全国首份《网络互助白皮书》发布：80%参与者年收入低于10万元

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息：5月 7 日，蚂蚁集团研究院发布全国首份《网络互助行业白皮书》。白皮书发现， 2019 年我国网络互助平台的实际参与人数为1. 5 亿，预计 2025 年将达到4. 5 亿人，覆盖中国 14 亿人口的32%左右。按照大病网络互助金总额在全社会大病医疗费用的占比统计，2019年网络互助将全国大病医疗费用平均保障水平从60%到提升到60.73%，贡献度为0.73%，预计2025年贡献度将上升到3%。

白皮书显示，根据模型推算， 2019 年，我全国社会大病医疗费用(不含商业健康保险)约为 7300 亿，而大病网络互助金总额约为 54 亿元，网络互助金占比0.73%。也就是说，在我国居民大病医保基础上， 2019 年网络互助将全国大病医疗费用平均保障水平从60%提升到了60.73%，贡献度为0.73%。预计到 2025 年，网络互助的贡献度将增加至3%，即从60%提升至63%。

网络互助的低门槛、高性价比，让中低收入人群在医保外增加了一层保障。白皮书的调研显示，79.5%的参与者年收入在 10 万元以下，68%的受访者没有商业保险，72%的参与者分布在三线及以下城市。

网络互助也极大提升了参与者的生活安全感。77%的参与者认为，网络互助给自己带来了“保障和安全感的提升”。为了提高保障，53%的参与者会为家人加入互助计划。