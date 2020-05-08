联想全面发力智能物联 为新基建时代企业数字化转型按下“快进键”





站长之家(ChinaZ.com)5 月 8 日 消息：今日，“联想智慧中国行首站商用IoT云端尖峰对话”在北京正式举行。此次尖峰对话由联想商用与财新云会场共同举办，聚焦“新基建浪潮下企业数字化的通关密码”，探讨后疫情时代数字化转型的“新机遇”与“新挑战”。

活动中，国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广，联想集团副总裁、中国区商用大客户业务总经理刘征，中集集团CIO潘进杰出席，共话全球产业链与新基建、企业数字化转型、智能物联与智能制造、边缘计算等热点议题。

联想智慧中国行：商用IoT云端尖峰对话”线上举行



企业数字化转型痛点直击，避免“两难困境”

“不转型等死，如果转型不好就找死，这是两难困境。”国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广在谈及企业数字化转型的痛点时说，“造成我们企业发展的一个很大难题是什么?不会转，不敢转，不能转，不善转，或者是不愿意转，这是一个很现实的问题。所以我们不是说企业认识不够，而是说有多重因素叠加之后，企业在整个策略选择上，有时是很难抉择的。”

根据《 2019 中国企业数字化转型及数据应用调研报告》显示，中国企业的数字化转型整体尚处于起步阶段。超过90%的企业内部存在数据孤岛，约80%的企业不认可自身数据挖掘能力。

联想集团副总裁、中国区商用大客户业务总经理刘征分享企业数字化转型建议

刘征坦言，“数据的驱动是数字化转型最重要的因素，所有决策都要基于数据，所有价值的挖掘，背后的支撑都是数据。”

过去短短一年，刘征带领的团队已经帮助了 100 多家工业和商业领域的客户，在多场景下做了各种基于物联网相关的应用，并提供了关键的技术支撑，而这也是刘征对未来联想业务转型笃定的原动力。

“我认为数字化转型过程中存在几个驱动因素，第一个是业务驱动，第二个是数据驱动。”刘征分享道，“如何依靠数据做决策，其实是一个特别大的挑战。联想努力的方向，就是帮助企业更好地在应用场景中采集数据、获取数据，同时借助计算终端与平台，进一步挖掘数据的价值。只有从数据中分析出来转型的收益如何，释放数据所蕴含的商业潜力，才能更好地推进数字化转型。”

加速行业智能化变革，联想以智能物联为抓手铺筑转型新路径

在对话中，与会嘉宾还就企业数字化、智能化转型的路径与瓶颈进行了探讨。作为智能制造领域的代表，中集集团选择借助外部专家推动企业的数字化转型。“在工业互联网打造上，我们面临着‘自建’还是‘选择外部平台’的不同路径。我们的考量是要做自身擅长的事情，所以我们选择在平台上搭建工业应用，请专家维护平台的运行，我们负责透过对行业知识的深刻理解，推动数据价值的挖掘和应用。”

而作为深耕信息化产业三十余年的联想，其担任的正是“数字化专家”的角色。面对企业的转型需求，联想选择以智能物联为突破口，夯实软硬件一体化的自研能力， 从“更靠近数据产生的现场”，加速边缘计算设备的应用与创新。如今，联想已经形成了完善的智能物联产品组合，全面覆盖数据采集、数据传输、数据处理三大领域。与此同时，其智能物联设备也已面向制造、医疗、零售、餐饮、能源、教育等 40 多个应用场景顺利落地。 智能互联网时代下，联想帮助客户有效获取他们的最关键的数据，帮助客户有效把这些数据传输到应该去的地方，帮助客户基于这些获取的数据，挖掘出数据背后的商业价值，并提供了软硬一体化技术支撑，这是联想现在做的事情。在市场认可方面，19/ 20 财年，联想商用智能物联设备营收也已斩获超过55%的同比增长。

这些亮眼成绩的背后，是联想一贯的生产运营优势的支撑。作为全球最大的计算设备供应商，联想拥有着高品质的供应链和世界一流的柔性离散制造能力，可以针对不同企业的多样化需求，充分发挥“小、快、灵”的核心竞争优势，真正做到按需定制，实现设备实现智能物联网的“最后一公里”联接。

与此同时，联想也始终秉持着“以客户为中心”的理念，深入大客户2. 0 战略转型落地，帮助企业挖掘数据背后的价值。以帮助企业数字化转型路径为例，联想对于不同成熟度的企业提出了量身定制的个性化方案——对于成熟度较高的企业客户，联想将聚焦其核心痛点，以提供智能物联设备为主;对于缺乏平台化产品来应用数据的企业，联想的大数据业务则为其提供平台解决方案与数据智能服务;对于成熟度较低、还在摸索如何将业务需求转化为IT能力的企业，则由联想服务业务入手，帮助其厘清自身目标与需求。

联想优质的服务实力也在为企业数字化转型持续助力。在全国范围内，联想拥有包括 2400 余家专业服务站、 12000 多名认证工程师在内的商用服务交付网络，可有效支持全国范围的运维需求，为企业转型提供完善、及时、高效的支持。

进入到 2020 年，伴随着新基建与产业数字化的双重浪潮，联想将持续发力智能物联领域，不断推进“端到端”的产品自研能力建设，全面加速智能物联转型。在此基础上，联想也将携手更多行业伙伴，驱动万物互联的快速落地，赋能更多企业在新基建时代走上新的阶梯，创造更大的新商业价值。