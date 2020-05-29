回到过去！这个网站可让YouTube等APP图标“变回”旧版设计

这些年来，不仅iOS的设计发生了变化。许多APP的图标也进行了多次修改。然而，对于部分人来说，仍旧更喜欢旧版APP图标的设计，但是还回得去吗?

提供YouTube等多款APP旧版图标

国外开发团队MSCHF开发了一个名为Icon Rewind的web APP，主要面向怀念旧版经典APP图标的用户，把现有最新APP图标切换成自己最喜欢的旧版设计。

Icon Rewind提供的旧版APP图标包括：Twitter、Instagram、Netflix、Spotify、Snapchat、Facebook、谷歌、Slack、Gmail和YouTube等等，具体如下：

MSCHF战略主管表示，Daniel Greenberg表示，怀旧是一种强大的情感，而最具标志性的怀旧元素之一就是旧的APP图标。而他本人就非常怀念Instagram或Slack的旧图标。

那这是怎么实现的呢?

Greenberg解释了这一工作原理，其开发团队利用PWA(全称为：ProgressiveWebApp，也就是渐进式的网页应用程序)向用户提供了一种方法，可以将旧版图标从网络上保存到iPhone主屏幕上，点击屏幕上旧版图标时，它就会打开相应的应用程序。

(站长之家注：PWA是一种理念，使用多种技术来增强web app的功能，可以让网站的体验变得更好，能够模拟一些原生功能，比如通知推送。在移动端利用标准化框架，让网页应用呈现和原生应用相似的体验。)

要“恢复”到旧图标该如何操作呢?首先，要用iPhone上的Safari中打开Icon Rewind网站，选中一个想要恢复的旧版APP图标，接着单击共享页面按钮，然后选择“添加到主屏幕”选项，旧图标就会出现在手机屏幕上。另外，使用其Chrome等浏览器也可以进行类似的操作，比较遗憾的是，安卓版提供的图标则少了很多。

值得注意的是，想要使用旧图标的前提是，手机已经安装了这些APP。

一旦用户启动旧版APP图标，它就会根据相应的请求从浏览器重定向到真实的应用程序。

事实上，Icon Rewind使用的“技巧”是，让用户在点击旧版APP图标时创建对应用程序的新访问。因此，实际上用户的手机屏幕上仍旧有新版APP图标，如果不想要同时展示同一APP有两个图标，只能通过重新排列方式“隐藏”。

虽然，Icon Rewind 并不会取代更新后APP最新图标，但的确可以让用户体验一把旧版。比如旧版Snapchat鬼脸设计、TikTok前身还是 Musical.ly，这些你都还记得吗?

不过话说回来，这对于启动一个APP无疑是一个多余的步骤，可能为了“情怀”，不少用户还是能忍受这一点的吧。

注：本文内容参考自mashable、elespanol、thenextweb。

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