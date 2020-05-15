如何优化移动端文章页面？避免网站用户流失、提高留存

文章目录 段落要短

页面留白

善于使用图片

在移动设备上预览文章

随着移动互联网的发展，大部分互联网用户都使用手机设备浏览网页信息。这时候优化博客文章和文章页面在移动端的展示效果变得尤为重要，那么如何让内容更为移动友好呢?

根据Statista的数据，截至 2019 年，移动设备占全球网页浏览量的48%。在美国地区，77%的上网时间使用的都是移动设备。

这意味着，原来PC端一些看起来很优质的文章和帖子可能在移动端展示不佳，导致用户流失。这时候，我们应该做些什么呢?下面不妨来了解一下优化移动端文章页的一些技巧，提高用户留存。

段落要短

在手机移动端，大段的文字使得阅读体验很差，原先旧的段落规则并适用于小屏幕设备。长篇大论会让用户分心，然后点击离开。

现在段落可以短到只有一句话。

这是为什么呢?简单一句话的就能让用户停顿片刻思考，阅读起来也就不会那么累。当然，这个技巧需要谨慎使用。

总体来说，整篇文章不要出现多个持续很长时间的段落。即使它充满了深刻的信息，

但读者可能已经没有耐心看下去了。那么多长才算太长?这是主观的。如果你在移动设备上阅读这篇文章，眼睛可能已经厌倦看到这一大堆文字，那就说明这个段落太长了。

一般来说，大多数移动设备友好的段落是两到四句话。当然，这不是一个硬性规定，也可以根据实际情况更长或更短。最好是将较长的段落和较短的段落混合在一起，让文章显得更流畅、有风格，并且更吸引人。

页面留白

留白是文本和和设计元素之间的空间。它不一定是白色的，它可以是彩色或背景图像。

留白的元素目的就是为了保持段落简短。文本之间的空白可以防止读者感觉被信息狂轰滥炸。留白设计能让人更为平静下来，消化正在阅读的东西，甚至让人想要阅读更多内容。

移动用户正在做大量相关信息的扫描。而空白可以帮助他们做到这一点。

网页设计者认为留白是一种设计手法，可以使他们的内容看起来很优雅，并平衡他们的设计元素。没有留白的网页看起来凌乱不堪。为了避免让读者感到压力，用小的段落、图片和分段来分割文本块都是不错的做法。

善于使用图片

1）在文章中使用图片有以下好处：

可以利用图片创建一个“停顿”，打破前面长时间文字阅读的疲惫。

可以用它作为下一个观点的引子，让读者对将要表达的内容保持兴趣。

如果文章需要解释复杂的事实，图表可以帮助读者理解要表述的观点。

2）那么该如何使用图片呢?请遵循以下几点：

使用高质量的清晰图片。

使用加载速度快的图片，移动用户不希望等待图片缓慢加载。

避免图片侵权。在网上有很多免费图片的资源，比如Pixabay和Unsplash，还要标明出处。

色彩比较明亮和更有美感的图片更能吸引读者。还要确保图片与文字相关，否则就没有多大意义。

3）使用副标题和项目符号/编号列表

不要忽视使用副标题和编号列表，这在小屏幕上可以有很好的展示效果，同时也是创造留白的另一种方式。

注：使用编号列表效果

带来的好处包括：

使读者很容易地浏览文章内容以获取相关信息。

创造留白效果，并在文本中提供了视觉停顿效果。

可以把读者注意力吸引到文章想要突出的信息上。

在移动设备上预览文章

不要忽视这个简单的步骤。如果你是在电脑上编辑博客或者网页文章，在发布之前，最好用移动设备预览一下效果。这很好理解，就比如发布一篇公众号文章，可以在预览效果中看到读者看到的页面内容。根据预览效果，适当的减短或者增长段落，增加一些空白，调整图片位置等等。

另外，在不同的设备上查看文本也能发现不同的问题。如今移动设备型号太多，比如在安卓设备和ios设备显示的效果都有所不同。在发布之前，尽量在不同设备上预览效果有助于改善问题。

对于手机用户来说，他们每天面对着海量的信息。因此作为内容提供者，除了保证文章的质量外，还应当注重文章的展示效果，最终的目标是让用户保持兴趣。

幸运的是，只要肯下功夫，比如优化短段落、副标题、列表和图像等元素的使用，这些技巧将帮助内容脱颖而出，继续吸引读者的关注。

注：文章编译自medium，原文标题《How to Optimize Your Blog Posts and Articles for Smartphones》