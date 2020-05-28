蘑菇街启动美力计划：只要主播美 每月支付3万底薪

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息:今日，蘑菇街正式发布了针对主播、机构及直播供应链招募的“美力计划”，并推出了六大主播和六大供应链扶持政策。
蘑菇街表示只要主播美，平台每月支付 3 万底薪;只要货品美，平台免佣一年或包销。
具体的六大主播扶持政策包括： 保底月薪、货品对接、 流量扶持、官方经纪、 专业培训、基地共享。
而六大供应链扶持政策则包括：免佣一年、平台包销、主播匹配、专场打造、运营服备、金融服务。具体如下：
站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息:今日，蘑菇街正式发布了针对主播、机构及直播供应链招募的“美力计划”，并推出了六大主播和六大供应链扶持政策。
蘑菇街表示只要主播美，平台每月支付 3 万底薪;只要货品美，平台免佣一年或包销。
具体的六大主播扶持政策包括： 保底月薪、货品对接、 流量扶持、官方经纪、 专业培训、基地共享。
而六大供应链扶持政策则包括：免佣一年、平台包销、主播匹配、专场打造、运营服备、金融服务。具体如下：
开年以来，电商行业最火的关键词莫过于“直播带货”。受疫情影响，大量商家们关闭线下门店，空闲下来的导购们转战线上直播，与此同时，明星、企业家也纷纷化身主播，为直播带货加码。在直播带货火热的风口下，虚拟偶像也坐不住了，纷纷盯上了这门好生意。5 月 1 日晚，淘宝直播间“天猫青年实验室”正在进行一场充满二次元风格的电商直播。国内知名度最高的二次元虚拟歌姬洛天依现身直播间与粉丝互动。除洛天依之外，还有言和、乐?
2020 年，直播行业呈现出了前所未有的活力。前有初代网红罗永浩躬身入局引发淘快抖三家争抢，首场带货成交1. 1 亿；后有格力总裁董明珠在快手和京东上先后卖出 3 亿+和 7 亿+； 一方面得益于直播市场的日渐成熟，另一方面则因疫情“催化”加速之下“宅经济”的来临，促使人们的工作、生活、娱乐和消费逐渐向线上转移，电商直播的发展，也每天都在刷新行业认知。 直播扶贫、县长卖货，类似“李佳琦”和“薇娅”的故事正在各个地方?
这次大战的主角，已从秀场和游戏转变为了电商。 2019 年，在李佳琦和薇娅的带货奇迹和超高利润下，网红带货概念被全面激活，电商直播也随之“起飞”成为最强风口。紧接着，突如其来的疫情又为方兴未艾的电商直播添了一把火，原本只在线下经营的企业为“救急”也来到线上，各行各业都将直播视为出路。
抖音在电商直播领域的发力，像极了 2009 年的新浪微博，那时，新浪微博利用姚晨等“名人效应”完成了微博赛局的竞争。如今，抖音试图借助罗永浩、陈赫等名人们，为孱弱的电商直播版块助力，抖音能遂愿吗?
每周四下午 6 点，服饰类电商主播Mindy Switzer Mass都会准时出现在Facebook Live的直播间。观看她直播带货的用户数量会在几秒钟内飙升至千位数，而用户留言数量比观看者数量增长得还要快。
“今年因为疫情，我们的销售很差，就想通过快手直播和正能量的网红主播来帮忙卖点我们牧民自己做的牛肉产品。” 5 月 21 日晚，在第十三届全国人大代表吴云波(快手ID：1334642288)的快手直播间，他以一口质朴的“蒙普”为助农卖力介绍产品到满头大汗。作为内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗巴彦塔拉苏木东萨拉嘎查党支部书记兼村委会主任、玛拉沁艾力养牛专业合作社理事长，吴云波近期一直积极带头通过快手电商直播的方式帮助牧区合作社?
为自建电商流量闭环，吸引足量的品牌商家、淘系商家和线下商家赶在 618 来临之前入驻抖音直播卖货，抖音可谓是煞费苦心。近期观测：抖音的产品功能又微调了，将直播DOU+的投放选项新增了一种“直播内容”加热方式。在此之前，做直播的商家只能通过投放“视频内容”来加热直播间，而现在可以接通过“直播内容”进入到直播间，以付费形式拿到更多的公域流量。
直播电商的火热风口下，单场直播卖货千万乃至上亿，一个个刷新的数据让不少直播平台卖得“热火朝天”。
品牌直播早已不是一件新鲜事了，消费者大众们对于直播也司空见惯了，有的网友甚至不追明星开始追主播了，饭圈文化也从明星复用到网红主播。品牌主也从不接受、不懂、不参与到接受、主动试水、CEO直播、开设品牌直播间等等，这一切都彷佛直播行业已经步入正轨，走向巅峰时刻。
“厂商指导价是 99 元，直播间到手价是43. 9 元。那我们直接上链接，3，2，1”罗永浩，这位“中国第一代网红”在电商直播卖货的道路上，开始渐入佳境了。把时间拉回一个多月前，北京时间 3 月 27 日，如果你有幸打开过罗永浩微博，你会发现这位身体发福的中年男子竟然在 1 个小时内连续发布 4 条微博，从短期内集中发布频率来看，这位曾被屡次调侃错失数个风口“网红创业者”，这一次势必要踩在时代风口上，进军抖音直播，成为“抖
2019 年的带货神话， 2020 年的“救命”稻草，直播电商正在以光速普及。这也使得不少商家、网红、明星、企业家被吸引入局直播电商。但面对鱼龙混杂的机构、主播、平台、服务商，以及选货、议价等各种现实问题之外直播电商到底是昙花一现，还是值得长期投入?直播带货与传统电商有什么不同?淘宝直播带货与传统电商有着本质的区别。虽然两者都是将商品卖给消费者，但直播带货是“货找人”，主播主动将商品推给消费者，而传统电商则是?
