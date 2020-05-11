雷军总结金山十年：人才是把企业做好的根本

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息：今日，雷军在微博总结金山十年，雷军回忆道2011 年 7 月求总退休后，我接任了金山集团董事长。当时我已在创业，非常忙，要把做金山做好，一定要有非常明确的策略和强大的团队。

他总结了当时提出的几大策略，关停并转、包产到户、放水养鱼、腾笼换鸟和筑巢引凤。雷军强调，目前“金山的核心战略就是：全面转型移动互联网all-in-cloud”。

据悉，5 月 8 日晚金山云成功登陆纳斯达克，首日股价大涨40.24%至23. 84 美元，市值约 48 亿美元。

以下是雷军微博全文：

【金山十年总结】 2011 年 7 月求总退休后，我接任了金山集团董事长。当时我已在创业，非常忙，要把做金山做好，一定要有非常明确的策略和强大的团队。

这是我们当时提出的策略：

(1)关停并转。聚焦WPS、网络游戏和金山毒霸三大核心业务，退出所有无关业务。

(2)包产到户。把事业部子公司化，授权子公司管理层直接决策，并制定了股权激励计划，同时积极引进外部投资者，并鼓励在合适时机单独上市。

(3)放水养鱼。着眼长期发展，放下短期的业绩压力，坚定推动全面转型移动互联网。

(4)腾笼换鸟。聚焦主业后，腾出的资源重新布局未来十年的新业务，all-in-cloud.

(5)筑巢引凤。人才是把企业做好的根本，内部提拔+外部引进，把团队建设当头等大事来抓!

金山的核心战略就是：

全面转型移动互联网

all-in-cloud

最近金山办公和金山云的成功上市，充分证明了战略的正确和团队的能力。

感谢所有金山同事们，我为大家感到骄傲和自豪!