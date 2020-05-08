联想全面发力智能物联 为新基建时代企业数字化转型按下“快进键”

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 联想最新资讯 > 正文

联想全面发力智能物联 为新基建时代企业数字化转型按下“快进键”

2020-05-08 14:36 · 稿源：站长之家


站长之家(ChinaZ.com)5 月 8 日 消息：今日，“联想智慧中国行首站商用IoT云端尖峰对话”在北京正式举行。此次尖峰对话由联想商用与财新云会场共同举办，聚焦“新基建浪潮下企业数字化的通关密码”，探讨后疫情时代数字化转型的“新机遇”与“新挑战”。

活动中，国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广，联想集团副总裁、中国区商用大客户业务总经理刘征，中集集团CIO潘进杰出席，共话全球产业链与新基建、企业数字化转型、智能物联与智能制造、边缘计算等热点议题。

C:\Users\liuqi18\AppData\Local\Temp\WeChat Files\09b567ae8f92c7cf7f19e240bb4d8d0.jpg

联想智慧中国行：商用IoT云端尖峰对话”线上举行

企业数字化转型痛点直击，避免“两难困境”

“不转型等死，如果转型不好就找死，这是两难困境。”国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广在谈及企业数字化转型的痛点时说，“造成我们企业发展的一个很大难题是什么?不会转，不敢转，不能转，不善转，或者是不愿意转，这是一个很现实的问题。所以我们不是说企业认识不够，而是说有多重因素叠加之后，企业在整个策略选择上，有时是很难抉择的。”

根据《 2019 中国企业数字化转型及数据应用调研报告》显示，中国企业的数字化转型整体尚处于起步阶段。超过90%的企业内部存在数据孤岛，约80%的企业不认可自身数据挖掘能力。

C:\Users\jums1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\19faa08c6c94ff3804875303b116d0a.jpg

联想集团副总裁、中国区商用大客户业务总经理刘征分享企业数字化转型建议

刘征坦言，“数据的驱动是数字化转型最重要的因素，所有决策都要基于数据，所有价值的挖掘，背后的支撑都是数据。”

过去短短一年，刘征带领的团队已经帮助了 100 多家工业和商业领域的客户，在多场景下做了各种基于物联网相关的应用，并提供了关键的技术支撑，而这也是刘征对未来联想业务转型笃定的原动力。

 “我认为数字化转型过程中存在几个驱动因素，第一个是业务驱动，第二个是数据驱动。”刘征分享道，“如何依靠数据做决策，其实是一个特别大的挑战。联想努力的方向，就是帮助企业更好地在应用场景中采集数据、获取数据，同时借助计算终端与平台，进一步挖掘数据的价值。只有从数据中分析出来转型的收益如何，释放数据所蕴含的商业潜力，才能更好地推进数字化转型。”

加速行业智能化变革，联想以智能物联为抓手铺筑转型新路径

在对话中，与会嘉宾还就企业数字化、智能化转型的路径与瓶颈进行了探讨。作为智能制造领域的代表，中集集团选择借助外部专家推动企业的数字化转型。“在工业互联网打造上，我们面临着‘自建’还是‘选择外部平台’的不同路径。我们的考量是要做自身擅长的事情，所以我们选择在平台上搭建工业应用，请专家维护平台的运行，我们负责透过对行业知识的深刻理解，推动数据价值的挖掘和应用。”

而作为深耕信息化产业三十余年的联想，其担任的正是“数字化专家”的角色。面对企业的转型需求，联想选择以智能物联为突破口，夯实软硬件一体化的自研能力， 从“更靠近数据产生的现场”，加速边缘计算设备的应用与创新。如今，联想已经形成了完善的智能物联产品组合，全面覆盖数据采集、数据传输、数据处理三大领域。与此同时，其智能物联设备也已面向制造、医疗、零售、餐饮、能源、教育等 40 多个应用场景顺利落地。 智能互联网时代下，联想帮助客户有效获取他们的最关键的数据，帮助客户有效把这些数据传输到应该去的地方，帮助客户基于这些获取的数据，挖掘出数据背后的商业价值，并提供了软硬一体化技术支撑，这是联想现在做的事情。在市场认可方面，19/ 20 财年，联想商用智能物联设备营收也已斩获超过55%的同比增长。

这些亮眼成绩的背后，是联想一贯的生产运营优势的支撑。作为全球最大的计算设备供应商，联想拥有着高品质的供应链和世界一流的柔性离散制造能力，可以针对不同企业的多样化需求，充分发挥“小、快、灵”的核心竞争优势，真正做到按需定制，实现设备实现智能物联网的“最后一公里”联接。

