3 月 31 日的 2020 年第一季度财报，总营收为人民币13. 720 亿元(约合1. 938 亿美元)，环比下滑51.8%，同比下滑15.9%，市场预期12. 87 亿元。净亏损为人民币16. 918 亿元(约合2. 389 亿美元)，环比下滑40.9%，同比下滑35.5%。

其中，财报显示，2020 年第一季度，蔚来汽车交付了 3838 辆汽车，其中包括 3643 辆ES6 和 195 辆ES8，而 2019 年第一季度交付了 3989 辆汽车。汽车销售额为人民币12. 556 亿元(约合1. 773 亿美元)，较 2019 年第四季度下滑53.2%，较 2019 年第一季度下滑18.2%。

蔚来 1

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    公告称，初步转换价为每股1. 255 港元。假设已悉数行使转换权，则将配发及发行约6. 22 亿股新股份，占公司扩大后的已发行股本约2.80%。投资人可透过约务更替方式向京东的一间全资附属公司指定转让或转让其于认购协议项下的所有权利、利益及责任。

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