抖音和快手的竞争，从DAU变成了GMV。近日，抖音年中直播带货活动“ 515 王牌直播间”落幕，热度第一的陈赫单场直播卖了 8000 万。据不完全统计，抖音的名人明星直播场次已不低于 6 场;快手同样不甘示弱，名人明星直播场次也有 5 场。
5 月 10 日，虎牙直播携手阿里拍卖、中国妇女基金会联合发起“时间拍卖”活动，“拍卖”虎牙平台多位知名主播一小时爱心时间，竞拍最高出价的用户将获得主播一小时的电竞教学、互动机会。当天全部拍卖所得都将捐赠给中国妇女发展基金会“加油木兰”贫困女性保障项目，用于最为迫切的妇女贫困、妇女健康、女性创业相关的公益慈善事业。此次虎牙直播“拍卖一小时公益活动”共有 19 名虎牙知名主播参与进来，其中既有Miss、mlxg、小孤
这几天，在跟业内朋友交流时，大家都在感慨，年后的直播带货爆炸式的发展速度，只能用一日千里来形容。一方面是更多用户涌向直播，并尝试在直播中下单，快速做大了直播电商的交易额。另一方面，随着直播的全民普及和讨论热度，不仅是普通的商家对此感兴趣，更多品牌也参与了进来，他们期待通过直播撬动电商营销的新红利。如同巨轮入港需要深水码头，品牌要玩直播营销，想要可持续的增长，不是一场两场达人直播能满足的，而是需要?
据阿里方面介绍， 5 月 21 日，阿里本地生活大学正式运行，今年将培训认证 10 万名直播主播，服务 10 万家本地生活商家开设直播间。阿里本地生活大学已经开始对周黑鸭、仟吉等品牌门店员工开展全线培训，实现店铺全量上线直播的目标。
5 月 14 日，巨量引擎旗下“巨量星图”平台上线直播业务，提供精准达人推荐、在线下单、营销数据分析等功能。通过“巨量星图”平台，品牌商可直接对接抖音、今日头条和西瓜视频的主播。
根据中国互联网信息中心（CNNIC）发布的第 45 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截止于今年 3 月，我国网民规模达到9. 04 亿，相比 2018 年底增长 7508 万，互联网普及率已达64.5%，相比 2018 年底增长4. 9 个百分点。其中，手机网民规模达8. 97 亿，相比 2018 年底增长 7992 万，占比99.3%，相比 2018 年底增长0. 7 个百分点。总体而言，自 2019 年至 2020 年初，我国互联网发展平稳，并不断创新发展。在匀思电商看来，网
一个月前，奢侈品牌LV在小红书献上了直播首秀，直播以LV在小红书的企业号为主体，小红书时尚博主程晓玥、演员钟楚曦作为推荐官，在LV位于上海恒隆广场的门店，为网友介绍 2020 年夏日系列新品手袋和成衣。
一直以来，东南亚直播市场主要由中国出海企业主导，比如BIGO LIVE、MICO等头部玩家，而菲律宾本土直播 App Kumu 的成长将有可能打破这一局面，在东南亚市场的竞争中占据一席之地。据白鲸出海报道，近期，Kumu不仅获得近 500 万美元的A轮融资，用户日均使用时长也在赶超头部玩家BIGO LIVE。Similar Web数据显示 ，Kumu2020 年Q1 在菲律宾市场的用户日均使用时长近 1 小时，已接近BIGO LIVE 的 2 倍。拥有这么高的用户粘性，一方面是
受疫情影响，餐饮、影院、旅游等多行业都呈现出了颓势，但直播行业却再次进入了市场爆发期，尤其是电商直播，吸引了越来越多的玩家，明星、知名企业家、各大平台纷纷入局。据匀思电商了解到，各大互联网公司也都紧锣密鼓地加速布局电商直播业务。央视网消息：国务院联防联控机制发布的数据显示，一季度全国电子商务发展势头迅猛，农村电商突破1300万家。各大电商开辟助农专区，为滞销农产品打开销路和市场。就在5月1日，康辉、尼格