与此同时，联想也始终秉持着“以客户为中心”的理念，深入大客户2. 0 战略转型落地，帮助企业挖掘数据背后的价值。以帮助企业数字化转型路径为例，联想对于不同成熟度的企业提出了量身定制的个性化方案——对于成熟度较高的企业客户，联想将聚焦其核心痛点，以提供智能物联设备为主;对于缺乏平台化产品来应用数据的企业，联想的大数据业务则为其提供平台解决方案与数据智能服务;对于成熟度较低、还在摸索如何将业务需求转化为IT能力的企业，则由联想服务业务入手，帮助其厘清自身目标与需求。

联想优质的服务实力也在为企业数字化转型持续助力。在全国范围内，联想拥有包括 2400 余家专业服务站、 12000 多名认证工程师在内的商用服务交付网络，可有效支持全国范围的运维需求，为企业转型提供完善、及时、高效的支持。

进入到 2020 年，伴随着新基建与产业数字化的双重浪潮，联想将持续发力智能物联领域，不断推进“端到端”的产品自研能力建设，全面加速智能物联转型。在此基础上，联想也将携手更多行业伙伴，驱动万物互联的快速落地，赋能更多企业在新基建时代走上新的阶梯，创造更大的新商业价值。

网友热搜:

联想p2与p1分别联想2019新机物联网企业联想天逸310电力物联网是什么联想企业网盘官网四五千买联想还是戴尔联想域名事件联想tab37中国物联网数字货币
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 法本信息加推数字化管理平台，助力企业数字化转型

    在这个特别的时节，疫情之下，各企业业务经营受到极大的影响。加快企业的数字化转型，迫在眉睫。◎企业面临的困惑①企业经营规模化，后续增长放缓，管理成本飙升②原有业务管理超负荷，流程效率低，偏差纠控无法适应实际需求；③业务流程需用改良标准，固化规范；④经营业绩的正确性、完整性、实效性，亟需系统分析支撑管理决策法本信息助力企业数字化转型，建设数字信息化管理平台，提升管理效率、规范业务流程，减少沟通成本，提

    法本信息

  • 钉钉时代来临！新书《数字化组织打造》助力企业数字化组织转型

    近日，由鑫蜂维创始人编著新书——《数字化组织打造》问世，一经推出，引发各大媒体网友热议。网友直呼：“期待了 5 年，终于等到了！”2020 年初，疫情突发，远程协作难、员工健康情况统计难、复工申报难的问题令企业焦头烂额。此时， “数字化转型” 变成企业发展的头等大事。而实现数字化转型的必备工具——“钉钉”也被大家所关注。员工远程办公、通行必备绿码、学生在线网课、企业复工申请，都是在今年最火的钉钉平台上进行的

    钉钉

  • 加推数字化营销系统，助力企业全面连接互联网思维

    在这个倍增创新的时代，技术正日益与我们生活的方方面面交织在一起。新的创新对既有的规范形成挑战，并对过往经验进行了重新塑造。IDC预测，到 2024 年，51%的全球IT预算将来源于数字化创新/数字化转型，中国这一占比将超过70%。这将对每个企业产生巨大的影响。而 “数字化营销” 将成为数字经济进程中，企业转型变革的核心。并且在“新冠“疫情的影响下，全球宏观环境将发生巨大改变。这将对企业组织提出越来越严苛的要求，企业期

    加推数字化营销系统

  • 软通动力：完整的服务体系助力企业数字化转型！

    在互联网技术的引领下，我们正在向智能化、数字化时代迈进。软通动力是中国领先的软件与信息技术服务商，在业界享有极高声誉，在国内外都很受好评。更深入来说，软通动力在创新技术与数字化转型服务、软件与技术服务、数字化运营三大方面的业务，覆盖到 10 多个重要行业，拥有 748 件自主知识产权及拥有超过200+解决方案。从公司成立至今，服务超过 1000 家国内外客户，其中世界 500 强企业客户超过 110 家。能够拥有如此超强实力?

    软通动力

  • 鱼汛工作手机：推动数字化赋能中小企业发展

    近日,鱼汛工作手机系统正式获得国家版权局“计算机软件著作权登记证书”。2019年12月,鱼汛工作手机开发完成并首次发表,如今包括物业管理、教育培训、金融保险等行业纷纷引入了鱼汛工作手机,帮助推动企业数字化建设,赋能企业发展。“鱼汛工作手机,由北京鱼汛软件技术有限公司开发,是一款赋能企业销售、保护客资、提升管理的数字化系统,拥有客户线索智能分发、销售工作全程分析以及各种销售报表一键统计等功能,可以帮助企业提升销售?

