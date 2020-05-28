蘑菇街启动美力计划：只要主播美 每月支付3万底薪

这次大战的主角，已从秀场和游戏转变为了电商。 2019 年，在李佳琦和薇娅的带货奇迹和超高利润下，网红带货概念被全面激活，电商直播也随之“起飞”成为最强风口。紧接着，突如其来的疫情又为方兴未艾的电商直播添了一把火，原本只在线下经营的企业为“救急”也来到线上，各行各业都将直播视为出路。