我国宽带和专线平均资费降低15% 手机上网流量资费降幅已超90%

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我国宽带和专线平均资费降低15% 手机上网流量资费降幅已超90%

2020-05-22 16:25 · 稿源：站长之家

政府工作报告中提出，宽带和专线平均资费将降低15%。随着提速降费的持续推进，与 5 年前相比，我国固定宽带用户平均下载速度从4. 2 兆提升到了 28 兆，固定网络和手机上网流量资费降幅均已超90%。

去年 7 月，三大运营商公布了提速降费成绩单，数据显示，自 2015 年“提速降费”政策落地以来，三大运营商流量资费下降超90%。

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