    鱼汛工作手机

  • 腾讯云数字化公开课，六度CRM首提“数字化销售部” 概念

    2020 年 4 月 15 日，由腾讯云联合SaaS行业头部厂商主办的“数字化转型实战”直播课开课，首场便吸引了近 10 万从业者的关注。作为国内CRM的代表企业，六度CRM创始人张星亮受邀做《数字化销售部，中国企业的标配》的主题演讲，并在业界首次提出“数字化销售部”的概念，分享了六度CRM帮助企业实现数字化销售体系搭建的实践。数字化销售部是一个“通过社交网络连接客户，利用智能化技术分析商业机会、驱动销售进程、实现批量成交”?

    腾讯云 腾讯云数字化公开课

  • 加推营销七步曲，帮助企业快速玩转数字化营销

    “数字化转型”,这一在营销中近乎是老生常谈的名词, 却常常被 营销人归入“重要而不紧急”的象限中。2020年年初线下触点停摆,成为各个行业直面数字化尝试的最有力推手。在我们的调研中,被问及2020年营销工作的中心 时,“数字化”成为营销人提及最多的一个词。此外,“线上线下结合”、“追赶业绩进度”、“直播”和“内容营销”也是企业最为常见的营销诉求。根据最近公布的《中国B2B营销数字化展望洞察报告》,我们很痛心的发现,总体

    加推营销

  • 联网在线医疗app开发如何搭建，助力医疗健康行业数字化

    移动医疗作为一个新兴行业,从2009年我国为满足群众医疗健康需求,缓解医疗卫生发展不均衡矛盾而出台多项推动医疗卫生利好政策,到2013年医疗行业深化改革,资本并购,产业大整合,移动医疗市场正式进入起步阶段。国内医疗政策逐渐放宽、人口老龄化、优质医疗资源集中在发达地区,医疗资源分配不均等问题出现导致人民群众就医难,挂号难,2015年开始,移动医疗领域迎来巨大的发展机遇。并且在2018年进入高速发展时期,移动医疗逐渐走向成熟。?

    互联网在线医疗

  • 天际汽车数字化造型设计中心揭秘

    二十一世纪互联网的繁荣，和随之而来的全球数字化进程，为我们所处的世界带来无数可能性。如今，数字化技术更成为现代制造业变革的重要推手，尤其对于正处巨大变革期的汽车工业，数字化技术不仅是未来智能汽车甚至迈向无人驾驶时代的基础，同时也成为汽车研发过程中的重要技术工具。近年来，布加迪、法拉利等知名汽车品牌纷纷加大3D、VR等数字化技术在汽车造型设计上的应用，大大缩短汽车造型开发时间。作为新能源汽车中为数不多应

    天际汽车 数字化造型

  • 汽车超人华丽转身数字化服务时代

    目前，中国汽车后市场行业迎来最佳发展机遇。一方面，汽车保有量快速增长带来市场容量的爆发，且随着平均车龄的增长，4S店市场份额正在转向独立第三方;同时，随着我国区域连锁的不断发展和成熟，将推动独立维修机构进入全面整合阶段，互联网数字技术驱动产业链条升级整合提速，行业将进入数字化时代。那么，汽车服务行业要如何做？今天就让我们一起来学习金固股份旗下汽车超人的数字化服务时代。眼观目前的汽车服务行业，相比于现?

    汽车超人 数字化服务时代

  • 玖富数科集团：发挥自身价值 助力小微企业数字化转型

    新年伊始突如其来的疫情，对我国社会与经济造成了短期打击。而以商贸(零售批发)、服务(包括餐饮娱乐)、生产加工(小规模制造业)为主的中小微企业，因规模小、商业模式单一、资金储备少、人力依赖严重等原因受疫情影响最大，营业收入严重下滑，现金流资金紧张。玖富数科集团作为一家将社会责任根植于企业血脉中的数字金融科技企业，利用数字科技突破时间和空间的限制，助力解决中小微企业和个体工商户面临的资金困难难题！玖富数科集

    玖富数科集团

  • 企业数字化转型，都开始做私域流量转投小程序直播了？

    ​这是直播带货大行其道，为电商营销赋予创新红利的泛商业时代，尤其在 2020 年这场疫情期间，突显出了巨大的商业价值，给企业数字化转型自救提供了便捷的途径。

    私域流量 小程序直播 直播带货

  • 工信部推动中小企业数字化转型 阿里京东等获推荐

    据新京报报道，今日，工信部发布了《中小企业数字化赋能服务产品及活动推荐目录(第一期)​》，引导“专精特新”中小企业率先通过数字化赋能成为标杆中小企业，促进企业复工复产、加快转型。其中，阿里巴巴的“无接触贷款”助微计划、春雷计划，京东的“春雨计划”等专项主题活动和京东企业购等产品和活动获得推荐。

