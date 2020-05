回到过去！这个网站可让YouTube等APP图标“变回”旧版设计

5 月 26 日晚,由翠贝卡电影节和YouTube联合主办的全球性虚拟线上电影节“We Are One: A Global Film Festival”公布片单。包括陈冲执导的郎平纪录片《铁榔头》(Iron Hammer)世界首映、新片《Ricky Powell: The Individualist》世界首映等。