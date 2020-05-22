我国宽带和专线平均资费降低15% 手机上网流量资费降幅已超90%

我在很多社交软件上都有小号，就是用来关注自己的同学，以前的好友的，号里面基本都是些普通朋友，没有日常那么多骚话，也没有那么多独特的见解。只是像条咸鱼那样挂在那里，一年半载才会发一条动态，作为以往的那个自己还在的证明。