    工信部 阿里 京东

  • 平安银行创新驱动交易银行数字化服务 精准高效支持企业复工复产

    4 月 17 日召开的政治局会议指出，在新冠肺炎疫情防控中，我国经济展现出巨大韧性，复工复产正在逐步接近或达到正常水平，最近公布的一组数据也因此备受关注，截至 3 月 28 日全国规模以上工业企业平均开工率达到98.6%；平安小微制造开工指数也显示， 3 月平均开工指数为71.2%，较 2 月大幅上升48. 7 个百分点。在支持实体企业复工复产的社会力量中，金融作为实体经济的血脉，发挥着至关重要的作用。“金融机构需要发挥服务实体经?

    平安银行

  • 数字化赋能企业管理，法本信息Homs系统迸发交付新活力

    近日，法本信息化建设表彰大会于深圳总部顺利召开，针对Homs系统 530 项目优秀员工进行表彰。会议上，法本信息副总裁James对Homs系统 530 项目的显著成果表示赞扬，对参与项目的优秀员工表示肯定并一一发放了奖励。随着公司规模、业务范围日益扩大，仅靠人工录入数据支持已不能得到满足。 2019 年 3 月，为保证员工数据的完整性及准确性，规范业务开展、适应不断增长的业务规模，公司决定开发HOMS系统，以此支撑公司倍增 5 年的战?

    法本信息

  • 联手阿里云 波司登数字化转型升级进行时

    受突发疫情的影响，依赖于商场、百货、专卖店的线下销售场景按下了停止键。疫情进一步催化了线上消费的发展，深刻影响了服装行业供需两端关系，大大加速了服装行业的数字化进程。波司登认为当今的服装企业应积极进行市场布局。一是维持现有的渠道，维持现有的供应链，并且不断地修补和完善供应链。二是加快企业的数字化转型，增强抗风险能力，通过直播、社交网络平台等等获取大众的认可。近日，在 2020 长三角新零售服饰企业数智化

    数字化转型

  • 数字化转型催热新消费 榕树贷款助力数字经济发展

    网络品牌、中华老字号、“三品一标”认证农产品……近日，在商务部、工业和信息化部、国家邮政局、中国消费者协会共同组织的“双品网购节”上，一大批特色商品让消费者大开眼界。“双品网购节”以倡导品牌消费、品质消费为目标，本届“双品网购节”有超过 109 家平台和企业参与，以促销让利的方式，助力提振消费市场活力。 疫情防控期间，在线医疗、网络教育、生鲜配送、新零售等在线消费需求爆发式增长。国家统计局数据显示，一?

    榕树贷款 数字化转型

  • 再签在线教育标杆企业，销售易CRM助力LILY英语打造数字化转型流量引擎

    【摘要】销售易签约北京励立长平教育科技有限公司（以下简称：LILY英语），数字化赋能在线教育行业在后疫情时代持续精准营销获客，提高生源转化，提升教学服务！要问哪些行业在疫情期间得到大爆发？不得不说起在线教育！先来看一组数据：4 月 28 日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第 45 次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至 2020 年 3 月，我国网民规模达9. 04 亿，较 2018 年底增长 7508 万，互联网普及率达

    销售易CRM 在线教育

  • 金蝶对话九三集团： 传统企业应尽快掌握数字化转型的核心技术

    4 月 27 日，金蝶在徐少春个人号上发表了一篇与九三集团管理层的对话文章，文章讲述和分享了传统企业九三集团的成长以及其近年来的数字化转型发展之路。九三集团总裁史永革表示，传统企业更应该从传统的加工模式向高技术、数字化应用模式去转变，谁能更早地掌握这些技术、应用模式，谁将在市场的竞争中获得一席之地。同时，他还表示，作为二十多年合作伙伴的金蝶，在其数字化转型发展中给予了很大的帮助和启发，例如参与建设的九三

    金蝶 九三集团

  • 蜂鸟视图：锤炼数字化服务能力，加速推进“新基建”

    在当前经济形势下，中央决定启动“新基建”刺激经济。产业界、资本市场表现出强烈的兴趣，期待“新基建”成为有效带动经济发展的龙头，助力中国经济走出疫情冲击，迎来更广阔的发展空间。一、那么何为“新基建”呢？“新基建”作为国家重大战略部署 ，主要包括 7 大产业方向：5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通。与过去传统的“铁路、公路、机场”等传统基建项目不同的是

    蜂鸟视图
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM